Co se loni nejvíc hrálo na Óčku? Bruno Mars v duetu s Rosé, Lady Gaga a Calin

  15:12
Jaký byl uplynulý rok v populární hudbě, ukázalo opět silvestrovské vysílání na Óčku. Ve stovce nejhranějších klipů odpočítávající přelom roku se nejvíce prosadil Bruno Mars, Lady Gaga a z domácích interpretů Calin. Celý žebříček si můžete zopakovat během první lednové neděle.
Bruno Mars s cenou za nejlepší popové album. (Grammy 2013)

Bruno Mars s cenou za nejlepší popové album. (Grammy 2013) | foto: Reuters

Lady Gaga v Benátkách (4. září 2024)
Calin na letošním Majálesu rozproudil davy návštěvníků, kteří hlasitě zpívali a...
Zpěvačka Miley Cyrus
Tate McRae na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (2. března 2025)
8 fotografií

Silvestrovský program Óčka, který kromě TOP 100 zahrnoval ještě žebříček nejsledovanějších klipů z českého YouTube a playlist zábavných klipů Crazy Hits, si až do půlnoci nenechalo ujít přes 319 000 diváků. Óčko Star, kde uspěl mimo jiné i výběr největších hitů z hitparády Eso, který udržel diváky až do druhé hodiny ranní, přilákal letos na Silvestra přes 341 000 diváků.

Nejhranějším videoklipem, který tak na Óčku přivítal nový rok, se stal příznačně hit APT, který odkazuje na jistou „picí“ hru při společenské zábavě u někoho na bytě. Song má na svědomí ostřílený americký hitmaker Bruno Mars společně s jihokorejskou zpěvačkou Rosé. Vliv k-popu se odrazil v žebříčku i na dalších příčkách, konkrétně Rosé, jinak členka úspěšného korejského girlbandu Blackpink, se umístila ještě i sólo na 12. pozici s písní Toxic Till The End.

Nejhranějším klipům na Óčku vévodila Miley Cyrus, české scéně pak Mirai

Stejně tak Bruno Mars bodoval vysoko ještě s dalším songem – duetem Die With A Smile s Lady Gaga. Samotná Lady Gaga se v uplynulém roce vrátila na vrchol díky velkým produkcím, což se týká jednak samotných skladeb, tak i klipů, které si pamatujeme z doby Bad Romance a dalších hitů.

Její Abracadabra bralo stříbrnou medaili a zabodovala, i když na nižších pozicích, i píseň The Dead Dance k seriálu Wednesday, na níž je patrný vliv klipu Thriller Michaela Jacksona.

Nejen Rosé a Lady Gaga ukázaly, že rok 2025 byl na Óčku ve znamení silných zahraničních interpretek, nejlepší pětku totiž uzavírají zpěvačky Tate McRae a Miley Cyrus.

TOP 10 NEJHRANĚJŠÍCH VIDEOKLIPŮ NA ÓČKU 2025

1. ROSÉ & BRUNO MARS: APT

2. LADY GAGA: Abracadabra

3. CALIN & STEIN27: Vítej mezi náma

4. TATE MCRAE: Sports car

5. MILEY CYRUS: End Of The World

6. JAZZY & KILIMANJARO: No Bad Vibes

7. CALIN & SOFIAN MEDJMEDJ: Pistácie

8. LADY GAGA & BRUNO MARS: Die With A Smile

9. ALVARO SOLER: Te Imaginaba

10. BEN CRISTOVAO: Kartáček

Celý žebříček odvysílá Óčko znovu v neděli 5.1. od 12:10 do 19:00.

Z umístění domácích interpretů lze vyčíst stírání hudebních žánrů. Melodické a hitové formy rapu se naplno zabydlely v mainstreamu a nejvýraznějším představitelem tohoto trendu je Calin, který se stal za rok 2025 nejposlouchanějším českým interpretem na Spotify a bral zlato i na Slavících.

„Nejúspěšnější popoví interpreti často pracují se zkušeností z rapu. Dokážou tak oslovit i posluchače, kteří se hip hopu spíše vyhýbají, a zároveň mohou zůstat autentičtí pro jeho fanoušky,“ komentuje vysoké umístění interpretů, jako jsou Sofian Medjmedj, Ben Cristovao či Pam Rabbit, programový ředitel Óčka Alexandr Guha.

Důkazem tohoto prolínání jsou i četné spolupráce, které nemá na svědomí jen Calin, naposledy s Ewou Farnou, ale také například Vesna s Egem.

ockotv

ÓČKO WRAPPED is here! Koho z CZ/SK scény jsme v roce 2025 na Óčku hráli nejvíc?

Na samotný vrchol se vyšplhali Calin a STEIN27 s hitem Vítej mezi náma, který jsme na Óčku pustili 522x, tedy v průměru 1–2x denně po celý rok. Jen o sto přehrání méně nasbíral další Calinův track, tentokrát se Sofianem Medjmedj – Pistácie, který se umístil na 2. místě.

Hned za klukama je Ben Cristovao, Vesna, Ego a Pam Rabbit! ❤️

1. Calin & STEIN27 - Vítej mezi náma (522 přehrání)
2. Calin & Sofian Medjmedj - Pistácie (422 přehrání)
3. Ben Cristovao - Kartáček (343 přehrání)
4. Vesna ft. Ego - Moravo (328 přehrání)
5. Pam Rabbit - Nechod tam! (273 přehrání)

Celou TOP 15 checkuj na poslední fotce.

Nejhranější klipy na ÓČKU odpočítají půlnoc na Silvestra ve středu 31. 12. od 17:00 hodin.

ℹ️ Pořadí je seřazeno podle počtu přehrání videoklipů.

#wrapped #ockotv

24. prosince 2025 v 11:03, příspěvek archivován: 2. ledna 2026 v 11:54
Zdroj sledovanosti: ATO - Nielsen Admosphere, CS 4+, živě+TS0-3, bez podmínky zásahu

