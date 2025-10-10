TRENDY V KLIPECH: Taylor Swift přepisuje Shakespeara, Justin Bieber posílá vzkaz kritikům

  12:13
Justin Bieber se vrací a Taylor Swift upevňuje svou pozici světové hvězdy. V Óčko Chart bojují jejich nejnovější klipy proti domácím novinkám od Milana Peroutky a Simona Oppa.

Taylor Swift ve Wembley (21. června 2024) | foto: ČTK

Taylor Swift - The Fate of Ophelia
Singl je z nové desky The Life of a Showgirl, která vyšla 3. října.

Inspirací pro text je postava Ofélie z Shakespearovy hry Hamlet. Ale zatímco Ofélie se hroutí kvůli zlomenému srdci a vraždě otce a končí utopená, Taylor Swift děkuje svému příteli, že ji od podobného osudu zachránil. „Kdybys pro mě nikdy nepřišel, možná bych se utopila v melancholii,“ zpívá.

Zpěvačka ráda přepisuje Shakespearovy tragické konce. V písni Love Story přepsala konec Romea a Julie. „Prostě mám takovou fixaci na Shakespearovy postavy, do kterých se zamiluji, a nesnesu pohled na jejich tragický konec,“ řekla v rozhovoru pro Hits Radio UK.

Justin Bieber - Speed Demon
Píseň je z poslední desky Justina Biebera Swag II, která vyšla na začátku září. „Nemůžete mě zastavit.“ To vzkazuje kanadský zpěvák touto písní svým kritikům. Dává najevo, že bude pokračovat v cestě a dosahovat „velikosti“, i když bude čelit veřejné kritice a odsouzení.

Píseň reaguje na rostoucí obavy veřejnosti ohledně Bieberova zdraví a manželství s Hailey Bieberovou. Zpěvák opakovaně odmítá komentáře o tom, že je drogově závislý, psychicky nemocný a manželství se mu rozpadá.

Klip se natáčel v místě konání festivalu Coachella a má ukázat návrat Justina Biebera jako hlavní hvězdy. Černobílý videoklip, který režíroval Bieberův dlouholetý spolupracovník Rory Kramer, ukazuje i záblesky zpěvákovy rodiny, která je mu oporou. Justin Bieber se plánuje na koncertní pódia vrátit v roce 2026.

Milan Peroutka - Bubble tea
Na začátek října slíbil Milan Peroutka svým fanouškům pořádné „oteplení“ a přišel s letním klipem Bubble tea, který je prvním singlem z jeho nové sólové desky s názvem Barikády, která by měla vyjít na jaře příštího roku. „Nová hudba, nové srandy, nové obzory. A hlavně nadhled,“ slibuje Peroutka.

Písnička Bubble tea o zpěvákově oblíbeném nápoji, je „odvážná, nečekaná a sarkastická, ale když na to přistoupíte, bude vás to bavit a prodloužíte si letní vajb,“ slibuje Peroutka.

„Tuším, že vyvolá různé emoce, ale říkám si, že nejhorší scénář je tvorba, která nevyvolá emoce žádné. Přál bych si, aby posluchače dobře naladil, a aby jim melodie uvízla bezděky v hlavě,“ říká Milan Peroutka.

Simon Opp - Rules
Klip vznikl během jednoho odpoledne v několika pražských lokalitách a zachycuje syrovou energii skladby. Videoklip staví na jednoduchosti a autenticitě, hlavní roli v něm má sám Šimon a jeho oblíbený Harley-Davidson.

Režie se ujal Tobiáš Petschenka, jenž má na kontě spolupráce s předními jmény československé hudební scény jako jsou Rytmus nebo Yzomandias. „Chtěl jsem, aby klip byl co nejvíc opravdový. Bez přikrášlování, bez velkých efektů. Jen já, město a můj Harley,“ říká ke vzniku videa Šimon Opp.

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.