TRENDY V KLIPECH: Ektor ukázal plnou O2 arenu, Jeleni jsou Všudezdejší

Jelen - Všudezdejší

Skupina Jelen vydala výběrovou desku Jelen - To nejlepší, která obsahuje patnáct jejích největších hitů. Jedinou novinkou na desce je song Všudezdejší.

„Máme za těch jeleních 11 let poctivě procestovanou naši republiku opravdu důkladně. Nepřestáváme žasnout, kolik krásných koutů naší země jsme měli možnost vidět. Kolik skvělých lidí jsme měli tu čest poznat. Každý region, do kterého jsme na cestách zavítali, nám nabídl něco nového a osobitého. Přijal nás tak vřele, že jsme se všude cítili jako doma. Tato písnička má být poděkováním lidem z těchto míst,“ řekl k písni zpěvák Jindra Polák.

Skupina je právě na divadelním turné po republice. O víkendu vystoupí v Benešově a Hradci Králové. Turné skončí 30. listopadu v Olomouci a na první tři měsíce příštího roku si dá Jelen koncertní přestávku. Poprvé je fanoušci uvidí naživo na Majálesech v Praze, Brně, Hradci Králové a Ostravě.

Ektor - Pro štěstí

Český raper Ektor, vlastním jménem Marko Elefteriadis, je synem zpěvačky řeckého původu Teny Elefteriadu, která tvořila se sestrou populární duo Martha a Tena. Umělecké jméno si zvolil podle postavy ze svého oblíbeného filmu Zjizvená tvář. První sólové album vydal v roce 2011 a od té doby jich vyšlo dalších devět. To poslední teprve před pár dny.

Ektorovi se jako prvnímu českému sólo raperovi podařilo naplnit O2 arenu. Vzápětí vydal svou desátou desku. Jmenuje se Sativa a je na ní i song Pro štěstí. Záběry z O2 areny použil Ektor pro videoklip, který se vyhoupl na jedničku v youtube trendech.

Lost Frequencies - Love Is The Only Thing

Belgický deephouseový DJ a producent Felix De Laet známý jako Lost Frequencies ke své novince přizval britskou zpěvačku Clementine Douglasovou.

„S ženskými vokalistkami spolupracuji jen zřídka, ale když se tak stane, skladba dostane úplně jinou atmosféru, kterou prostě miluji,“ řekl Lost Frequencies.

„Je to skladba plná pozitivní energie. Pracoval jsem na ní se skladatelem a zpěvákem známým z písně All Stand Together Stuartem Crichtonem. Už víte, že přebíráme poselství lásky a jednoty,“ dodal.

Ofenbach feat. Justin Jesso - Over You

Francouzské DJ duo Ofenbach, které tvoří Dorian Lauduique a César de Rummel, pokračuje v posouvání tvůrčích hranic v elektronické hudbě.

Po úspěchu jejich trojnásobně platinového singlu Overdrive s Normou Jean Martine z roku 2023 se nyní spojili s americkým zpěvákem a skladatelem Justinem Jessem, který se podílel na hitech umělců jako jsou Hrvy, AJ Mitchell, The Backstreet Boys nebo Armin van Buuren.