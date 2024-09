TRENDY V KLIPECH: Linkin Park s novou zpěvačkou, Kravitz s rapperem Quavem

Linkin Park – The Emptiness Machine

Po dlouhých sedmi letech, kdy se kapela vyrovnávala se smrtí frontmana Chestera Benningtona, se Linkin Park se vracejí s novým zvukem a novou zpěvačkou Emily Armstrong, známou z kapely Dead Sara.

Kapela s ní začíná v podstatě od nuly, proto i jejich připravované album je nazváno From Zero a The Emptiness Machine je prvním singlem, ve kterém neuslyšíte Chestera Benningtona ani Roba Bourdona na bicí. Toho vystřídal Colin Brittain.

Osmé album From Zero by mělo vyjít 15. listopadu a Linkin Park už s ním vyrazili na světové turné. 22. září budou v Hamburku a 24. září v Londýně.

Lenny Kravitz, Quavo – Fly

Lenny Kravitz letos na akci Black Music Collective získal cenu Global Impact Award. Rapper Quavo mu tam spolu s dalšími umělci vzdali hold zahráním jeho hitu z roku 1998 Fly Away. To dalo základ k novému singlu Fly, pro který Lenny Kravitz nahrál nové vokály.

YG Moris x Fill x W!G – Henny

Pražský rapper YG Moris pochází ze Zambie. V roce 2007 přijel do Česka. V roce 2017 na sebe upozornil pod jménem Mladej Moris, především spoluprací s Benem Cristovao na tracku 365. V roce 2020 si změnil jméno na YG Moris a letos vydal první oficiální album High School.

O své novince Henny přijde YG Moris popovídat do studia KitKat Óčko Chart.

Sergei Barracuda – Ostrava

Rapper Sergei Barracuda vzdal hold své rodné Ostravě. „Můžou tě dostat z Ostravy, ale nedostanou Ostravu z tebe,“ řekl rapper v rozhovoru pro Osa.cz. Videoklip Ostrava je dvojkou v trendech na Youtube a fanoušci předpovídají, že se píseň stane novou ostravskou hymnou.

Sergei Barracuda plánuje vydat nové album. Datum vydání zatím není známé, ale fanouškům slibuje návrat ke kořenům, kdy dělal tvrdý rap hlubokým hlasem.