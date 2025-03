TRENDY V KLIPECH: Grey256 přešel od rapu k rocku, Drahokoupil k punk-rocku

Grey256 – Dusim

Martin Albrecht alias Grey256 začínal jako raper. Přivedl ho k tomu bratr Dorian, který ho nechal nahrávat ve svém studiu. Postupně ale dospěl k tomu, že rap ho víc baví poslouchat než tvořit a obrátil se k nástrojům a zpěvu.

Loňská deska Tentokrát znamenala změnu žánru a s tím i menší změnu fanouškovské základny, ale hned v prvním týdnu vyrazila do popředí hudebních žebříčků.

Navázal na to i s další deskou V mý hlavě, která vyšla letos a je na ní i skladba Dusim. Natočili ji s ním muzikanti ze skupiny John Wolfhooker. A s nimi za zády vystupoval loni na Majálesech, které ho čekají také letos. Kromě toho bude jedním z účinkujících putovního letního festivalu České hrady.

Vojtěch Drahokoupil – Samotář

Vojtěch Drahokoupil vydal svou první desku Pocity v roce 2023. Byla to směs žánrů od popu, country až k rocku. Nyní pracuje na nové desce a zdá se, že se vydal až k punk rocku.

Píseň Samotář je její první vlaštovkou. Vznikla, když ukončil krátký vztah s herečkou Lucií Bikárovou, která s ním účinkuje v muzikálu Děti ráje 2.

„Samotář je pro všechny, kteří se rozhodnou makat a plnit si svoje velké sny i na úkor toho, že tomu odevzdají celý život. Každou vteřinu svého bytí, každou buňku svého těla. To je odevzdání se hudbě. Prokletí a vysvobození zároveň,“ řekl k písni Drahokoupil.

„Tento kytarový styl daleko lépe vystihne tlak, který jsem v sobě měl, když jsem song psal. Hudebně znamená návrat k mým kořenům,“ říká zpěvák, který vyrůstal na kapelách jako Green Day nebo Sum 41.

Ava Max – Lost Your Faith

„Lost Your Faith je poselstvím lásky a naděje. Někde v troskách si uvědomíte, že stále stojíte. Dáte se znovu dohromady – ne do podoby toho, kým jste byli, ale někoho silnějšího, někoho, kdo si je jistější svým vlastním světlem,“ řekla Ava Max pro Prelude.

Píseň je prvním singlem z nadcházejícího alba, které zpěvačka plánuje letos vydat. Bude to její třetí deska a Ava Max slibuje, že se na ní vydá za hranice tanečního popu.

„Mám teď štěstí, že jsem na místě, kdy si mohu dělat, co chci. Můžu prostě vydávat hudbu kdykoli chci, z čehož jsem nadšená,“ řekla Ava Max pro Audacy. „Měla jsem čas zjistit, po jakém album skutečně toužím. Obsahuje pomalejší písně, některé popové, rockové i country nahrávky, jaké ode mě fanoušci dosud neslyšeli,“ dodala zpěvačka.

David Guetta & Sia – Beautiful People

Francouzský DJ a producent David Guetta se opět spojil s australskou skladatelkou a zpěvačkou Siou, s níž už spolupracoval na singlech Titanium, She Wolf (Falling to Pieces), Bang My Head, Hélium, Flames, Let’s Love nebo Floating Through Space.

Song Beautiful People vznikla už před dvanácti lety. V roce 2013 nahrávka unikla na internet a David Guetta její ukázku představil na koncertě v Bangkoku.

„Bylo to pouze demo, které jsem napsala pro jednoho popového umělce. Teď se z toho ale stala zbytečná práce, protože to uniklo,“ postěžovala si v minulosti Sia.

Nyní se rozhodli píseň po letech společně vydat a natočili k ní videoklip v Los Angeles.