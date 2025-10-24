TRENDY V KLIPECH: Pam Rabbit odpovídá na negativitu a míří do Fora Karlín

Autor:
  11:42
Pam Rabbit ve svém klipu představuje virus jménem H8 (hejt) a s ním se uchází o hlasy diváků Óčko Chart. S novinkami do hitparády přichází také Matěj Plšek s Refewem, Louis Tomlinson a Ed Sheeran.

Pam Rabbit - hatehatehate | foto: 

Pam Rabbit - hatehatehate
Singl s názvem hatehatehate (H8) je součástí připravovaného alba Planet 33 a zároveň předzvěstí největšího koncertu v kariéře Pam Rabbit, který se uskuteční 18. března v pražském Foru Karlín.

Hlasujte v Óčko Chart

Pro všechny čtyři klipy můžete hlasovat v hitparádě Óčko Chart, kterou televize Óčko vysílá vždy ve čtvrtek od 15:00 nebo v nedělní repríze od 10:00 a pak tři dny zpětně, a to přes červené tlačítko na HbbTV.

„Vítejte na Planetě 33, domovu pro všechny, kdo si tady připadají jako mimozemšťané. Song H8 je moje odpověď na negativitu, která je součástí umělecké tvorby,“ říká o novince Pam Rabbit.

Koncept klipu představuje virus jménem H8 (čti hejt), který mění lidi v zombie. Pam Rabbit se rozhodla temné téma nadlehčit humorem a akcí. „Miluju temné situace nadlehčit humorem, a proto jsou v klipu i akční scény, kdy basebalkou a následně drápy rozsekávám zombies. Můj stunt koordinátor mě cca měsíc učil, jak vypadat co nejlépe a jak daleko můžu se svým tělem zajít. Bylo to náročné, ale extrémně obohacující,“ dodává zpěvačka.

Matěj Plšek, Refew - Friends
Mladý umělec Matěj Plšek se spojil na singlu Friends s mnohem zkušenějším raperem Refewem. „Mám z toho songu obrovskou radost. Líbí se mi od první chvíle, ale od začátku jsem si říkal, že by to chtělo něco navíc. Když se jmenuje Friends, bylo by super, kdyby to někdo zpíval se mnou. Přemýšlel jsem koho oslovit a osud to zařídil sám,“ říká Matěj Plšek.

Po cestě z koncertu se totiž on a raper Refew potkali na benzínce úplnou náhodou. „Věděli jsme o sobě z Instagramu, ale neznali se osobně. Začali jsme si povídat o muzice, koncertech a všem možným, až slovo dalo slovo a Refew nabídl, že bychom mohli udělat společný song,“ dodává Plšek.

Singl Friends má fanoušky nalákat na Plškovo druhé EP s názvem Alien. Spolu s Matějem dala dohromady text a hudbu už ověřená parta Štěpán a Matěj Jelenovi, Daniel Holý a Michal Juřička. Mix měl na starosti Jan Balcárek známý jako Johny Rainbow a o master se tentokrát postaral Kenny Rough - DJ, producent a úzký spolupracovník Paulieho Garanda.

Louis Tomlinson - Lemonade
Tomlinson touto písní zahájil novou éru. „Nejdůležitější bylo, aby první singl zněl zvukově ambiciózně. Musel být velkolepý a zábavný,“ vysvětlil Tomlinson. „Pro mě má Lemonade opravdu okamžitý a přirozený charakter. Nakonec se ukázalo, že to byl perfektní způsob, jak tuto kapitolu začít,“ dodal.

Song je z Tomlinsova třetího alba How Did I Get Here?, které vyjde v lednu. „Poprvé jsem si dovolil být přesně takovým umělcem, jakým bych chtěl být,“ říká Tomlinson. Desku přijede příští rok představit také do Prahy. Vystoupí 5. dubna v O2 areně.

Ed Sheeran, Karan Aujla - Symmetry
Po měsíčním pobytu v Indii vydal Ed Sheeran své EP Play [The Remixes], multikontinentální projekt, který propojuje globální pop s největšími hlasy jižní Asie. EP obsahuje čtyři nově pojaté skladby, včetně Karana Aujly ve skladbě Symmetry. Skladba Symmetry rychle nasbírala miliony zhlédnutí díky černobílým vizuálním střihům, kdy si Ed a Karan vyměňují verše v angličtině a paňdžábštině.

„Vytvořit a dokončit Play in India byl zábavný zážitek. Během posledního desetiletí, kdy jsem tam koncertoval a setkával se s místními umělci, jsem se seznámil se všemi druhy hudby a kultur. Chtěl jsem na tomto EP reprezentovat co nejvíce,“ říká Sheeran.

Vstoupit do diskuse

Poprvé to v Praze bylo divoké, říká Douglas mladší

Nejčtenější

Skupina Lucie se sešla v prapůvodní sestavě. Nechyběl ani zpěvák Penk

Česká rocková skupina Lucie se sešla v původním obsazení. Kromě aktuálních členů frontmana Roberta Kodyma a baskytaristy Petra Chovance se na pražském Barrandově sešli i bývalý zpěvák skupiny Michal...

RECENZE: Konečně příjemný rodinný film, který strčí do kapsy vánoční pohádky

70 % Premium

Někde mezi velkým překvapením a malým zázrakem se pohybuje domácí přírůstek kin Cukrkandl, po dlouhé době příjemný rodinný film, který i bez princezen strčí do kapsy většinu vánočních televizních...

Trump před schůzkou se Zelenským mluvil s Putinem. Sejdou se v Budapešti

Americký prezident Donald Trump oznámil, že se v Budapešti setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, aby jednali o ukončení války na Ukrajině. Uvedl to na síti Truth Social po čtvrtečním...

OBRAZEM: Koncert černého srdce. Zpěvák Yungblud přivolal do Prahy temnotu

Britský zpěvák a textař Yungblud zavítal do Prahy, kde pro své věrné fanoušky nazývající se Black hearts club (Klub černých srdcí) uspořádal velkolepou podívanou. Při koncertu ve Sportovní hale...

RECENZE: Jak zažít orgasmus? Holky to chtěj pořád - a pořád stejně

30 % Premium

Německá komedie Holky to chtěj pořád obsahuje jediné, zato podstatné tajemství: proč se film Holky to chtěj taky, který vznikl v roce 2001, vůbec předělával, když k zápletce o třech dospívajících...

TRENDY V KLIPECH: Pam Rabbit odpovídá na negativitu a míří do Fora Karlín

Pam Rabbit ve svém klipu představuje virus jménem H8 (hejt) a s ním se uchází o hlasy diváků Óčko Chart. S novinkami do hitparády přichází také Matěj Plšek s Refewem, Louis Tomlinson a Ed Sheeran.

24. října 2025  11:42

V 66 letech zemřel David Ball ze skupiny Soft Cell. Proslavil jej hit Tainted Love

V šestašedesáti letech zemřel britský hudebník a filmový producent David Ball, člen elektronického dua Soft Cell. O jeho skonu informoval spoluhráč z kapely Marc Almond. Oznámil také, že Ball ještě...

24. října 2025  10:02

RECENZE: Vypadá to jako libovolný díl krimiseriálu. Přesto jdou Stvůry do kin

55 % Premium

Kristýna Ryška a Kryštof Hádek představují policejní tandem bývalých milenců v novince kin Stvůry. Proč se kdysi rozešli, je jedna záhada, druhou tvoří surová vražda maturantky, kterou vyšetřují....

24. října 2025

Intimita za časů AI. Jihlavský festival zahájí portréty trojice žen z OnlyFans

Od dráždivých sociálních sítí po válku na Ukrajině sahají témata dokumentů, které devětadvacátý ročník festivalu Ji.hlava nabídne od 24. října do 2. listopadu. Program čítající přes tři sta snímků...

24. října 2025  8:10

Armádní psycholožka aneb Plukovnice lidských duší. Moravec pokřtil novou knihu

Život v uniformě, který trval více než dvacet let a dovedl Helenu Sovákovou až do hodnosti plukovnice. Sloužila v Iráku i v Afghánistánu. V nové knize od Martina Moravce popsala zážitky smrti,...

23. října 2025  21:01

Rozhovor provázely slzy, přiznává armádní psycholožka, hrdinka Moravcovy knihy

„I psychologové mohou padnout na dno. Stalo se to i mně,“ říká s klidem člověka, který ví, o čem mluví. Helena Sováková, emeritní plukovnice, válečná veteránka a bývalá hlavní psycholožka Armády...

23. října 2025  16:31

Jonovy hlasivky už jsou v pořádku. Kapela Bon Jovi se tak po letech vrátí na pódia

Skupina Bon Jovi se v roce 2026 po čtyřech letech vrátí na koncertní pódia. Bude to její první turné od doby, kdy se frontman Jon Bon Jovi potýkal s problémy s hlasivkami. Itinerář turné čítá čtyři...

23. října 2025  15:51

Chuck Norris do Prahy nakonec nepřijede, uvedl organizátor akce Víkend s legendou

Filmová legenda a hvězda akčních filmů Chuck Norris nakonec do Prahy nedorazí. Oznámil to ve čtvrtek Petr Větrovský z agentury VDN Promo, která měla akci zajišťovat. Norris se měl zúčastnit události...

23. října 2025  15:43

Ženská síla. Do Prahy se vrací Grammy oceněná americká kapela Halestorm

Rocková čtveřice Halestorm, vedená energickou frontwoman Lzzy Hale, se po předskakování Iron Maiden na koncertě v Letňanech, vrací na Prahy. Zahraje 3. listopadu ve Velkém sále Lucerny. Na programu...

23. října 2025  15:31

RECENZE: Konečně příjemný rodinný film, který strčí do kapsy vánoční pohádky

70 % Premium

Někde mezi velkým překvapením a malým zázrakem se pohybuje domácí přírůstek kin Cukrkandl, po dlouhé době příjemný rodinný film, který i bez princezen strčí do kapsy většinu vánočních televizních...

23. října 2025

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Štěstíčku naproti. Podívejte se na ukázku seriálu na motivy kauzy Ivánku, kamaráde

Na streamovací platformu Oneplay míří seriál Štěstíčku naproti inspirovaný reálným případem, který je ve společnosti známý jako „Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit?“. První díl budou moci diváci sledovat...

23. října 2025  12:08

Štědrý večer na Strašperku, silvestr se StarDance. ČT odhalila vánoční program

Sváteční program České televize odstartuje už 30. listopadu přenosem prvního ze čtyř charitativních adventních koncertů. Na Štědrý večer bude mít premiéru pohádka Záhada strašidelného zámku a...

23. října 2025  10:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.