TRENDY V KLIPECH: Kazašský fenomén Dimash se spojil s držitelem Grammy

Dimash Qudaibergen - Love’s Not Over Yet

Kazašský zpěvák je v hitparádě Óčka velmi oblíbený a většinou ji ovládne na dlouhou dobu. Nyní přichází s novinkou Love’s Not Over Yet. Klip se promítal i na newyorském Times Square.

Na písni spolupracoval s dvojnásobným držitelem Grammy, producentem a skladatelem Walterem Afanasieffem, který stojí za hitem Céline Dion z filmu Titanic My Heart Will Go On nebo za nejslavnějším vánočním songem od Mariah Carey All I Want For Christmas Is You.

Námět videoklipu je dílem samotného zpěváka, který vybíral i herce. Natáčelo se v Almatě, největším městě Kazachstánu.

„Natáčení trvalo 4–5 dní, příprava trvala asi měsíc a půl. Úpravy, korekce barev a grafika trvaly asi 4–5 měsíců, možná i déle. Na tvorbě tohoto hudebního videa se podílelo asi 100 lidí,“ říká producent Zhanibek Gusmanov.

„Během střihové fáze, za pár měsíců, jsme učinili kreativní rozhodnutí udělat z toho dvoudílné hudební video, protože Dimashův příběh se prostě nevešel do jediné skladby,“ dodává režisér klipu Galym Asylov.

Ben Cristovao, Kojo - Napořád

„Jedna z mých oblíbených z alba,“ napsal k písni Ben Cristovao. Je z desky Septum, kterou Cristovao vydal v lednu.

Texty jsou inspirovány širšími životními zkušenostmi, nikoliv konkrétními událostmi. Deska se ihned stala třetí nejprodávanější podle žebříčku IFPI.

S songu napořád hostuje rapper Kojo, člen brněnských Rychlých kluků, který na sebe upozornil virálním hitem Lízátko.

Na 7. června 2025 naplánoval Ben Cristovao svůj dosud největší koncert kariéry. Uskuteční se ve Fortuna areně v Praze. „Chci, aby tenhle koncert byl pro každého, kdo přijde, výjimečný zážitek. Plánuji věci, které česká scéna ještě nezažila,“ slibuje zpěvák.

Naty Hrychová - Zatracenej dům

„Jaké je to padat do propasti, když víte, že její dno je jediné místo, odkud se snad jednou zvednete? Jak dlouho můžete klesat hluboko do beznaděje s vědomím, že až úplně dole je možná nejistý příslib vzkříšení? V tomhle songu na podobné otázky nedostanete odpověď, ale prožijete je. Znova a znova. A právě v téhle mlživé nicotě se možná sami najdete,“ popsala zpěvačka Naty Hrychová atmosféru skladby.

Videoklip natočila Hrychová se svou kapelou v chatě, kde píseň i vznikla. Do hlavní role klipu obsadila herečku Štěpánku Pečenkovou. O režii, střih a kameru se postaral partner zpěvačky Martin Creep.

Alvaro Soler - Con Calma

Španělsko-německý zpěvák Alvaro Soler zpívá o rozchodu, o období, kdy přijímá fakt, že vztah nefungoval a ani nebude a jediným správným řešením je vzít tuto skutečnost s klidem.

Alvaro Soler, který žije v Berlíně, ale zůstává věrný katalánské muzice, chystá na léto turné po Německu.