TRENDY V KLIPECH: Sofian Medjmedj útočí na city, Rag’n’Bone Man ztrácí hlavu

Rag’n’Bone Man – Pocket

Rag’n’Bone Man, vlastním jménem Rory Graham, natočil klip Pocket na nábřeží Margate v Kentu. Ve videu se držitel Brit Award prochází bez hlavy. „Byl jsem ohromen divokým a kreativním nápadem Laurence Wardera (režisér klipu, pozn. red.) a na place jsem si užil spoustu legrace při jeho realizaci,“ řekl Rag’n’Bone Man.

„Píseň je o někom, kdo vám opravdu kryje záda. Když si s mojí paní vyjdeme, stačí si vyměnit pohledy a poznáme, že je čas odejít. Ve společenských situacích se cítím nesvůj a je příjemné mít někoho, kdo vás zná natolik dobře, že vám může dát záminku k odchodu,“ říká zpěvák.

Sofian Medjmedj – Poslední song

Sofian Medjmedj je jednou z nejvýraznějších mladých tváří české populární hudby. Poslechovost jeho skladeb roste a jeho klipy trendují na Youtube. Letos vydal album nazvané podle portugalského města Portimão.

Deska Portimão vznikla během soustředění Sofiana Medjmedj, Reginalda a Davida Kandlera. Ti se podíleli autorsky i na písni Poslední song, s níž Sofian Medjmedj nyní vstupuje do KitKat Óčko Chart.

„Myslel jsem si, že když jsme udělali Moonlight, že dlouho nic smutnějšího nenapíšu. Poslední song mi trhá srdce vždy, když ho slyším. Při samotném psaní, nahrávání a natáčení klipu jsem cítil neskutečné emoce. Beru to jako jednu z našich nejsilnějších věcí a naprosto ji miluju. Děkuju moc všem, co se na tom podíleli,“ napsal Sofian Medjmedj na svém Instagramu.

Bert & friends – České moře

Píseň je ze stejnojmenné debutové desky, kterou skupina Bert & friends vydala v říjnu. Videoklip s Bertem vytvořila režisérka a audiovizuální tvůrkyně Šima Müllerová. V klipu, který se natáčel převážně na Orlíku, si zahrál i Bertův bratr.

Kapela v říjnu odehrála dva koncerty v zahraničí, konkrétně jihokorejském Soulu a v japonské Jokohamě. Pro české fanoušky teď chystá velký koncert, který proběhne 23. listopadu v pražském Foru Karlín. Tam kapela pokřtí i svou desku. Hostem bude František Skála a jeho dechovka.

Linkin Park – Over Each Other

Skladba je z připravovaného alba From Zero, které vyjde už 15. listopadu. Bude to první deska bez Chestera Benningtona. Over Each Other je už třetím singlem z této desky a i když kritici zrovna nejásají, pro zpěvačku je tato píseň zásadní.

„Tento song je pro mě extra speciální, je to můj první sólový zpěv v Linkin Park. Spolu s Mikem jsme napsali texty a nakonec jsme i natáčeli video v Koreji. Bylo to splněný sen,“ řekla nová zpěvačka skupiny Linkin Park Emily Armstrong.