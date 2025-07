TRENDY V KLIPECH: Sebastian přitvrdil, Machine Gun Kelly zmátl fanoušky Upířích deníků

Sebastian – ⁠⁠⁠⁠⁠⁠mOOZA

„Singl mOOZA. je předzvěstí připravovaného EP, na kterém s kapelou aktuálně pracujeme. Tvrdší kytary, temnější tématika a screaming v kombinaci s popovými linkami vytváří dohromady nový směr, kterým se chce kapela vydat,“ říká frontman a autor písně Sebastian Navrátil. S textem mu pomáhal Daniel Holý, s hudbou bývalý kytarista kapely Dalimil Hušek a producent Filip Vlček. Poslední jmenovaný se postaral také o produkci, mix a master.

Hlasujte v Óčko Chart Pro všechny čtyři klipy můžete hlasovat v hitparádě Óčko Chart, kterou televize Óčko vysílá vždy ve čtvrtek od 15:00 nebo v nedělní repríze od 10:00 a pak tři dny zpětně, a to přes červené tlačítko na HbbTV.

Působivý videoklip má na svědomí Ondřej Kudyn. Tentokrát ale nepoužíval nejmodernější kamerovou techniku, nýbrž telefon.

Píseň zazní i na velkolepém koncertě v pražském Foru Karlín, který skupina Sebastian chystá na 8. listopadu.

„Slavíme deset let na scéně a kde jinde to oslavit než právě ve Foru Karlín. Připravujeme pódium a show, jako by to byl koncert ve Wembley. Bude to nezapomenutelné. Pro nás i fanoušky,“ slibuje.

Brixtn –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Madelline

Ze skupiny Brixtn po pěti letech odešel kytarista a zůstali jen dva bratři Matěj a Štěpán Jelenovi a dva nástroje –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ basa a bicí. „Začal jsem basu používat jinak než dřív, víc ji efektuji a finální zvuk je něco na pomezí basy a kytary,“ vysvětlil pro Český rozhlas Matěj Jelen, který píše i všechny texty. Hudbu dělají společně a sami si i vše produkují. Píseň Madelline je z jejich poslední desky Konec snů.

Už tuto sobotu čeká skupinu Brixtn dvojkoncert v pražském Cross Clubu, kde kromě nich vystoupí i zpěvák Šimon Opp se svou kapelou Strippers. „Léto si zatím užíváme naplno. V červnu jsme měli každý víkend koncerty a teď si dáme na měsíc pauzu, zavřeme se do studia a budeme makat na nových věcech. A právě 19. 7. se v Crossu vrátíme na stage,“ říkají Brixtn.

Machine Gun Kelly –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Vampire Diaries

Singl Vampire Diaries produkoval Travis Barker ze skupiny Blink-182. Bude na desce Lost Americana, kterou Machine Gun Kelly vydá 8. srpna. Úvod k albu nahrál pro Kellyho samotný Bob Dylan.

„Je to zvuková mapa zapomenutých míst, pocta duchu znovuzrození a snaha o znovuzískání podstaty americké svobody. Od záře neonových restaurací po rachot motocyklů je to hudba, která oslavuje krásu, jež se nachází v meziprostorech, kde se znovu objevuje minulost a budoucnost se tvoří podle vlastních podmínek,“ říká.

Klipem Vampire Diaries zburcoval Kelly fanoušky seriálu Upíří deníky, ačkoli píseň nemá s televizním hitem nic společného. Na její vydání reagoval i jeden z hlavních herců seriálu Ian Somerhalder, který se na sociálních sítích zeptal: „A o mně ani zmínka?“

David Guetta, Hypaton, Bonnie Tyler –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Together

David Guetta tentokrát ke spolupráci mladého italského producenta Hypatona, který se proslavil předělávkami hitů z devadesátých let. V songu Together se společně pokusili dát novou energii písni Total Eclipse of the Heart (Turn Around) od Bonnie Tyler z roku 1983.

„Je to víc než píseň –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ je to most. Hudba nás spojuje, a to jsme se rozhodli zachytit,“ řekl Guetta k písni Together.

„Tato píseň pro mě hodně znamená. Je to oslava cesty, kterou jsme spolu celé ty roky sdíleli. Oslavuje ty silné okamžiky, které prožíváme jako jeden –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ na jevišti, na tanečním parketu, v životě,“ dodal.