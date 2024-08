TRENDY V KLIPECH: Muzikanti generace Z Tom Sean a Simon Opp spojili síly

Tom Sean x Simon Opp – Runnin’ In Deep

Tom Sean vydá desku Madness na přelomu letošního září a října. „Reflektuje to poslední roky mého dospívání, se vším špatným i dobrým, co dospívání obnáší. Byl to prostě takový chaos,“ popisuje desku Tom Sean.

Debut chystá také Simon Opp. Na podzim vyjde EP s názvem Sex, které produkoval Steve Lyon (Depeche Mode, The Cure) a nahrávalo se v londýnském Panic Button Studio.

Oba umělci pak vyrazí na Young Republic on Tour pojmenované Sexual Madness. Název turné vznikl právě spojením názvů jejich debutů. Koncertní šňůra odstartuje 11. října v Ostravě, 26. října bude pokračovat v Brně a vyvrcholí 28. listopadu v pražském klubu ROXy, kde proběhne i křest obou desek.

Společný singl na koncertech zazní. Klip k němu zpěváci natáčeli na iPhone na různých společenských akcí a objevují se v něm jejich kamarádi a kolegové z branže.

Rybičky48 feat. Milfki – Já dneska slavím

Píseň Já dneska slavím si zpěvák skupiny Rybičky 48 Kuba Ryba nadělil ke 40. narozeninám. Energický punkový song, který má autorsky na svědomí sám zpěvák, skrývá i překvapivý part známé písně Mám ráda skupiny Holki v nové úpravě. O produkci a mix písně se postaral respektovaný producent Filip Vlček.

Natáčení videoklipu, které probíhalo v odsvěceném kostele Sacre Coeur v Praze pod taktovkou Jakuba Mahdala, se proměnilo v pořádně rozjetou party. Kromě Kubových narozenin bylo důvodem i narození dítěte kytaristy Michala Brenera. Ten musel z natáčení narychlo odjet, aby stihl porod prvorozené dcery Viktorie.

Jordan Haj & Emma Smetana – Love Is Blind

Hudební i životní partneři Jorda Haj a Emma Smetana natočili intimní černobílý videoklip. „Svěřili jsme se do rukou našeho kamaráda, vkusného, šikovného a talentovaného člověka, který nese jméno Marek Jarkovský. Poslouchali jsme ho na slovo a užívali jsme si, že můžeme, protože mu stoprocentně důvěřujeme,“ řekla k natáčení Emma Smetana.

„Kameru svěřil do rukou našeho letitého kamaráda, kameramana Antona Evdoshenka. Ten nás umí krásně zabírat z dobrých úhlů a pohlídat si světlo, aby to ve výsledku vypadalo tak, jak to vypadá, což je podle mě úplně dokonale,“ dodal Jordan Haj.

Katy Perry – Lifetimes

Katy Perry se pro baladu Lifetimes nechala inspirovat svou tříletou dcerou Daisy Dove. Je o hluboké lásce, kterou rodič cítí ke svému dítěti a naději na trvalé spojení napříč mnoha životy.

„Je legrační, jak někdy hledáte spřízněnou duši ve svém partnerovi a přitom to může být vaše máma, nejlepší kámoška, váš pes nebo kočka. Ale pro mě to přišlo v podobě Daisy,“ řekla Katy Perry pro deník The Sun. „Napsala jsem o ní Lifetimes. Každý den, když jdeme spát, říkám: ‚Miluji tě. Najdeš mě v každém životě?‘ A ona říká, že ano,“ dodala zpěvačka.