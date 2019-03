Óčko pokračuje v akustických koncertech. Představí se Děkan i Sto zvířat

Óčko KB Acoustic Stage vstupuje v tomto roce do svého pátého ročníku a připravuje další unikátní koncerty. Vystoupení Jakuba Děkana bude už jubilejní dvacáté. „Nabídku Óčka jsem přijal s velkou radostí, ale i respektem, protože pod akustickým koncertem nic neschováš,“ prozradil zpěvák Jakub Děkan.

UDG v rámci projektu zahráli píseň Smutné a Lehké

Během roku budou následovat koncerty slovenského rappera EGA nebo ska kapely Sto zvířat. Navážou tak na úspěšné koncerty, ve kterých vystupovali například Wohnout, Michal Hrůza, Ewa Farna, Chinaski nebo třeba Prago Union. „Široké žánrové rozpětí projektu dokazuje, že akustická podoba hudby zkrátka nemá omezení,“ říká k výběru interpretů programový ředitel Alexandr Guha.

„Je to pro nás čest a zároveň výzva zúčastnit se tohoto projektu. Je to navíc taková předzvěst našeho kulatého výročí, v roce 2020 totiž slavíme neuvěřitelných třicet let. Doufáme, že se diváci budou u koncertu bavit stejně jako my,“ těší se členové kapely Sto zvířat.