TRENDY V KLIPECH: Yungblad se snaží pomoci lidem s psychickými problémy

Yungblud - Breakdown

Singl Breakdown se rozhodl Yungblud věnovat všem, kdo bojují se svou psychikou. Vyzývá lidi, aby k sobě byli ohleduplní, pomáhali si vzájemně i sami sobě a jde příkladem. 1 libra z každého užití písně na CapCutu půjde charitativním organizacím Mind a Sound Mind Live. Už pro ně vybral víc než 25 tisíc liber.

„Tuhle píseň jsem napsal, protože to byl nejtěžší rok pro mé psychické zdraví. V životě jsem se nikdy necítil dost dobře a to je věc, která mě stravuje,“ řekl zpěvák.

„Co si pamatuji, pronásleduje mě strach z toho, jak rychle se moje hlava ponoří do temnoty. Vždycky bylo těžké bojovat s temnotou, kterou v sobě mám,“ svěřil Yungblud.

„Mnoho lidí by řeklo, že je to jen fáze, která zase přejde. Ale není. Realita je taková, že musím najít strategie, jak se s tím vypořádat,“ míní umělec a doporučuje dostat se z vlastní hlavy, rozhlédnout po světě kolem a vnímat lidi a spojit se s nimi. „Uvědomte si, co je skutečné. Pomáhejte lidem, buďte laskaví, pomáhejte světu, pomáhejte sobě,“ vyzývá Yungblud.

Post Malone ft. Blake Shelton - Pour Me A Drink

Post Malone se spojil s Blakem Sheltonem pro své nadcházející country album F-1 Trillion, které by mělo vyjít v srpnu. Fanoušci nazývají jejich novinku „country hymnou“ nebo písní tohoto léta. Song o tom, jak si po těžkém dnu nebo týdnu ulevit u skleničky, rezonuje u mnoha fanoušků.

Post Malone byl ze spolupráce s Blakem Sheltonem nadšený. „Jsem ohromen jeho srdcem i myslí a jsem poctěn touto spoluprací,“ řekl Post Malone.

Twenty One Pilots - Paladin Strait

Paladin Strait je třinácté a poslední video z alba Clancy. Režíroval ho Jensen Noen. Album Clancy dostalo kapelu na přední příčky hitparády Billboard v několika kategoriích včetně nejprodávanějších desek a nejlepších rockových desek.

Toto léto se kapela vydá na The Clancy World Tour. Začne v Americe, pak se přesune na Nový Zéland a do Austrálie a nakonec i do Evropy. Česko nevynechá. 12. dubna 2025 se na ně můžete těšit v Praze v O2 areně.

Slza - Mám to vzdát

Na emotivním textu o rozchodu spolupracoval Petr Lexa s Adamem Mišíkem a Jiřím Krhutem. Refrén prý měl Petr Lexa napsaný během několika vteřin. Pod hudbou k písni jsou podepsaní Arthur Besnaïnou, Leah Humprey, Viv Parker, Michael Shiavo.

Petr Lexa se přiznal, že smutné texty se mu skládají lépe. „Jen to potom musím vysvětlovat doma, když se ode mě ze studia ozývají fráze jako ‚mám to vzdát, zkusit si bez tebe žít‘. Tentokrát jsem si musel s Natálkou sednout a vysvětlit jí, že se s ní opravdu neplánuju po osmi letech vztahu rozejít přes písničku,“ říká Lexa.