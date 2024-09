TRENDY V KLIPECH: Sabrina Carpenter a Jenna Ortega oživily film Smrt jí sluší

Sabrina Carpenter – Taste

Bývalá dětská Disney hvězda Sabrina Carpenter se stala popovým objevem tohoto roku. Poté, co kvůli ní museli znovu vysvětit kostel v Brooklynu, kde natáčela klip Feather, přišla s neodolatelným hitem Espresso a pokořila v žebříčcích i Taylor Swift.

Její album Short n’ Sweet je aktuálně nejprodávanější deskou v Česku a právě z něj je i novinka Taste.

Videoklip k písni je inspirován komedií Smrt jí sluší z roku 1992. Sabrina Carpenter a Jenna Ortega v něm spojí síly, aby zabily muže, s nímž kdysi chodily.

Fanoušci vidí v písni souvislost s milostným trojúhelníkem, který tvořila Sabrina Carpenter v roce 2023 se zpěvákem Shawnem Mendesem a zpěvačkou Camilou Cabello. V době, kdy Shawn Mendes krátce randil se Sabrinou Carpenter se totiž objevily se na veřejnosti jeho fotky s bývalou přítelkyní Camilou Cabello.

Mikolas – Delilah

Mikolas Josef odhodil příjmení a na jaře vydal své debutové album s prostým názvem One. Právě z něj je novinka Delilah, s níž vstupuje do hitparády KitKat Óčko Chart.

Materiál na albu One vznikal šest let na několika místech světa: v USA, Kanadě, Rakousku, Itálii a Česku. Podepsali se na něm například Rob Grimaldi, producent k-popové skupiny BTS, nebo Chris Lord-Alge, který spolupracoval s Princem, Pink, Bon Jovi či Philem Collinsem.

Nejúspěšnější Čech v historii hudební soutěže Eurovize se s písní Delilah dostal do dvacítky nejposlouchanějších skladeb ve Velké Británii. Singl měl přes 37 milionů streamů. Mikolas se nechal slyšet, že by rád dosáhl mety miliardy přehrání, aby si ho všimla Taylor Swift a stala se jeho přítelkyní.

Lipo feat. Jan Braun – Až k nám přijde tma

Liberecký básník před mikrofonem Lipo se pustil do náročného tématu duševního zdraví a sám režíroval i klip k písni, kterou natočil s mladým zpěvákem Janem Braunem.

„Chtěl jsem zvoleným příběhem nenásilně poukázat na téma duševního zdraví. Všiml jsem si, že to je věc, se kterou se potýká řada mých přátel a nejde tu debatu smést ze stolu s tím, že se jedná pouze o nějaký povrchní trend. Obzvlášť mladí lidé za poslední roky čelili výzvám a tlakům, které do té doby nepoznali,“ říká Lipo.

OneRepublic – Sink Or Swim

Americká pop-rocková skupina OneRepublic vydala v červenci šestou studiovou desku Artificial Paradise. Jsou na ní skladby, které po tři roky vydávala jako singly a nechybí ani hymna letošního fotbalového mistrovství Evropy. Nejnovějším singlem z desky je píseň Sink or Swim. Má být o momentech v životě, kdy se musíte rozhodnout, zda se potopíte nebo budete plavat. Je to metafora pro překonávání překážek a výzev, kterým čelíme každý den.