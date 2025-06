TRENDY V KLIPECH: Xindl přemýšlí o posmrtném životě, Mirai mají taneční hit

Xindl X - Na pláži

„Píseň Na pláži trochu mate názvem. Nejde v ní o letní pohodu, ale o touhu po odpovědích na otázky ohledně života po životě. Ale i to, jak mám ve zvyku, je spíš odlehčenější, humornou formou. Píseň je uvolněná a energická kytarovka,“ říká zpěvák s tím, že je možná rockovější, než by fanoušci čekali.

Hlasujte v Óčko Chart Pro všechny čtyři klipy můžete hlasovat v hitparádě Óčko Chart, kterou televize Óčko vysílá vždy ve čtvrtek od 15:00 nebo v nedělní repríze od 10:00 a pak tři dny zpětně, a to přes červené tlačítko na HbbTV.

Původní melodii sloky vymyslel Ondřej Ládek už před pětadvaceti lety, o dotvoření a produkci písně se nyní postaral uznávaný producent Filip Vlček. „Až když jsem melodii při našich sessions zahrál Filipovi, přišel s refrénem, který mě bavil a inspiroval k nějakým obrazům života po životě, které jsme s Jendou Vávrou převedli do textu,“ dodává Xindl X.

„Klip vznikl na Kypru, když jsem byl na svatbě kamarádů. Místní prostředí mě okouzlilo natolik, že jsem si řekl, že je to pravé místo pro vizuál k této písni. Naštěstí se svatby účastnil i filmař Martin Vnouček, který se nechal přemluvit a během západu slunce se mnou video natočil,“ vypráví zpěvák.

Poprvé živě zazní song Na pláži na narozeninovém koncertě 19. srpna na pražské Občanské plovárně.

Mirai feat. Tribbs - Dokola

Na písni Dokola pracoval s kapelou momentálně nejúspěšnější polský DJ a producent Tribbs, který má na svém seznamu spoluprací taková jména jako Alan Walker, Meghan Trainor, Alok nebo Rudimental. Jeho hudbu jenom na Spotify poslouchá měsíčně okolo pěti milionů fanoušků.

„Píseň byla jako vzrušující cesta. Spolupráce s Mirai byla neuvěřitelnou zkušeností a věřím, že tato skladba opravdu vystihuje energii a spojení, o které jsme usilovali,“ říká Tribbs.

Singl Dokola původně vznikl už před dvěma lety, Mirai se ale plně soustředili na album Tomodachi, a tak si taneční track musel na svůj moment ještě počkat. „Vydavatelství nás s Tribbsem propojilo, ať si dáme společnou writing session. V tu dobu jsem vlastně moc nevěděl, o koho jde, ale dneska už je z něj velká hvězda,“ říká Mirai Navrátil.

„Měl jsem tu čest si s ním zahrát v Polsku, kde jsme náš společný song představili polskému publiku a byl jsem svědkem toho, jak to tam je velké. Propojení s tanečním světem mě vždycky trochu lákalo. Hrozně mě to baví,“ dodává zpěvák.

Pink Oculus - She Built That

Pink Oculus je amsterdamská umělkyně a producentka Esperanza Denswil. Přezpívala slavný osmdesátkový hit It’s Like That od americké hiphopové skupiny Run-D.M.C. Píseň vznikla pro značku Lego, která se kvůli této cover verzi spojila s uskupením Global Girls Crew, aby stvořili song na podporu dívek, které mají zálibu ve stavebnicích. Cílem je povzbudit dívky na celém světě, aby se vnímaly jako úžasné stavitelky, tvůrkyně a inovátorky.

Global Girls Crew tvoří kromě zpěvačky Pink Oculus patnáctiletá britská bubenice Nandi Bushell, sedmnáctiletá americká DJka Livia a čínská ikona alt-popu Cacien.

Průkopníci rapu Joseph „Rev Run“ Simmons a Darryl „DMC“ McDaniels se objevují jako figurky a propůjčují hudebnímu videu své nezaměnitelné hlasy.

Shaggy feat. Sting - Til A Mawnin

Za společné album získali Grammy, takže se hudební ikony Sting a Shaggy vrací se společnou písní. Oslavují v ní reggae. Skladbu napsali Shaggy, Sting a Henry „Junjo“ Lawes a produkovali ji Shaggy a Shane Hoosong. Je to nová verze Lawesova riddimu I’m Not Getting Crazy z roku 1981, který se stal základem pro několik klasických reggae skladeb.

„Když jsem ji slyšel poprvé, začal jsem se usmívat. V téhle písni je spousta radosti a myslím si, že je to v této době světa tak trochu nezbytné. ... Svět je roztříštěný, a proto potřebujeme, aby hudba byla lékem. Potřebujeme něco, co nám vykouzlí úsměv na tváři,“ říká Sting.