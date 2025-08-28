TRENDY V KLIPECH: Xindl X nechce dospět, Jonas Brothers podpořili pacienty s rakovinou

Xindl X nedávno oslavil 46. narozeniny. V novém songu se svěřil, že se pořád cítí jako puberťák. Se stejnojmenným klipem vstupuje do Óčko Chart, kde proti němu budou o hlasy diváků bojovat echo, Jonas Brothers nebo Doja Cat.

Xindl X - Na pláži | foto: Martin Vnouček

Xindl X – Puberťák
Ondřej Ládek alias Xindl X si píseň Puberťák nadělil k srpnovým narozeninám.

„Už odmalička čekám, že to jednou přijde. Že se jednou konečně začnu cítit jako dospělý. A zatím nic, zatím se stále cítím jako puberťák. A co jsem zjistil, tak stejně jako já to má i hodně lidí z mého okolí,“ říká Ondřej Ládek alias Xindl X, který song napsal společně s Janem Vávrou a měli jej prý za hodinu hotový.

O klip se Xindlovi postaral zpěvák skupiny Slza Petr Lexa. „Je to zatím naše nejvýpravnější spolupráce a při vymýšlení scénáře jsme se opravdu vyblbli. Věřím, že oceníte i všechny kostýmové proměny, které jsem v rámci natáčení podstoupil,“ říká Xindl X.

Jonas Brothers – I Can’t Lose
Jonas Brothers vydali v červenci sedmé studiové album Greetings from Your Hometown. Spolu s deskou vydala skupina i třetí singl z ní I Can’t Lose a zahrála ho živě na podporu kampaně charitativní organizace Stand Up To Cancer, která financuje výzkum zaměřený na detekci a léčbu rakoviny.

Během tohoto živého vystoupení vznikl i videoklip, který skupina vydala o den později. K písni vzniklo později další lyric video, inspirované slavným snímkem Beatles na přechodu pro chodce přes ulici Abbey Road. Oficiálního videoklipu se fanoušci dočkali až nyní. Celý ho natočili na telefon od Googlu.

echo – Nebyla jsi jediná
Skupina echo z Nového Jičína ve složení Daniel Marek, Ondřej Fröhlich, Jiří Matúšů a Filip Vahala vydala své debutové EP angelit v roce 2023 a představila se pak na různých festivalech včetně Colours of Ostrava.

Letos vydala skupina své první plnohodnotné album s názvem spinel, na němž je i píseň Nebyl jsi jediná. Název alba, stejně jako u prvního EP, odkazuje na vzácný kámen, konkrétně červený spinel – kámen duševní síly a ochrany před vnitřním chaosem. Písně vycházejí z osobních zážitků členů kapely. Žánrově se deska pohybuje mezi popem a rockem a nechybí ani nádech moderní country.

Doja Cat – Jealous Type
Jealous Type je hlavním singlem pátého studiového alba americké raperky Doja Cat. Deska má být ve stylu 80. let a vyjde pod názvem Vie 26. září.

Doja Cat v květnu spolupracovala s módním návrhářem Marcem Jacobsem a v reklamní kampani poprvé představila úryvek této písně.

