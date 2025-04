Selena Gomezová, Benny Blanco - Sunset Blvd

Selena Gomezová natočila desku se svým snoubencem Bennym Blancem s názvem I Said I Love You First. Píseň Sunset Blvd je druhým singlem z této desky. Je pojmenována po místě, kde měli zpěvačka a producent první rande.

Hlasujte v Óčko Chart Pro všechny čtyři klipy můžete hlasovat v hitparádě Óčko Chart, kterou televize Óčko vysílá vždy ve čtvrtek od 15:00 nebo v nedělní repríze od 10:00 a pak tři dny zpětně, a to přes červené tlačítko na HbbTV.

Na bulváru v Los Angeles tehdy zašli do Jitlada Thai Restaurant a dali si kari s krevetami. Ve videu ze zákulisí natáčení klipu vzpomínali, jak se na rande cítili znovu jako teenageři.

„Vzpomínám si, jak jsme jeli v kabrioletu. Připadal jsem si zase jako teenager a vlasy nám vlály ve větru. Vytvořil jsem playlist pro tu jízdu a tančili jsme a zpívali. Jen jsem viděl její tvář, jak se směje. Ani jsem nevěděl, že máme rande. Myslel jsem si, že se jen tak přátelsky scházíme,“ vzpomínal Blanco.

bae, fiedlerski - Vůně cíg

Zpěvačka bae po spolupráci s Benem Cristovao na singlu Srdce jo, hlava ne a valentýnském tracku Mít rád přichází s novinkou, kterou produkoval Ondřej Fiedler, známý jako fiedlerski.

„Vůně cíg je o nezdravém vztahu, ve kterém nejsi spokojená, ale zároveň se ti nechce odcházet. Ty nevíš kde on je, čekáš na něj doma. A když už konečně přijde, tak nejsi doma ty, protože tě to čekání přestalo bavit. Po tom, co přijdeš, už nechceš komunikovat a vaše hádky mají jedno řešení - postel,“ popisuje motivy singlu bae.

K celkovému zvuku nového singlu také výrazně přispěl uznávaný producent Ondřej Fiedler, který produkoval největší hity např. Lenny, Mirai, Sebastiana nebo Marcella. V posledních letech se pod pseudonymem fiedlerski vydal také cestou vlastní tvorby, v rámci které vydal mnoho úspěšných tracků, včetně několika zahraničních spoluprací.

„Spolupráce s ním byla top a troufám si říct, že je jeden z nejlepších producentů u nás. Doufám, že tohle není poslední track, který jsme spolu udělali,“ říká bae.

Linkin Park - Up From The Bottom

Píseň je z deluxe edice alba From Zero, která má vyjít 16. května a nabídne pět live verzí písní z turné a tři novinky.

„Podle mého názoru je to jedno z nejlepších videí, jaké jsme kdy měli,“ řekl ke klipu Mike Shinoda. Videoklip režíroval Joe Hahn, který se v kapele stará o scratching, gramofony, samplování, programování a taky o kreativní stránku alb a videí. Hahn prohlásil že podle něj je Up From the Bottom „nejlepší píseň, jakou kdy Linkin Park udělali.“

„Jedna z nejuspokojivějších věcí, kterou zažívám, je okamžik, kdy zahraji pro svou kapelu novou píseň - s vědomím, že je nedokončená, ale jsem si jistý, že to bude speciální. Obrovské poděkování patří mým kolegům z kapely za jejich nápady, inspiraci a hvězdné výkony v této písni,“ řekl k vydání Up From The Bottom její autor Mike Shinoda.

Sean Paul, Inna - Let It Talk To Me

Sean Paul znovu přizval ke spolupráci rumunskou zpěvačku Innu. Natočili spolu už v roce 2021 hit Up. „Inna je úžasná umělkyně a bylo úžasné s ní spolupracovat,“ řekl Sean Paul.

Inna je jednou z nejúspěšnějších rumunských umělkyní v žánru EDM a také první ze střední a východní Evropy, která spolupracuje se Spotify Singles. Nasbírala přes 10 miliard streamů a zhlédnutí, více než 8 milionů odběratelů na YouTube a přes 9 milionů posluchačů měsíčně na Spotify.

V současné době je Inna na turné a už 29. dubna se jí dočkají i čeští fanoušci. Vystoupí v pražském Foru Karlín.