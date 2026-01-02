Co se loni nejvíc hrálo na Óčku? Bruno Mars v duetu s Rosé, Lady Gaga a Calin

Silvestrovský program Óčka, který kromě TOP 100 zahrnoval ještě žebříček nejsledovanějších klipů z českého YouTube a playlist zábavných klipů Crazy Hits, si až do půlnoci nenechalo ujít přes 319 000 diváků. Óčko Star, kde uspěl mimo jiné i výběr největších hitů z hitparády Eso, který udržel diváky až do druhé hodiny ranní, přilákal letos na Silvestra přes 341 000 diváků.
Nejhranějším videoklipem, který tak na Óčku přivítal nový rok, se stal příznačně hit APT, který odkazuje na jistou „picí“ hru při společenské zábavě u někoho na bytě. Song má na svědomí ostřílený americký hitmaker Bruno Mars společně s jihokorejskou zpěvačkou Rosé. Vliv k-popu se odrazil v žebříčku i na dalších příčkách, konkrétně Rosé, jinak členka úspěšného korejského girlbandu Blackpink, se umístila ještě i sólo na 12. pozici s písní Toxic Till The End.
Nejhranějším klipům na Óčku vévodila Miley Cyrus, české scéně pak Mirai
Stejně tak Bruno Mars bodoval vysoko ještě s dalším songem – duetem Die With A Smile s Lady Gaga. Samotná Lady Gaga se v uplynulém roce vrátila na vrchol díky velkým produkcím, což se týká jednak samotných skladeb, tak i klipů, které si pamatujeme z doby Bad Romance a dalších hitů.
Její Abracadabra bralo stříbrnou medaili a zabodovala, i když na nižších pozicích, i píseň The Dead Dance k seriálu Wednesday, na níž je patrný vliv klipu Thriller Michaela Jacksona.
Nejen Rosé a Lady Gaga ukázaly, že rok 2025 byl na Óčku ve znamení silných zahraničních interpretek, nejlepší pětku totiž uzavírají zpěvačky Tate McRae a Miley Cyrus.
TOP 10 NEJHRANĚJŠÍCH VIDEOKLIPŮ NA ÓČKU 2025
1. ROSÉ & BRUNO MARS: APT
2. LADY GAGA: Abracadabra
3. CALIN & STEIN27: Vítej mezi náma
4. TATE MCRAE: Sports car
5. MILEY CYRUS: End Of The World
6. JAZZY & KILIMANJARO: No Bad Vibes
7. CALIN & SOFIAN MEDJMEDJ: Pistácie
8. LADY GAGA & BRUNO MARS: Die With A Smile
9. ALVARO SOLER: Te Imaginaba
10. BEN CRISTOVAO: Kartáček
Celý žebříček odvysílá Óčko znovu v neděli 5.1. od 12:10 do 19:00.
Z umístění domácích interpretů lze vyčíst stírání hudebních žánrů. Melodické a hitové formy rapu se naplno zabydlely v mainstreamu a nejvýraznějším představitelem tohoto trendu je Calin, který se stal za rok 2025 nejposlouchanějším českým interpretem na Spotify a bral zlato i na Slavících.
„Nejúspěšnější popoví interpreti často pracují se zkušeností z rapu. Dokážou tak oslovit i posluchače, kteří se hip hopu spíše vyhýbají, a zároveň mohou zůstat autentičtí pro jeho fanoušky,“ komentuje vysoké umístění interpretů, jako jsou Sofian Medjmedj, Ben Cristovao či Pam Rabbit, programový ředitel Óčka Alexandr Guha.
Důkazem tohoto prolínání jsou i četné spolupráce, které nemá na svědomí jen Calin, naposledy s Ewou Farnou, ale také například Vesna s Egem.
Zdroj sledovanosti: ATO - Nielsen Admosphere, CS 4+, živě+TS0-3, bez podmínky zásahu