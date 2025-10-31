TRENDY V KLIPECH: Vesna se spojila Kateřinou Marií Tichou, Slza se Slavíčkem

  12:26
Spolupráce, na kterou hodně fanoušků čekalo. Čistě ženská kapela Vesna a čím dál populárnější zpěvačka Kateřina Marie Tichá mají společnou píseň o ženském přátelství. V Óčko Chart budou soupeřit se skupinou Slza nebo s novinkami od Davida Guetty a Machine Gun Kellyho.

Vesna | foto: Ocko.tv

Vesna, Kateřina Marie Tichá - Po vodě
„S Káťou nás už dlouho pojí přátelství, ale trvalo několik let, než dozrál čas a rozhodly jsme se společně vydat píseň. Myslím, že nás spojují podobné hodnoty: přirozenost, ženská síla, písničkářství a taky respekt k ženskému přátelství,“ říká frontwoman Vesny Patricie Kaňok, která loni spoluorganizovala první ročník Prague International Songwriting Campu, na který přijala pozvání právě i Kateřina Marie Tichá.

„Obě jsme se bavily o tom, jak moc bychom chtěly umět nechat věci plynout. Bez toho, aniž bychom do nich musely zasahovat. A tenkrát vznikl úvodní námět písně Po vodě. Zároveň se v textu objevuje touha vidět tu druhou zářit,“ dodává Patricie Kaňok.

„Když jsme s Patricií na kempu hledaly téma, o kterém bychom chtěly psát, volba byla jasná. Téma ženského přátelství je něco, co se nás obou velmi dotýká. Písnička Po vodě je tak nejen o pouštění věcí, které už je dávno na čase nechat jít, ale taky o tom, jak je fajn mít v takových chvílích po boku někoho, kdo vás podpoří, někoho, kdo vás chce vidět zářit,“ dodává Kateřina Marie Tichá.

Videoklip vznikal pod taktovkou Báry Juránkové - houslistky a režisérky většiny klipů od Vesny. „Když jsem přemýšlela nad vizuální podobou, věděla jsem, že nechci vyprávět příběh. Mým cílem bylo vytvořit obrazový doprovod, který bude dýchat spolu s písní a nechá vyniknout jejímu poselství. Proto jsem zvolila jednoduchý koncept – bílé kostýmy, jemné pohyby kamery a motiv vody, která v sobě nese klid i sílu zároveň. Chtěla jsem, aby se klip nesl v lehkosti a aby působil spíše jako proud obrazů než jako pevně vystavěná dějová linie,“ říká Juránková.

Slza - Srdcová dáma
Skupina Slza na písni spolupracovala s vycházející hvězdou, zpěvákem Slavíčkem. „Jedno odpoledne jsem scrolloval na TikToku a narazil jsem na song od Slavíčka. Hned mě jeho tvorba zaujala, a ještě ten den jsem mu napsal, jestli by nechtěl zkusit něco společně složit. Sice jsme každý z jiné generace i jiného žánru, ale to je vlastně v tomhle případě plus,“ popisuje zpěvák Petr Lexa.

Vůbec poprvé zapojila Slza do procesu tvorby i fanoušky na sociálních sítích. „Hodil jsem na sítě krátké video, jen kousek refrénu s klavírem, a zeptal jsem se fanoušků, co na to říkají a jestli to máme dopsat. Přišly nám tisíce reakcí. Takovou odezvu jsme nečekali, a tak jsme hned druhý den dopsali sloky i bridge,“ vypráví Petr Lexa.

Zpěvák Slzy se tentokrát postaral také o režii ateliérového videoklipu. „Chtěli jsme vytvořit vizuál, který nebude popisný, ale spíš podprahově emoční. Klip vypráví o napětí mezi dvěma lidmi, o volbě, o hořkosti i naději, která zůstává,“ říká Petr Lexa o režijní práci. Klip je poctou vizuálnímu vyprávění, ve kterém emoce hrají hlavní roli.

V titulní roli se po boku Petra Lexy představila Sára Rychlíková. „Sáru jsme na roli srdcové dámy oslovili cíleně – byla to naše první a vlastně i jediná volba,“ říká Lexa.

David Guetta, Teddy Swims, Tones and I - Gone Gone Gone
Slavný francouzský DJ David Guetta se tentokrát spojil s americkým písničkářem Teddym Swimsem a australskou zpěvačkou Toni Watsonovou, která vystupuje pod jménem Tones and I.

Vznikl song o přitažlivosti toxické lásky, kde Guetta dává vyniknout zpěvákům. Teddy Swims udává tón svým nezaměnitelným chraplavým hlasem a Tones And I jeho intenzitu doplňuje. Spojení těchto umělců byla podle Davida Guetty „trochu magie.“ Podle něj disponují „nejúžasnějšími a nejušlechtilejšími hlasy, které jsou v současnosti na planetě“.

David Guetta má za sebou úspěšný rok. Kromě rezidencí na Ibize předvedl rekordní show Ultimate Monolith Show na pařížském Stade de France, kde se během dvou večerů prodalo přes 240 tisíc vstupenek.

Tedy Swims aktuálně drží rekord za nejdéle fungující hit v žebříčku Billboard Hot 100 a Tones and I má na Spotify historicky nejpřehrávanější skladbu ženské interpretky.

Machine Gun Kelly - I Tried Again
Machine Gun Kelly se rozhodl páté výročí vydání svého alba Tickets To My Downfall, které vrátilo pop-punk do mainstreamu, oslavit vydáním reedice, která obsahuje i pět dosud nevydaných skladeb, včetně I Tried Again. Na písni spolupracovali Colson Baker, Nick Long a Travis Barker.

Během pěti let od vydání alba se jeho kariéra rozjela. Zajistil si tři první místa v hitparádách (Tickets To My Downfall , Mainstream Sellout a Lost Americana), získal svou první nominaci na cenu GRAMMY, hrál ve svém vlastním filmu Good Mourning, ve filmech Taurus a The Last Son a vyprodal arény po celém světě.

Přece nejde o život! Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková vzpomínají na StarDance

