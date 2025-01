TRENDY V KLIPECH: Sebastian slaví deset let, k novince přizval Petroffa

Sebastian - Memories

„Po dlouhé době se mi povedlo napsat píseň, která by mohla rezonovat napříč generacemi. Jsem na ni extrémně pyšnej,“ říká Sebastian.

Na textu spolupracoval Sebastian s Janem Braunem a rapperem, který si říká Petroff a na hudbě se podílel skladatel Ben Margulies, který v minulosti spolupracoval třeba se zpěvačkou Mariah Carey.

„Do videoklipu jsem se snažil dostat skutečný význam, jaký pro mě má samotná píseň - že láska je pro všechny,“ říká Sebastian o snímku z režie Ondřeje Kudyna.

Už 8. listopadu 2025 oslaví kapela Sebastian deset let na scéně v pražském Foru Karlín. Sebastian Navrátil, Ondřej Turták (ODD) a Dominik Smutný slibují nezapomenutelnou show.

Paulie Garand & Kenny Rough feat. MC Gey & Štěpán Urban - Bloudim

Paulie Garand a Kenny Rough v říjnu vydali desku Molo II, kterou po deseti letech volně navázali na své přelomové album Molo. Mezi hosty na desce, s níž na konci roku objeli republiku, jsou mimo jiné slovenské hvězdy Ego a Alan Murin, populární Ben Cristovao nebo label kolegové Rest a MC Gey. Poslední dva jmenovaní se podíleli i na písni Bloudim.

„Moje oblíbená spolupráce byla se Štěpánem Urbanem a s MC Geyem na písničce Bloudim. Přijde mi, že se to tak hezky sešlo do atmosférickýho beatu,“ řekl Paulie pro Forum 24.

Farruko, Madiel Lara - Tiempos Buenos

Farruko je portorický zpěvák, vlastním jménem Carlos Efrén Reyes Rosado. Proslavil se ve spolupráci s Daddy Yankeem a J Balvinem. V roce 2012 byl nominován na latinskoamerickou cenu Grammy. V roce 2021 vydal Farruko hit Pepas, který má na Spotify více než jednu miliardu streamů.

Madiel Lara je rapper z Dominikánské republiky, kterého s Farrukem pojí především křesťanská víra. Nyní vydali společný song Tiempos Buenos.

Teddy Swims - Are You Even Real

Jaten Collin Dimsdale, známý pod uměleckým jménem Teddy Swims, je americký zpěvák a skladatel, jehož hudba mísí žánry včetně soulu, country a popu. Původně se proslavil coververzemi písní na YouTube.

„Jsem zamilovaný do dokonalé ženy a mám takové štěstí, že někdy je to až příliš dobré, než aby to byla pravda,“ řekl Teddy o nové písni. Pracoval na ní s americkým R&B zpěvákem Giveonem.

„Jsem tak vděčný, že se mnou je můj drahý přítel Giveon v Are You Even Real. Je to talent, který se rodí jednou za generaci. Snažím se toho muže přimět, aby se mnou udělal celou desku,“ řekl Teddy Swims.