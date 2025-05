TRENDY V KLIPECH: Mirai natáčeli v Kodani, Rosé nazpívala song k filmu F1

Mirai - cøøl

Píseň nahrávali Mirai v Kodani. Výsledný sound má na svědomí dánský producent Esben Svane a text napsal frontman Mirai Navrátil se svými kolegy Jendou Vávrou a Pokáčem.

Videoklip režíroval Ondřej Kudyn. Inspirací mu byli mistři filmové režie Dario Argento, Roman Polański nebo David Lynch. „Rozhodli jsme se vizuálně rozvinout ironii ukrytou v singlu cøøl. Refrén se v klipu proměňuje v doslovný obraz - hlavní postava touží být frajer, ale končí s useknutou a zmrzlou hlavou,“ přibližuje děj videoklipu Ondřej Kudyn.

„Je to temně groteskní metafora pro stav, kdy se člověk snaží zapadnout, vypadat nad věcí, ale v tom snahu přepálí, zamrzne a ztratí sám sebe. Esteticky jsme se inspirovali klasikou hororového žánru a surrealismem, který nám umožnil tento vnitřní rozpad zobrazit jako snový a absurdní rituál, nikoli jako drama,“ dodává režisér.

Mirai se nyní chystají na svůj vlastní festival Mirai Summer Fest. Kapela přijede za svými fanoušky do patnácti měst po celé republice a začne už 7. června v Novém Jičíně.

Miley Cyrus - More to Lose

V baladě zpěvačka truchlí nad ztrátou vztahu, ze kterého se snažila vytěžit maximum. Fanoušci hned začali spekulovat, jestli Miley Cyrus zpívá o svém manželství s Liamem Hemsworthem, které trvalo pouhý rok. Zpěvačka to ale nepotvrdila.

K písni natočila video, které má působit syrově a emotivně. „Snažila jsem se, aby to byl jediný záběr. Je to píseň, která je spíš příběhem a já nechtěla, aby ho něco přerušovalo, aby se nad tím moc přemýšlelo nebo abychom se honili za dokonalostí. Nechtěla jsem, aby More to Lose působila dokonale. Chtěla jsem, aby zněla smysluplně a emotivně,“ vysvětlila Miley Cyrus.

Píseň je z alba Something Beautiful, které vyjde už 30. května.

Rosé - Messy

K-popová hvězda Rosé se bez své skupiny Blackpink proslavila hitem APT, který s ní nazpíval Bruno Mars. Nyní dostala příležitost natočit song k americkému filmu F1 s Bradem Pittem v hlavní roli.

Videoklip natáčela v Las Vegas a objevují se v něm i dosud neviděné záběry z filmu F1, který bude mít v českých kinech premiéru 26. června.

„Je to moje první práce na soundtracku k filmu a jsem nesmírně poctěna a nepředstavitelně nadšena, že mohu být součástí tak neuvěřitelného filmu,“ napsala Rosé k vydání písně na sociální síti.

Refew - Fénix

Pražský rapper Erik Gábor alias Refew přichází s novinkou Fénix. Fanoušky láká na největší koncert jeho dosavadní kariéry. Po loňském vyprodaném Foru Karlín míří příští rok do O2 universa.

Koncert se uskuteční 28. února 2026. Na koncertě hodlá představit nové album, unikátní audio-vizuální show a průřez svou diskografií.