TRENDY V KLIPECH: Paris Hiltonová se vrátila k muzice, přemluvila ji Sia

Paris Hilton feat. Megan Thee Stallion – BBA

Dědička hotelového impéria Paris Hiltonová se opět připomíná jako zpěvačka. Své první album Paris vydala v roce 2006 a letos přidala druhé s názvem Infinite Icon. K natočení prý Hiltonovou přesvědčila zpěvačka Sia, která se pak stala jeho výkonnou producentkou.

Pro píseň BBA, což je zkratka pro Bad Bitch Academy, se spojila s rapperkou Megan Thee Stallion. Ta se ovšem nezúčastnila natáčení videoklipu, do něhož Hiltonová pozvala modelku Heidi Klumovou, zpěvačkou Meghan Trainorovou nebo zpěváka Lance Basse ze skupiny NSYNC.

Ve videoklipu, který režírovala Hannah Lux Davisová, vystupuje Hiltonová jako ředitelka Bad Bitch Academy, která vede studentky „k umění stát se sebevědomou a odvážnou ženou.“ Během natáčení vzplál přívěs Paris Hiltonové. Nikomu se nic nestalo, ale zpěvačce shořely kostýmy a některé osobní věci.

Billie Eilish – Birds Of A Feather

Sentimentální píseň o podobných duších, které se hledají navzájem, aby spolu zůstaly až do hořkého konce, je ze zpěvaččina třetího alba Hit Me Hard and Soft. Na desce je deset písní, které Billie Eilish napsala spolu se svým bratrem Finneasem.

„Upřímně řečeno jsme byli dlouho bez inspirace. Prostě jsme si řekli, že musíme někde začít. Takže jsme se museli vzdát myšlenky, že to někdy bude dokonalé,“ přiznala Billie Eilish pro rádio Triple J.

Billie Eilish nedávno odstartovala své světové turné a 1. června 2025 vystoupí i v Praze.

Martin Creep – Bavorov

Martin Hložek si říká Martin Creep a je to youtuber z Plzně, který vydal knihu s názvem Prostě Creep. Jejím podtitulem je „cesta do hlubin youtuberovy duše“ a má odpovědět na otázky týkající se influencerského řemesla.

Jeho kanál Projekt Creep má 471 tisíc odběratelů a od vtipných videí přešel i k muzice. Točí především parodie a disstracky. Tentokrát si vzal na paškál lidovku Bavorov.

Refew – Namyšlená

Pražský rapper Erik Gábor alias Refew přichází s novinkou, v níž varuje před zlatokopkami. Refew si dal letos za cíl vyprodat pražské Forum Karlín a své fanoušky zásobuje novými klipy. K písni Namyšlená hned slíbil do dvou týdnů další.

Jeho koncert ve Foru Karlín, kde dojde i na křest alba Mindset, se uskuteční 2. listopadu.