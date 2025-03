TRENDY V KLIPECH: Bagárová reaguje na nenávist na sítích, Kerndlová se vrací

Monika Bagárová - Silná máma

„Proč mě soudíš, když mě neznáš?“ ptá se Monika Bagárová v nové písni Silná máma, kterou produkoval Tomi Popovič.

Hlasujte v Óčko Chart Pro všechny čtyři klipy můžete hlasovat v hitparádě Óčko Chart, kterou televize Óčko vysílá vždy ve čtvrtek od 15:00 nebo v nedělní repríze od 10:00 a pak tři dny zpětně, a to přes červené tlačítko na HbbTV.

„Mám za sebou náročné období, kdy jsem se několikrát nechala svést z mé cesty, dala na názory ostatních a nestála si tak pevně za svým jako dřív. Pár věcí nevyšlo tak, jak jsem si přála, a vše se to ještě znásobilo tím, že jsem člověk, který vystupuje na sociálních sítích, a jsem tedy velmi snadným terčem nenávisti. Té jsem dostala pořádnou nálož. Od lidí, kteří mě neznají, nic o mně neví, ale vždy mají co říct,“ vysvětluje Bagárová.

„Chtěla jsem ze sebe vše dostat ven a tak vznikl tenhle song, ve kterém se otevírám a odhaluji víc než kdy předtím. Věřím, že přinese úlevu nejen mně, ale i některým ostatním. Protože, i když život není vždycky peříčko, tak tu neskutečnou sílu někde v sobě máme a zvládneme toho mnoho. Obzvlášť my mámy,“ dodává zpěvačka.

Tereza Kerndlová - Diamanty

Sedm let čekali fanoušci Terezy Kerndlové na nové album. Zpěvačka žijící ve Španělsku s ním konečně letos přišla. Jmenuje se Diamanty. „Mé nejlepší album,“ napsala Kerndlová o své desce, která obsahuje devět písní a deluxe verzi písničky Kytky z buše. Skladby mají popový nádech, ale oscilují na hranici současných hudebních trendů jako je trap, reggaeton, RnB nebo afrobeat. Obsahují také prvky EDM, které mixují s různými žánry.

Do Óčko Chart vstoupila Kerndlová s klipem k titulní skladbě. Autorem písně je jako obvykle zpěvaččin manžel René Mayer, který je skladatelem a textařem v jednom. Společně na albu pracovali několik let a také s vydáním klipu si dali na čas.

„Dlouho jsem čekala na tento moment, až první klip k albu konečně vyjde. Věřte mi, že už nějakou dobu jen tak ležel v počítači, a o to to bylo těžší. Album Diamanty pro mě hodně znamená,“ vzkázala zpěvačka při jeho vydání fanouškům.

Benson Boone - Sorry I’m Here For Someone Else

Benson Boone byl letos nominován na cenu Grammy v kategorii Objev roku a stal se nečekanou senzací předávání cen ne kvůli hudbě, ale kostýmu. Skandál, který vyvolal tím, že si v přímém přenosu upravil rozkrok, se dočkal i pokračování, když jeho kostým na oslavu narozenin manželky oblékl Mark Zuckerberg.

Benson Boone je ale především vycházející světovou hvězdou. Jeho píseň Beautiful Things dominovala světovým žebříčkům v roce 2024 jako nejstreamovanější píseň a vynesla mu ocenění IFPI Global Single Award. Na MTV Video Music Awards vyhrál v kategorii Best Alternative.

Nyní přichází s novinkou Sorry I’m Here For Someone Else, v níž se omlouvá současné přítelkyni, protože ho to stále táhne k bývalé partnerce.

Jisoo - Earthquake

Jisoo je jihokorejská zpěvačka, modelka, tanečnice, návrhářka a herečka. Od roku 2016 je členkou populární k-popové skupiny Blackpink a letos vydala své první sólové EP Amortage.

Píseň Earthquake se stala nejprodávanější cizojazyčnou skladbou v USA a dostala se tak na jedničku žebříčku World Digital Song Sales. Jisoo je už třetí členkou skupiny Blackpink, která se dostala na jedničku této hitparády.