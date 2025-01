TRENDY V KLIPECH: Mirai mají rychlý klip z pláže, Poláková z divadla

Mirai - V cíli

Videoklip vznikl za 30 minut při natáčení ve španělské Malaze. Píseň produkoval D.Kop z labelu Rychlí kluci, který pracuje s hvězdami jako Calin, KOJO nebo STEIN27 a je jednou ze tří novinek na deluxe verzi desky Tomodachi, kterou skupina vydala v listopadu.

Hlasujte v KitKat Óčko Chart Pro všechny čtyři klipy můžete hlasovat v hitparádě KitKat Óčko Chart, kterou televize Óčko vysílá vždy ve čtvrtek od 15:00 nebo v nedělní repríze od 10:00 a pak tři dny zpětně, a to přes červené tlačítko na HbbTV.

„Deluxe verze našeho alba vlastně posouvá mantinely původní desky. Završuje to období, kdy vznikalo album Tomodachi a myslím, že mozaika je teď úplná,“ řekl při jejím vydání frontman Mirai Navrátil. Kapela tak pokračuje v překonávání hranic moderního popu.

Mirai už nyní chystají další ročník vlastního festivalu Mirai Summer Fest, který v létě dovezou v rámci devatenácti koncertů do patnácti měst napříč republikou.

Barbora Poláková & Štěpán Urban - Je jedno jaká byla

Barbora Poláková připravila pro své fanoušky sérii osobních koncertů, kterou nazvala Něhy a vystoupí s ní v několika divadlech po republice.

„NĚHY pro mě hodně znamenají, je to návrat ke komornosti a k divadelním scénám. Nesou v sobě blízkost. Ticho. Intimitu. Otevírání témat, která jsou v textech ve větším klidu. Tohle všechno se mnou teď rezonuje a ten čas zklidnění vnímám jako léčivý,“ zve na turné Poláková.

Píseň Je jedno jaká byla vznikla během zkoušek na Něhy a její jediný záznam vydala jako videoklip. Ten se vyhoupl do první desítky hudebních trendů na Youtube.

ROSÉ - Toxic Till The End

Hvězda k-popu Rosé ze skupiny Blackpink vydala novinku o nevydařeném vztahu s názvem Toxic Till The End. V klipu, který se natáčel na Long Islandu a si expartnera zahrál americký herec a model Evan Mock.

Píseň je na debutové desce Rosie, kterou zpěvačka vydala v prosinci. Původně se píseň inspirovaná zpěvaččiným předchozím vztahem jmenovala The Ex.

Rosé je jihokorejsko-novozélandská zpěvačka a modelka a od roku 2016 členka skupiny Blackpink. Je první umělkyní, která dosáhla 1. místa na Billboard Global 200 jako sólistka a zároveň jako součást skupiny a že má nejsledovanější hudební video na YouTube za 24 hodin mezi ze všech korejských sólistek.

Coldplay - All My Love

Skupina Coldplay konečně vydala oficiální videoklip ke svému poslednímu singlu kariéry All My Love.

Chris Martin prohlásil, že skupina Coldplay plánuje před důchodem vydat ještě dvě alba, tato je ale poslední singl jejich kariéry.

„All My Love je skutečně posledním singlem skupiny Coldplay. Po něm už žádné další singly nebudou, protože to nechceme dělat,“ vysvětlil Martin.

„Jsem za tuhle písničku strašně vděčný. Nevím, jestli a kdy se s kým propojí nebo ne, ale pro mě je to opravdu důležitá písnička. Je to jako: ‚Po tom všem, čím jsme si prošli, máš všechnu mou lásku.‘ To je ono. Takhle se cítíme v životě a ve světě a u našich fanoušků a u našich kritiků a u všech,“ dodal frontman skupiny Coldplay.