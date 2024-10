TRENDY V KLIPECH: Thom Artway nazpíval česky svůj hit, Eminem nechal vzkaz dceři

Thom Artway – Nepospíchám

Thom Artway prorazil v roce 2016 s písní I Have No Inspiration. Pomohla tomu i televizní reklama, díky níž se popěvek skladby vryl do paměti všem, kdo sledovali televizi. Nyní se píseň na obrazovky vrací a tentokrát v české verzi. Thom Artway ji přezpíval pro seriál Kamarádi, jehož se stala oficiální znělkou.

Primácký seriál Kamarádi má podtitul Přátelství je někdy víc než láska a hlavní role v něm mají David Gránský, Jan Komínek a Anastasia Chocholatá. Ti se objevují i v klipu, jehož choreografii měl na starost tanečník známý ze soutěže StarDance Martin Prágr.

„Téma přátelství v choreografii silně rezonovalo, protože se zde setká celá vesnice plná přátel včetně hlavních postav seriálu. Každý krok vyjadřuje přátelský vztah. Bylo skvělé zapojit děti, mladé i dospělé, což ukazuje, že tanec spojuje generace a vytváří společné zážitky,“ řekl Prágr.

Eminem feat. Skylar Grey – Temporary

Temporary je ódou na Eminemovu dceru Hailie. Song dokonce obsahuje audio nahrávky z doby, kdy byla ještě malá. Eminem prohlásil, že píseň nahrál pro svou dceru, aby ji poslouchala po jeho smrti a připomínala si tak jeho lásku. „Byla to ta nejtěžší věc, jakou jsem kdy napsal,“ řekl.

Ve videoklipu pak zveřejnil domácí videa od roku 1999 až do doby, kdy mu dcera oznámila, že bude dědečkem.

Vokály v písni nazpívala americká zpěvačka Skylar Grey, která je spoluautorkou Eminemova hitu Love the Way You Lie z roku 2010 a od té doby s raperem často spolupracuje.

Yeonjun – GGUM

K-pop má v Česku obrovskou fanouškovskou základnu a zásobuje ji novinkami nejen jednotlivých skupin, ale i sólovými projekty jejich členů. Yeonjun je členem skupiny Tomorrow X Together, tedy TXT. Je z ní první, kdo vydal sólový mixtape s názvem GGUM (Gamčgam), což v překladu znamená sen.

Okamžitě s ním nasbíral miliony zhlédnutí na YouTube. Mísí hip-jop s elektro-popem a je velice odlišný od tvorby skupiny TXT. Yeonjun se navíc ve videoklipu předvádí jako dokonalý tanečník.

Emma Drobná feat. Ego – Rande

Vítězka čtvrté řady pěvecké soutěže Česko Slovenská SuperStar Emma Drobná se spojila se slovenským raperem Egem a vzniklo společné Rande. Klip natočili v Rakousku.

„Natáčení v přírodě nám dodalo úplně novou perspektivu. Skladba je o tom, užít si moment, a to jsme v těch krásných horách opravdu cítili. Chtěli jsme udělat něco nového, co lidem dodá pozitivní energii a náladu,“ řekl Ego.