TRENDY V KLIPECH: Marpo se vrhl na country, novinku natočil v Elvisově domě

Marpo – Memphis

„Singl jsme natáčeli v East Iris Studio v Nashvillu. Zajímavostí je, že jsme nahrávali v domě, který si nechal Elvis Presley naložit na truck v Memphisu a převézt do Nashvillu, protože se mu v něm dobře nahrávalo,“ vysvětluje Marpo příběh singlu. Velký podíl na finálním zvuku mají zpěvákovi dlouholetí spolupracovníci. „Píseň nahrával a míchal Clint Murphy, který už s námi dělal na čtyřech albech. O produkci se postaral Marcus Tran,“ dodává zpěvák.

Jednoduchý videoklip překypující atmosférou, kterou může nabídnout jenom samotný Nashville, natáčel Marpův dvorní videomaker Jiří Staněk ve známých filmových studiích Warren, kde natáčel třeba i americký zpěvák Jelly Roll.

Memphis je první vlaštovkou z chystaného alba Making Country Music Cool Again, které Marpo pokřtí 4. prosince v pražském klubu Roxy.

Miley Cyrus feat. Naomi Campbell – Every Girl You’ve Ever Loved

Miley Cyrus přizvala k novému disco songu ve stylu osmdesátek britskou topmodelku Naomi Campbell. Ta v songu recituje a zahrála si i v klipu, kde se zpěvačkou předvedla sérii póz z přehlídkového mola. Píseň, na níž se podílelo 9 autorů, je z devátého studiového alba Miley Cyrus s názvem Something Beautiful.

Vydání alba doprovázel stejnojmenný hudební film, na němž se zpěvačka podílela autorsky i režijně. Premiéru měl na festivalu Tribeca a v kinech byl uveden jen jeden den na konci června.

Calvin Harris, Clementine Douglas – Blessings

V novince DJ Calvina Harrise zpívá anglická zpěvačka Clementine Douglas, která se na ní podílela i autorsky. Je to první spolupráce těchto dvou umělců a setkala se s dobrými ohlasy kritiky.

„Dokáže vyjádřit duši, chápe zvuk a přesně ví, co zvuk je. Prostě to chápe a je to něco magického,“ řekl Harris o zpěvačce, která je považována za vycházející hvězdu hudebního průmyslu.

Refew – Ona

Pražský raper Erik Gábor alias Refew přichází s novinkou Ona. Spojil se na ní se slovenským producentem Peterem Mackem, který je známý pod pseudonymy Peter Pann nebo DJ Mako.

Refew chystá největší koncert své dosavadní kariéry. Po loňském vyprodaném Foru Karlín míří příští rok do O2 universa.

Koncert se uskuteční 28. února 2026. Na koncertě hodlá představit nové album, unikátní audiovizuální show a průřez svou diskografií.