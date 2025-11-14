TRENDY V KLIPECH: Mirai mají romantiku v karavanu, Skyline party v dodávce

Autor:
  11:49
Skupina Mirai začíná novou etapu, která vyvrcholí deskou a obřím koncertem v Edenu. První ochutnávkou je klip Drahokamy, s nímž vstoupili do Óčko Chart. O hlasy diváků se uchází i novinky od skupiny Skyline, zpěvačky Katy Perry nebo Rag’n’Bone Mana.

Mirai | foto: Ocko.tv

Mirai - Drahokamy
Ve vztahovém tracku, který si hudebně bere to nejlepší z 90. let, avšak je oblečený do moderního kabátu, sází Mirai na silný a chytlavý refrén, který už po prvním poslechu nedostanete z hlavy.

Hlasujte v Óčko Chart

Pro všechny čtyři klipy můžete hlasovat v hitparádě Óčko Chart, kterou televize Óčko vysílá vždy ve čtvrtek od 15:00 nebo v nedělní repríze od 10:00 a pak tři dny zpětně, a to přes červené tlačítko na HbbTV.

Drahokamy opět vznikaly ve spolupráci s ověřeným producentem Ondřejem Fiedlerem, který se postaral nejen o produkci, ale podílel se také autorsky. Mix měl na starosti Oli Jacobs, držitel Grammy, který s kapelou pracoval už na albu Maneki Neko, na svém seznamu spoluprací má ale i taková jména jako Taylor Swift, Sabrina Carpenter či Harry Styles.

U tvorby videoklipu opět kapela sáhla k osvědčenému jménu. Snímek z karavanu natočil Ondřej Kudyn a hlavní role se po boku Miraie Navrátila a kapely chopila mladá a talentovaná Anna Dvořáková. „S Aničkou se známe už od StarDance, protože její táta Jirka Dvořák tančil taky s Lenkou Norou Návorkovou. Tehdy jsem ještě netušil, jak úžasná herečka z ní bude a tuhle roli zvládla naprosto skvěle,“ vysvětluje zpěvák proč padla volba zrovna na ni. „Mám z toho klipu opravdu radost,“ dodává Navrátil.

Skyline - Rollercoaster
„Chtěl jsem udělat něco, co tady ještě nebylo. Přišlo mi zajímavý nacpat co nejvíc lidí do malého prostoru. Tenhle život zná dobře každá kapela. I náš kapelní život se odehrává hlavně v dodávce, nacpal jsem nás proto rovnou do ní,“ vysvětlil frontman Jakub Bína a přiznal, že kapelní mejdan několik věcí v dodávce nepřežilo.

Rollercoaster je podle něj čistokrevný party song, který má rozjet zábavu až za hranici limitu. „Je to spíš takový hecování, aby mejdan pořádně plul a jel naplno,“ říká.

Píseň je z aktuálního alba Superpowers, s kterým je kapela na turné. Do konce roku vystoupí ještě v Pardubicích, Brně, Havířově, Plzni, Praze a Jablonci.

Katy Perry - bandaids
Píseň o zlomeném srdci a ztrátě někoho milovaného člověka reflektuje zpěvaččin rozchod s hercem Orlandem Bloomem, s nímž má dceru.

Sama přiznala, že vydání písně bylo pro ni náročné. „Měsíce jsem se potýkala s myšlenkou vydat tuto píseň... I po všech těch letech může být strašidelné být zranitelný... Ale doufám, že text této písně rezonuje s někým, kdo prochází tím, čím jsem prošla já, a možná se pak nebude cítit tak sám a najde sílu pokračovat dál, jako jsem ji našla já,“ napsala Katy Perry na Instagram.

Zpěvačka, která se podílela i na režii klipu, oznámila jeho vydání fanouškům na sociálních sítích netradičně - zveřejněním fotografie svého obličeje s odřeninami a modřinami na čele, tváři, rtu a nose. Obrázek také obsahoval název písně a datum jejího vydání. Videoklip je inspirován filmovou sérií Nezvratný osud.

Rag’n’Bone Man - Time to Love
Rag’n’Bone Man spojil sílu s americkým hudebníkem, který si říká Danger Mouse, a posunul svůj charakteristický soulový zvuk do nových oblastí. „Time To Love je o tom, že si uděláme chvíli a necháme lásku existovat – i v rychle se měnícím světě, ale také o otevření se možnosti najít lásku po dlouhé době, kdy jsme byli uzavřeni,“ řekl k písni Rag’n’Bone Man.

„Práce s Danger Mousem byl vždycky můj sen. Zbožňuji jeho rozpoznatelný styl a kreativní přístup. Možnost s ním pracovat mi umožnila prozkoumat jinou stránku mého zvuku a zároveň se opřít o některé z mých dlouholetých hip-hopových vlivů. Jsem opravdu hrdý na to, co jsme vytvořili,“ dodal.

Vstoupit do diskuse

Můj syn mě má zakázaného. TMBK o tom, proč by ho nepustili do USA i nové výstavě

Nejčtenější

Zemřela herečka Věra Křesadlová. Tvář nové vlny a manželka Miloše Formana

Z filmu Intimní osvětlení

Ve věku 81 let zemřela Věra Křesadlová. Česká výtvarnice, divadelní a filmová herečka i zpěvačka byla matkou známých hereckých dvojčat Petra a Matěje Formanových. Byla druhou manželkou režiséra...

Zamakal jsem na tom. Jakub Prachař pro roli sňatkového podvodníka přibral 15 kilo

Jakub Prachař v novém seriálu na Oneplay

Oneplay oznámilo natáčení nového seriálu s Jakubem Prachařem. Bude se jednat o šestidílnou sérii Spřízněná duše. Jakub Prachař se zde změní ve sňatkového podvodníka. Po jeho hereckém boku bude stát i...

Prodáno za 18 milionů eur. Monochromní obraz francouzského umělce trhl rekord

Vzácný obraz Yves Kleina se v pařížské aukční síni Christie’s prodal za 18,4...

Vzácný obraz Yvese Kleina s názvem California (IKB 71) se ve čtvrtek v pařížské aukční síni Christie’s prodal za 18,4 milionu eur (v přepočtu 447 milionů korun). Jedná se o nový aukční rekord tohoto...

GLOSA: Těžký úděl herce a ještě těžší úděl lehkých děv lze poznat Ve Smečkách

Julie Stejskalová a Sandra Černodrinská v nezvyklém projektu Té tmě utíkám Ve...

Když se občas bavím se známými a dopřávám jim tipy na dobrá divadelní představení, setkávám se u jednoho konkrétního žánru s docela vlažnou reakcí. Zvláště konzervativněji naladění diváci mají...

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2, kolik jich odhalili a kdy bude poslední díl

Moderátor Zrádců Vojta Kotek

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...

TRENDY V KLIPECH: Mirai mají romantiku v karavanu, Skyline party v dodávce

Mirai

Skupina Mirai začíná novou etapu, která vyvrcholí deskou a obřím koncertem v Edenu. První ochutnávkou je klip Drahokamy, s nímž vstoupili do Óčko Chart. O hlasy diváků se uchází i novinky od skupiny...

14. listopadu 2025  11:49

Návrat po dvaceti letech. Film Ďábel nosí Pradu 2 představuje první ukázku

Meryl Streepová ve fimu Ďábel nosí Pradu 2

Dvacet let si museli milovníci jízlivé komedie z prostředí módního časopisu Ďábel nosí Pradu z roku 2006 počkat na pokračování. Ďábel nosí Pradu 2 bude mít premiéru 30. dubna příštího roku opět s...

14. listopadu 2025

„Andělé musejí chránit i debily.“ Suchánek a Kolečko chystají muzikál s hity 90. let

V jedné z hlavních rolí seriálu Odznak Vysočina se mimo jiné představí Michal...

Pražské Divadlo Broadway chystá muzikál autorů Michala Suchánka a Petra Kolečka s názvem Andělé. Premiéra představení s hity z 90. let se uskuteční 19. března příštího roku. Autoři své dílo označují...

14. listopadu 2025

RECENZE: Nejdříve Uprchlík, teď Vaculík. Noční operatér ale produkci šetří náklady

40 % Premium
Lukáš Vaculík v seriálu Noční operatér (2025)

Případ Motol a americký Uprchlík; to jsou zřejmé inspirační zdroje minisérie Noční operatér, jejíž start Prima svěřila streamovací službě prima+. Hlavní roli má Lukáš Vaculík, kterého může z vražd...

14. listopadu 2025

Zamakal jsem na tom. Jakub Prachař pro roli sňatkového podvodníka přibral 15 kilo

Jakub Prachař v novém seriálu na Oneplay

Oneplay oznámilo natáčení nového seriálu s Jakubem Prachařem. Bude se jednat o šestidílnou sérii Spřízněná duše. Jakub Prachař se zde změní ve sňatkového podvodníka. Po jeho hereckém boku bude stát i...

13. listopadu 2025  17:06

Hranice mezi lidskou a umělou inteligencí mizí. Frankenstein je aktuální, zní z jeviště

Fotografie z představení Frankenstein na motivy knižního díla Mary W. Shelley,...

Národní divadlo uvádí činohru Frankenstein na motivy slavného literárního díla Mary Shelley. Premiéra se uskuteční ve Stavovském divadle ve čtvrtek a v pátek. Slavné monstrum na zdejším jevišti oživí...

13. listopadu 2025  15:18

RECENZE: Dwayne Johnson je prostě Mlátička. Ale obvykle hraje mnohem hůře

50 % Premium
Dwayne Johnson ve filmu Mlátička

Zápasník Mark Kerr se už v roce 2002 stal hrdinou dokumentu Mlátička, stejný název nyní nese i jeho hraný životopis se Dwaynem Johnsonem v titulní roli, který vstupuje do kin. Jaký je? Usedlý a...

13. listopadu 2025

Ženy ho povznášely a podtrhly jeho talent. Dcera Alaina Delona vypráví

Premium
Alain Delon a jeho dcera Anouchka Delonová (Cannes, 19. května 2019)

Vyrůstala vedle jedné z největších filmových legend. Přesto strávila dětství mimo kamery, které byly pro jejího otce Alaina Delona denním chlebem. Jeho jediná dcera Anouchka na něj nyní vzpomíná...

13. listopadu 2025

Krvelačné obludy masakrují Rusy. Kina na Ukrajině hlásí éru vlasteneckých hororů

Záběr z ukrajinského hororu Konotopská vědma

Ukrajinský horor Konotopská vědma líčí příběh pomstychtivé čarodějnice, která nemilosrdně ničí ruské okupanty. Vše v doprovodu teatrálního množství krve a speciálních efektů, tvůrci dokonce kvůli...

13. listopadu 2025  8:34

Tom Felton je znovu Draco Malfoy. Návrat do slavné role provázely výkřiky a ovace

Tom Felton coby Draco Malfoy

Britský herec Tom Felton se po letech vrátil do role Draca Malfoye, kterou proslavil ve filmové sérii o Harrym Potterovi. Poprvé si ji znovu zahrál v divadelní inscenaci Rowlingové hry Harry Potter a...

12. listopadu 2025  15:47

Vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč a sladký box od Verbeny
Vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč a sladký box od Verbeny

Je čas dopřát si chvilku klidu a rozmazlování. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč spolu s Verbena boxem plným...

Musím poslouchat, jestli slyším, umrtvuje mě to. Tinnitus je hnus, říká Dan Bárta

Premium
Dan Bárta

Před pětadvaceti lety vyšlo debutové album projektu Dan Bárta & Illustratosphere, což těleso oslaví koncertním turné s hostujícím slovenským jazzovým duem Lash&Grey. Zpěvák Dan Bárta se v rozhovoru...

12. listopadu 2025

Toy Story 5 láká první ukázkou. Oživila ji slavná píseň, která má souvislost s Prahou

Teaser na Toy Story 5

Parťáci Woody a Buzz se vrací, aby čelili modernizaci. První upoutávka na trailer nového dílu kultovní filmové série Toy Story z dílny studia Pixar slibuje velké změny. Plastové hrdiny totiž pořádně...

12. listopadu 2025  12:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.