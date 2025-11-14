TRENDY V KLIPECH: Mirai mají romantiku v karavanu, Skyline party v dodávce

Mirai - Drahokamy
Ve vztahovém tracku, který si hudebně bere to nejlepší z 90. let, avšak je oblečený do moderního kabátu, sází Mirai na silný a chytlavý refrén, který už po prvním poslechu nedostanete z hlavy.
Drahokamy opět vznikaly ve spolupráci s ověřeným producentem Ondřejem Fiedlerem, který se postaral nejen o produkci, ale podílel se také autorsky. Mix měl na starosti Oli Jacobs, držitel Grammy, který s kapelou pracoval už na albu Maneki Neko, na svém seznamu spoluprací má ale i taková jména jako Taylor Swift, Sabrina Carpenter či Harry Styles.
U tvorby videoklipu opět kapela sáhla k osvědčenému jménu. Snímek z karavanu natočil Ondřej Kudyn a hlavní role se po boku Miraie Navrátila a kapely chopila mladá a talentovaná Anna Dvořáková. „S Aničkou se známe už od StarDance, protože její táta Jirka Dvořák tančil taky s Lenkou Norou Návorkovou. Tehdy jsem ještě netušil, jak úžasná herečka z ní bude a tuhle roli zvládla naprosto skvěle,“ vysvětluje zpěvák proč padla volba zrovna na ni. „Mám z toho klipu opravdu radost,“ dodává Navrátil.
Skyline - Rollercoaster
„Chtěl jsem udělat něco, co tady ještě nebylo. Přišlo mi zajímavý nacpat co nejvíc lidí do malého prostoru. Tenhle život zná dobře každá kapela. I náš kapelní život se odehrává hlavně v dodávce, nacpal jsem nás proto rovnou do ní,“ vysvětlil frontman Jakub Bína a přiznal, že kapelní mejdan několik věcí v dodávce nepřežilo.
Rollercoaster je podle něj čistokrevný party song, který má rozjet zábavu až za hranici limitu. „Je to spíš takový hecování, aby mejdan pořádně plul a jel naplno,“ říká.
Píseň je z aktuálního alba Superpowers, s kterým je kapela na turné. Do konce roku vystoupí ještě v Pardubicích, Brně, Havířově, Plzni, Praze a Jablonci.
Katy Perry - bandaids
Píseň o zlomeném srdci a ztrátě někoho milovaného člověka reflektuje zpěvaččin rozchod s hercem Orlandem Bloomem, s nímž má dceru.
Sama přiznala, že vydání písně bylo pro ni náročné. „Měsíce jsem se potýkala s myšlenkou vydat tuto píseň... I po všech těch letech může být strašidelné být zranitelný... Ale doufám, že text této písně rezonuje s někým, kdo prochází tím, čím jsem prošla já, a možná se pak nebude cítit tak sám a najde sílu pokračovat dál, jako jsem ji našla já,“ napsala Katy Perry na Instagram.
Zpěvačka, která se podílela i na režii klipu, oznámila jeho vydání fanouškům na sociálních sítích netradičně - zveřejněním fotografie svého obličeje s odřeninami a modřinami na čele, tváři, rtu a nose. Obrázek také obsahoval název písně a datum jejího vydání. Videoklip je inspirován filmovou sérií Nezvratný osud.
Rag’n’Bone Man - Time to Love
Rag’n’Bone Man spojil sílu s americkým hudebníkem, který si říká Danger Mouse, a posunul svůj charakteristický soulový zvuk do nových oblastí. „Time To Love je o tom, že si uděláme chvíli a necháme lásku existovat – i v rychle se měnícím světě, ale také o otevření se možnosti najít lásku po dlouhé době, kdy jsme byli uzavřeni,“ řekl k písni Rag’n’Bone Man.
„Práce s Danger Mousem byl vždycky můj sen. Zbožňuji jeho rozpoznatelný styl a kreativní přístup. Možnost s ním pracovat mi umožnila prozkoumat jinou stránku mého zvuku a zároveň se opřít o některé z mých dlouholetých hip-hopových vlivů. Jsem opravdu hrdý na to, co jsme vytvořili,“ dodal.