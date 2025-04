Pam Rabbit - NEchod Tam!

Roztančený singl vypráví příběh o nevěře. „Nerada spojuju bolestivá témata s hudbou, která naznačuje stejný pocit. Víc mě baví to, že kdyby si song poslechl někdo, kdo neumí česky, tak ho ani nenapadne, že je to téma vlastně smutné,“ říká Pam Rabbit.

O produkci se postaral Dobrin Mitchev. „S Dobrinem jsme měli domluvenou session a po příchodu do studia jsme měli oba takovou dobrou chill náladu. Venku bylo hezky a měli jsme chuť napsat něco, co nás rozhýbe,“ popisuje zpěvačka. „Ani si moc nepamatuju proces psaní, protože to šlo nějak příjemně samo a jen jsme si tak tancovali ve studiu,“ dodává.

„Klip vypráví stejný příběh jako text, akorát v abstraktním prostředí. Chtěla jsem se na to téma opět podívat z humorného úhlu,“ dodává zpěvačka.

Jan Bendig - Rombáda

Jan Bendig si vzal na paškál slavný hit z roku 1989 od skupiny Kaoma Lambada a spolu s Fillipianem ji předělali na Rombádu. Text jim napsala Sharkass, známá ze soutěže Česko Slovensko má talent.

„Rozhodl jsem se předělat legendární song Lambada do trošku cigánsko latino stylu a dát mu úplně nový kabát. A myslím, že se povedlo a Rombádu si zamiluje nejenom ‚starší‘ generace, která písničku zná, ale i ta nová, která na ni protančí nejednu noc,“ napsal k písni Bendig.

Videoklip natáčel v Thajsku na místě, kde Leonardo DiCaprio točil slavný film Pláž. I kvůli Bendigovi pláž uzavřeli, ale jen na chvilku.

„Dostali jsme povolení jen na 30 minut, protože to je turisticky vytížené místo,“ prozradil zpěvákův manažer, partner a zároveň režisér klipu Lukáš Rejmon.

Ed Sheeran - Azizam

Azizam je první singl s chystaného Sheeranova osmého studiového alba s názvem Play. Slovo azizam je z perštiny a znamená „můj drahý“ nebo „můj milovaný“ a inspirací pro Eda Sheerana byla jeho manželka a jejich vztah.

Na natáčení písně se podílel švédsko-íránský producent Ilya Salmanzadeh a jsou v ní znát vlivy perské a irské lidové hudby, zasazené do moderního popového kontextu.

„Ačkoliv je Azizam úplně jiná než všechno, co jsem kdy vytvořil, cítím v ní něco důvěrně známého. Chtěl jsem v ní zachytit atmosféru oslavy, večírku – a díky Ilyovi se to podařilo. Práce s ním byla nesmírně inspirativní,“ pochvaluje si Ed Sheeran.

Miley Cyrus - End of the World

Zpěvačka plánuje 30. května vydat nové album Something Beautiful, které má být inspirováno deskou The Wall od Pink Floyd. „Mým nápadem bylo udělat The Wall, ale s lepším šatníkem, okouzlující a naplněné popkulturou. Je to koncepční album, které je pokusem léčit poněkud nemocnou kulturu prostřednictvím hudby,“ řekla Miley Cyrus pro Harper’s Bazaar.

Album bude doprovázet film, který má vyjít v červnu. End of the World je už třetím singlem z této desky.