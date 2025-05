TRENDY V KLIPECH: Maroon 5 se spojili s hvězdou k-popu, Vojtaano se vrátil k Vyšehradu

Maroon 5 feat. Lisa - Priceless

Americká skupina Maroon 5 v čele s Adamem Levinem přizvala k novince zpěvačku Lisu ze známé korejské skupiny Blackpink. Spojení s k-popem se západním umělcům vyplácí. Hned v prvním týdnu fanoušci časopisu Billboard zvolili Priceless nejoblíbenější novinkou.

Úspěšná spolupráce má nalákat fanoušky na osmé studiové album kapely Maroon 5 a sólový debut Lisy, který se jmenuje Alter Ego. Inspirací pro videoklip byl slavný film Pan a paní Smithovi.

„Je to jen kytarová píseň, kterou jsme už dlouho nedělali,“ řekl k písni Levine. „Kytarové intro je doslova moje hraní do zvukové zprávy na iPhonu s nezapojenou kytarou. Při jeho nahrávání jsem vlastně prožíval trochu emoce, protože jsem měl pocit, že se znovu spojujeme s našimi kořeny - což si spousta našich fanoušků přála. Je to už více než dvacet let, takže si myslím, že je čas, aby se ten zvuk vrátil,“ dodal.

Vojtaano - More Love

Vojtěch Záveský je hudebník, herec a stand-up komik, který vystupuje pod jménem Vojtaano. Do Óčko Chart vstupuje s novinkou, která vznikla k filmu Vyšehrad Dvje, pokračování divácky úspěšné komedie Jakuba Štáfka Vyšehrad Fylm, která navázala na internetový seriál Vyšehrad: Seryjál.

Vojtaano natočil píseň už k prvnímu dílu Vyšehradu s názvem Lavina. Tu přearanžoval i pro dvojku v song Country Lavina. Přidal ale i novinku More Love. V klipu si s ním opět zahrál Jakub Štáfek ve své filmové roli fotbalisty Julia Lavického.

Dimitri Vegas & Like Mike & W&W & Marnik - Yeah

Dimitri Vegas & Like Mike je řecko-belgické DJ duo tvořené dvěma bratry (Dimitri a Michael Thivaiosovi). Hrají především electro house, big room house a progressive house.

V novince se spojili s nizozemským elektronickým duem W&W, které tvoří Willem van Hanegem Jr. a Ward van der Harst, známý také jako Re-Ward.

K nim ještě přibylo italské housové duo Marnik, které tvoří Alessandro Martello a Emanuele Longo.

Společně si vzali na paškál Usherův hit Yeah z roku 2004 a vytvořili remix.

Sara Rikas & Yzomandias - Talk2me

Český rapper a vlastník nahrávací společnosti Milion+ Entertainment Yzomandias se pro novinku spojil s jedinou ženskou členkou labelu, slovenskou zpěvačkou Sarou Rikas. Ta má na svém kontě spolupráce s českými rappery jako jsou Nik Tendo, Viktor Sheen nebo se slovenským rapperem Separem.