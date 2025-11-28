TRENDY V KLIPECH: Vánoční písně natočili Vesna i Pokáč. Jedna pomůže dětem ve válce

  11:52
Do vánočního playlistu letos přibyla píseň od Pokáče. Vánoce inspirovaly i novinku skupiny Vesna, která spojila síly s Lékaři bez hranic a vytvořila sbírku pro děti zasažené válkou. Obě písně vstoupily do Óčko Chart a bojují o hlasy diváků, stejně jako Sebastian s emotivní písní Pieces. Ze zahraničních interpretů se do hitparády dostali Pitbull s Lil Jonem.

Vesna | foto: archiv skupiny Vesna

Vesna - Štědrý den
Před Vánoci se Vesna rozhodla fanoušky potěšit dárkem ve formě mini alba Koledy s podtitulem Ježíšek is missing. Jako pilotní singl vydala píseň Štědrý den, která je spojená se sbírkou Lékařů bez hranic pro děti zasažené válkou. Na natáčení klipu k singlu Štědrý den se podílel známý filmový režisér Rudolf Havlík.

Štědrý den není klasická vánoční koleda. Namísto toho Vesna opravdově pojmenovává pocity, které o Vánocích lidé často zažívají. Jak lze být dokonale šťastní, jak nám vnucují vánoční marketingové slogany, když víme, co se ve světě kolem nás odehrává? Píseň připomíná, že opravdový dárek spočívá ve zpomalení, setkání v rodinném kruhu a také v obdarování těch, kteří to nutně potřebují. Proto Vesna spojila síly s neziskovou organizací Lékaři bez hranic a rozhodla se vytvořit sbírku pro děti zasažené válkou.

„Od té doby, co jsem máma, se mě všechno mnohem víc dotýká. To, co se děje ve světě, že některá máma se narodila v zemi, kde v ulici vedle vybuchuje munice, zatímco my tady řešíme, jakou ozdobu pověsíme na vánoční stromeček, je strašně nespravedlivé. Cítila jsem velkou bezmoc, ale pak mě napadlo, že i když jsem tisíce kilometrů daleko, můžu pomoct alespoň na dálku. Zjišťovala jsem, kdo v těchto válečných zónách funguje opravdu efektivně, a rozhodla jsem se kontaktovat Lékaře bez hranic, protože operují i v těch nejkrizovějších zónách,“ vysvětluje důvod pro spolupráci Vesny a Lékařů bez hranic frontmanka kapely Patricie Kaňok, která je už rok maminkou dcery Johanky.

Pokáč - Jsou tu Vánoce
Pokáč navazuje na svou oblíbenou tradici vánočních písní, tentokrát však nechybí dětský sbor ani rolničky a přesto se vyhýbá vánočnímu klišé. Singl plný vánoční nálady zároveň připomíná chystanou událost pro malé i velké fanoušky – Pokáčovu dětskou O2 arenu, která se uskuteční 16. května 2026.

Píseň Jsou tu Vánoce přináší radostnou, hravou a sváteční atmosféru. Za hudební produkcí stojí tradičně Johny Rainbow. „Vánoce jsou překvapivě můj oblíbený svátek a vánoční songy moje oblíbená disciplína. Hodně mých vánočních písniček jsou takové komornější, často jen s kytarou. Letos jsem se pustil do Vánoc se vším všudy – rolničky, Ježíšek, dětskej sbor… Prostě tak, jak to má být,“ uvedl Pokáč.

Videoklip v režii Jakuba Mahdala kombinuje autentické záběry z ulic s lehce zinscenovanými momenty, které k Pokáčovu humoru neodmyslitelně patří. „Převlékl jsem se za Santu, jezdil pražským metrem, chodil po Příkopech, rozdával dětem dárky a fotil se s turistama,“ popisuje Pokáč natáčení. Nechybí ani zpívání s dětmi na náměstí, tentokrát se sborem ZŠ Říčany. „Děti byly úplně top, myslím, že výsledek fakt stojí za to. Dejte tomu šanci. Přeju klidný svátky a ať pod stromečkem najdete hlavně pohodu a k tomu třeba lístky do dětský O2 areny,“ dodává zpěvák, který tak láká na svůj velký koncert věnovaný především dětem.

Sebastian - Pieces
Píseň vznikla jako odpověď na dopis, který zpěvák našel po svém zesnulém otci. Právě ten se stal impulzem k napsání jednoho z jeho nejosobnějších singlů.

„Půlku života jsme se nebavili. Někteří lidi nechápali moje rozhodnutí. Když se s někým nebavíte tak dlouho, máte v sobě hodně křivd a hodně otázek,“ říká zpěvák, kterého za pár dní čeká největší koncert jeho kariéry ve Foru Karlín. „Snažil jsem se najít čas na to, abychom si všechno důležité řekli. Bohužel ale pozdě. Při vyklízení tátových věcí jsem našel dopis, který pro mě zanechal. Tohle je moje odpověď na něj,“ dodává.

Pieces je tak pro něj nejen uzavřením jedné kapitoly, ale i poselstvím pro ostatní. „Nedokázal jsem mu nikdy říct, že ho mám rád. Přál bych si, aby tahle píseň otevřela srdce těm, kteří to mají podobně. Vím, že odpustit je někdy těžké a přeju těm odvážným, aby se jim to podařilo.“

Pitbull, Lil Jon - Damn I Love Miami
Americký raper s kubánskými kořeny Armando Christian Pérez, známější pod svým uměleckým jménem Pitbull, se k novince spojil s americkým raperem Lil Jonem, který zpopularizoval hudební styl Crunk. Společně také navštíví v červenci Českou republiku. Vystoupí 26. července v pražských Letňanech.

Naváže na své energické turné z roku 2025, které rozžehlo arény po celém kontinentu a přilákalo obrovské davy fanoušků, včetně těch, kteří hrdě nosili plešaté čepice a nazývali se „The Bald E’s“ na počest charakteristického vzhledu umělce a jeho „larger-than-life“ osobnosti.

