TRENDY V KLIPECH: Pam Rabbit odpovídá na negativitu a míří do Fora Karlín

Pam Rabbit - hatehatehate
Singl s názvem hatehatehate (H8) je součástí připravovaného alba Planet 33 a zároveň předzvěstí největšího koncertu v kariéře Pam Rabbit, který se uskuteční 18. března v pražském Foru Karlín.
Hlasujte v Óčko Chart
Pro všechny čtyři klipy můžete hlasovat v hitparádě Óčko Chart, kterou televize Óčko vysílá vždy ve čtvrtek od 15:00 nebo v nedělní repríze od 10:00 a pak tři dny zpětně, a to přes červené tlačítko na HbbTV.
„Vítejte na Planetě 33, domovu pro všechny, kdo si tady připadají jako mimozemšťané. Song H8 je moje odpověď na negativitu, která je součástí umělecké tvorby,“ říká o novince Pam Rabbit.
Koncept klipu představuje virus jménem H8 (čti hejt), který mění lidi v zombie. Pam Rabbit se rozhodla temné téma nadlehčit humorem a akcí. „Miluju temné situace nadlehčit humorem, a proto jsou v klipu i akční scény, kdy basebalkou a následně drápy rozsekávám zombies. Můj stunt koordinátor mě cca měsíc učil, jak vypadat co nejlépe a jak daleko můžu se svým tělem zajít. Bylo to náročné, ale extrémně obohacující,“ dodává zpěvačka.
Matěj Plšek, Refew - Friends
Mladý umělec Matěj Plšek se spojil na singlu Friends s mnohem zkušenějším raperem Refewem. „Mám z toho songu obrovskou radost. Líbí se mi od první chvíle, ale od začátku jsem si říkal, že by to chtělo něco navíc. Když se jmenuje Friends, bylo by super, kdyby to někdo zpíval se mnou. Přemýšlel jsem koho oslovit a osud to zařídil sám,“ říká Matěj Plšek.
Po cestě z koncertu se totiž on a raper Refew potkali na benzínce úplnou náhodou. „Věděli jsme o sobě z Instagramu, ale neznali se osobně. Začali jsme si povídat o muzice, koncertech a všem možným, až slovo dalo slovo a Refew nabídl, že bychom mohli udělat společný song,“ dodává Plšek.
Singl Friends má fanoušky nalákat na Plškovo druhé EP s názvem Alien. Spolu s Matějem dala dohromady text a hudbu už ověřená parta Štěpán a Matěj Jelenovi, Daniel Holý a Michal Juřička. Mix měl na starosti Jan Balcárek známý jako Johny Rainbow a o master se tentokrát postaral Kenny Rough - DJ, producent a úzký spolupracovník Paulieho Garanda.
Louis Tomlinson - Lemonade
Tomlinson touto písní zahájil novou éru. „Nejdůležitější bylo, aby první singl zněl zvukově ambiciózně. Musel být velkolepý a zábavný,“ vysvětlil Tomlinson. „Pro mě má Lemonade opravdu okamžitý a přirozený charakter. Nakonec se ukázalo, že to byl perfektní způsob, jak tuto kapitolu začít,“ dodal.
Song je z Tomlinsova třetího alba How Did I Get Here?, které vyjde v lednu. „Poprvé jsem si dovolil být přesně takovým umělcem, jakým bych chtěl být,“ říká Tomlinson. Desku přijede příští rok představit také do Prahy. Vystoupí 5. dubna v O2 areně.
Ed Sheeran, Karan Aujla - Symmetry
Po měsíčním pobytu v Indii vydal Ed Sheeran své EP Play [The Remixes], multikontinentální projekt, který propojuje globální pop s největšími hlasy jižní Asie. EP obsahuje čtyři nově pojaté skladby, včetně Karana Aujly ve skladbě Symmetry. Skladba Symmetry rychle nasbírala miliony zhlédnutí díky černobílým vizuálním střihům, kdy si Ed a Karan vyměňují verše v angličtině a paňdžábštině.
„Vytvořit a dokončit Play in India byl zábavný zážitek. Během posledního desetiletí, kdy jsem tam koncertoval a setkával se s místními umělci, jsem se seznámil se všemi druhy hudby a kultur. Chtěl jsem na tomto EP reprezentovat co nejvíce,“ říká Sheeran.