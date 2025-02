TRENDY V KLIPECH: Mirai změnili píseň Promiň v duet a přizvali Emmu Drobnou

Mirai feat. Emma Drobná - Promiň

Skupina Mirai upravila píseň Promiň pro deluxe verzi desky Tomodachi a udělala z ní duet, pro který přizvala oblíbenou slovenskou zpěvačku Emmu Drobnou. Videoklip je z dílny režiséra Ondřeje Kudyna z pláže ve španělské Malaze.

Novým klipem lákají Mirai na slovenské turné, které se uskuteční ve čtyřech městech a v největším z nich, v Bratislavě, se k nim Emma Drobná přidá jako speciální host a vůbec poprvé naživo fanoušci uslyší singl Promiň jako duet.

V rámci SLOVENSKO TOUR 2025 Mirai zavítají 14. března do Piano Clubu v Trenčíně, o den později do košického Kulturparku a 22. března zahrají v Žilině v Domu odborov. Celou tour zakončí na svém dosud největším slovenském koncertu 5. dubna v Bratislavě ve Stars Auditoriu.

O5 a Radeček - Padám

Píseň je z poslední desky HoraLOVE. Videoklip se natáčel na střechách historických budov Tomáše Bati ve Zlíně.

„Klip jsme natáčeli v lednu, ale protože svítilo sluníčko, tak jsme se rozhodli, že natočíme pocitově jarní klip v lehkém oblečení. Po pár prvních scénách se ale strhla vánice a chumelenice, ale my už jsme to celé museli dotočit, tak jak jsme byli oblečení. Byla strašná kosa, ale na tu jsme z jesenických hor zvyklí,“ vypráví s úsměvem zpěvák Tomáš Polák. Režie se ujal Petr Mohyla, který s kapelou již v minulosti spolupracoval například na režii klipu Chtěl jsem jen říct.

Skupina O5 a Radeček na příštího Valentýna chystá největší koncert své kariéry. Za doprovodu Moravské filharmonie Olomouc zahrají 14. února 2026 v O2 universum největší hity.

Eva Burešová - Zdá se mi

Píseň Zdá se mi vznikla už před dvěma lety a fanoušci Evy Burešové ji znají z živých koncertů. „Původně nebylo v plánu ji zveřejňovat a měla být jen jakousi mou zpovědí při živých koncertech. Lidem se ale líbila a moc, začali si s ní spojovat své příběhy a pocity. Proto nakonec přišla chvíle, kdy jsme se rozhodli ji nahrát. Aby dělala radost i dál a kdykoliv to je možné. Zažívám vždy velmi silné emoce, když vidím svoje fanoušky tuhle píseň zpívat,“ vysvětluje Burešová.

Píseň produkoval kytarista zpěvaččiny doprovodné kapely Jakub Lenz, který působí i jako zpěvák pod uměleckým jménem Robin Mood.

Videoklip se natáčel v prostorách Fora Karlín, kde Eva Burešová bude mít už 1. března svůj dosud největší sólový koncert. V roli předskokana se představí Simon Opp.

The Offspring - Ok, But This Is The Last Time

Píseň je stejně jako song Self Esteem vyprávěna z pohledu někoho, jehož city jsou neustále pošlapávány. „Noodles popsal postavu v té písni jako takovou Self Esteem dvě nebo dospělou,“ říká frontman Dexter Holland.

„Myslím, že jsme si všichni s někým prošli situací, kdy uděláte něco, co byste nejraději zarazili, ale tak trochu se podvolíte, protože máte toho člověka rádi,“ říká Holland.

Píseň je z nového alba Supercharged, které vyšlo loni v říjnu a poprvé se na něm představili baskytarista Todd Morse, multiinstrumentalista Jonah Nimoy a bubeník Brandon Pertzborn.