TRENDY V KLIPECH: Pokáč složil píseň k filmu, Vesna se spojila s Egem

Pokáč - Zeptal bych se táty

Píseň vznikla k rodinné komedii Léto s Evženem, která má tento týden premiéru v kinech.

Hlasujte v KitKat Óčko Chart Pro všechny čtyři klipy můžete hlasovat v hitparádě KitKat Óčko Chart, kterou televize Óčko vysílá vždy ve čtvrtek od 15:00 nebo v nedělní repríze od 10:00 a pak tři dny zpětně, a to přes červené tlačítko na HbbTV.

V hlavních rolích tří kamarádů - lékaře, ředitele muzea a tělocvikáře se představí Martin Myšička, Jiří Dvořák a Jaroslav Plesl. Mají za úkol zachránit pro své děti letní tábor, který zničila vichřice.

Pro píseň k filmu oslovil režisér Pavel Krumpár Pokáče. Ten pro letní komedii zvolil téma „tatínkovství“, což je mu aktuálně blízké, protože je sám otcem dvou malých synů.

„Písnička je o tom, že ačkoliv tátové nejsou perfektní, vlastně kolikrát jsou dost marní, tak většinou se dost snaží a pro svoje děti udělají první poslední,“ řekl Pokáč.

Vesna feat. Ego - Moravo

Ženská slovanská skupina kombinující moderní pop s prvky folklóru se spojila se slovenským rapperem Egem a vznikla píseň Moravo. Oslavují v ní moravský folklór a zároveň s nadsázkou glosují stereotypy, které o Moravanech kolují.

„Chtěly jsme v písničce někoho, kdo má v sobě slovanskou krev, stejně jako naše muzika. Ego byl dokonalý match - jeho hlas má charisma a jeho rap šťávu,“ vysvětlila zpěvačka Vesny Patricie Kaňok.

Videoklip k písni vznikal během tří dnů na různých místech - v Praze, na vesnickém statku připomínajícím Moravu a v Bratislavě. Režie se ujala členka kapely Bára Juránková.

„Při samotném vymýšlení jsem se hodně nasmála. Když jsme začaly ladit vizuál a kostýmy s Terezou Šůstkovou, všechno do sebe parádně zapadlo. Daly jsme si záležet a zapůjčily pravé kyjovské kroje, které dodaly autentický ráz. Jeden se obléká hodinu a pět krojů se tak tak vleze do jednoho osobáku,“ popsala Bára Juránková.

Jasmin - Lost

Jasmin Jana Grünerová je moderátorka, dabérka, ale hlavně textařka a zpěvačka. Její hlas připomíná Vanessu Paradise nebo Lily Allen s rapovým espritem. Pod jménem Jasmin vydala nyní první singl pod křídly Universal Music. V písni Lost zpívá o dnešní hektické době a doplnila ho výrazným videoklipem, který natočil Jakub Mahdal.

„Všichni ze štábu se nás postupně na place ptali, co jsme měli za matroš, když jsme to vymýšleli. Přitom je to normální klip plnej jednorožců,“ říká Mahdal s úsměvem.

„Lost je o hledání rovnováhy mezi chaosem vnějšího světa a touhou po klidu a útěku. Myslím, že osloví všechny, kdo se někdy ztratili v každodenním shonu, ale zároveň si našli vlastní způsob, jak se s tím poprat,“ říká Jasmin.

David Kushner - Empty Bench

Americký zpěvák, skladatel a kytarista David Kushner natočil emotivní vánoční klip, který není tolik o sváteční atmosféře, ale spíš o prázdných místech v našich životech. Těch, které kdysi patřily někomu blízkému. O produkci skladby se postaral Rick Nowels.

David Kushner vyrazil se svým debutovým albem The Dichotomy na světové turné a Českou republiku nevynechá. Vystoupí 23. února v pražském Fóru Karlín.