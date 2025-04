TRENDY V KLIPECH: The Weeknd nejspíš končí. DJ Martin Garrix poprvé zpívá

The Weeknd - Take My Breath | foto: Ocko.tv

The Weeknd - Drive

Píseň je z Weekndovy nejnovější desky Hurry Up Tomorrow a je i ukázkou ze stejnojmenného zpěvákova celovečerního filmu, v němž si hlavní role zahrají Jenna Ortega a Barry Keoghan. Hudebně laděný psychologický thriller, jehož premiéra je naplánována na 16. května, bude zřejmě posledním projektem Abela Tesfaye pod jménem The Weeknd.

Hlasujte v Óčko Chart Pro všechny čtyři klipy můžete hlasovat v hitparádě Óčko Chart, kterou televize Óčko vysílá vždy ve čtvrtek od 15:00 nebo v nedělní repríze od 10:00 a pak tři dny zpětně, a to přes červené tlačítko na HbbTV.

„Potřebuji výzvy a pro mě je teď The Weeknd, ať už je to cokoli, zvládnutý. Nikdo neudělá Weeknda lépe než já a já už ho neudělám lépe, než jaký je teď. Myslím, že jsem jako tato postava překonal všechny výzvy,“ řekl zpěvák pro Variety.

Weeknd ve filmu hraje fiktivní verzi sebe sama, hudebníka na pokraji psychického zhroucení, kterého tajemný cizinec vtáhne do existenciální odysey.

Highland - Krasohledy

Skupinu Highland založil rapper Eduard Rovenský po odchodu z Poetiky. Spojil se se zpěvákem Jakubem Moulisem, basákem Vítkem Coufalem, kytaristou Honzou Mirgou a bubeníkem Kubou Salavou. V roce 2023 vydali desku Synchronicity. Do klipu Krasohledy obsadili herečku Barboru Mottlovou s jejím přítelem Davidem Plevou.

„Občas máte skvělej den a během vteřiny radost nepochopitelně vystřídá smutek. Jindy se vám zase dlouho nic nedaří a najednou jakoby mávnutím kouzelného proutku to všechno začne dávat smysl. Životy se v minutě mění jako krasohledy,“ popsala kapela svou nejnovější píseň.

Skupina Highland plánuje na léto několik festivalů včetně šňůry po českých a moravských hradech – Hrady CZ.

Elly - Tvý stíny

Zpěvačka a skladatelka Eliška Tunková vystupuje pod jménem Elly a v Óčko Chart měl předpremiéru její nový klip Tvý stíny. „Nejlepší kamarádka prožívala vztahový problém a já v tom byla zainteresovaná tak intenzivně, že jsem to musela dát ven a vznikla z toho tahle písnička,“ prozradila zpěvačka s tím, že sama je už šest let šťastně zadaná a dokonce se zasnoubila.

„Téma, kdy je holka po rozchodu, už je v pohodě a ten kluk se po nějaké době vrací a zase to zkouší a ten člověk se z toho nemůže pořád dostat, jsem prožila a určitě i spousta lidí,“ říká Elly.

Martin Garrix & Arijit Singh - Angels For Each Other

Multiplatinový holandský DJ a producent Martin Garrix a globální hudební senzace z Indie, nejsledovanější umělec na světě na Spotify Arijit Singh se spojili pro singl Angels For Each Other.

Nečekaná spolupráce mísí progresivní house s emotivnímu indickými melodiemi. Singh poprvé zpívá anglicky a Garrix poprvé přispěl i vlastním zpěvem. Jejich hlasy společně vytvářejí bohatý kontrast. Od svého vydání singl vyvolal šílenství na sociálních sítích. Samotná upoutávka během několika dní nasbírala přes 13 milionů zhlédnutí a fanoušci ji nazývali „dokonalým spojením Východu a Západu.“