Vojtěch Drahokoupil - Nemusíš

„Svoboda, láskyplnost, bezstarostnost – to všechno (a mnohem víc) pro mě znamená tenhle song,“ říká Vojtěch Drahokoupil. „Je to první song po dlouhé době, který jsem si produkoval sám,“ dodal.

Hlasujte v Óčko Chart Pro všechny čtyři klipy můžete hlasovat v hitparádě Óčko Chart, kterou televize Óčko vysílá vždy ve čtvrtek od 15:00 nebo v nedělní repríze od 10:00 a pak tři dny zpětně, a to přes červené tlačítko na HbbTV.

Píseň je opět o lásce. „Zamilovat se je nejsilnější a nejvíc inspirující věc, jakou člověk může mít a já chtěl zprostředkovat tuhle krásnou emoci, aby si lidé uvědomili, jak krásné to je. Já jsem byl v životě zamilovaný jen dvakrát a z toho pořádně jen jednou,“ řekl Drahokoupil v Óčko Chart.

Píseň je z jeho druhé desky. „Deska je koncepční a je to jeden velký příběh od první do poslední písně. Hlavními aktéry jsme já, Veronika a paní Steinmasslová, která se objeví i v dalším klipu,“ popisuje zpěvák.

„Každý můj klip má na starosti Jakub Mahdal. Ten dal podle mého námětu dohromady tým. A tento námět už byl sám o sobě na celovečerní film a Kuba to zredukoval na pár minut a myslím, že se to povedlo,“ říká Drahokoupil, který 28. srpna oslaví své 30. narozeniny koncertem na Terase Smíchov.

Tomáš Klus - Dokola

Song Dokola nemá se skupinou Mirai společný jen název. Zpěvák Mirai Navrátil si v něm dokonce zahrál. A nejen on. V klipu se objevila i Ewa Farna, Veronika Khek Kubařová, Jan Svěrák a další známé osobnosti.

Píseň je z osmé Klusovy desky Tady to máš, která vyšla už v listopadu. Tomáš Klus s touto písní vystoupil na udělování cen Český slavík. Na klip si fanoušci museli počkat déle. „Za mě je tohle to, co se zaryje pod kůži a nedá se jinak, než si to na koncertě spolu pěkně odskákat,“ napsal Klus k vydání singlu.

Naživo fanoušci píseň uslyší na putovním festivalu Hrady CZ, s nímž Tomáš Klus objede osm českých hradů během osmi prázdninových víkendů. První zastávka bude 11. července na Točníku.

Benson Boone - Mr. Electric Blue

Benson Boone vydal své druhé album American Heart a z něj je i novinka Mr. Electric Blue. V klipu opět vsadil na svůj ikonický modrý overal, v němž způsobil skandál na cenách Grammy, kde si sahal do rozkroku. Oblékl ho po něm i šéf Facebooku Mark Zuckerberg na oslavě narozenin manželky. Boone kostým znovu použil v klipu s jistou dávkou sebeironie.

Coby bývalý účastník talentové soutěže American Idol si ze sebe v klipu dělá legraci jako z rychlokvašky a hvězdy jednoho hitu, kterou agent nutí vymyslet nový trik, protože dluží nahrávací společnosti miliony dolarů. Zpěvák neschopný napsat další hit tak musí vykonávat různé práce, aby dluh splatil.

The Weeknd - Baptized In Fear

The Weeknd zpívá o tom, jak se nechává ovládat svými úzkostmi, vyjadřuje pocity studu a viny a svěřuje se i s panickými záchvaty. Píseň je z jeho šestého studiového alba Hurry Up Tomorrow, které vydal spolu se stejnojmenným filmem, v němž hlavní role hrají Jenna Ortega a Barry Keoghan.

Hudebně laděný psychologický thriller má být posledním projektem Abela Tesfaye pod jménem The Weeknd. Ve filmu hraje fiktivní verzi sebe sama, hudebníka na pokraji psychického zhroucení, kterého tajemný cizinec vtáhne do existenciální odysey.