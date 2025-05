Mikolas - Samba

Mikolas se singlem Samba vrátil na scénu po pauze, během níž se stáhl ze sociálních sítí. Pobýval v Japonsku, kde podepsal spolupráci s tamním labelem.

Hlasujte v Óčko Chart Pro všechny čtyři klipy můžete hlasovat v hitparádě Óčko Chart, kterou televize Óčko vysílá vždy ve čtvrtek od 15:00 nebo v nedělní repríze od 10:00 a pak tři dny zpětně, a to přes červené tlačítko na HbbTV.

Píseň Samba je první vlaštovkou z jeho chystaného alba. Obsahuje hluboká témata odolnosti a boje s démony, jimiž se nemusíme nechat svést. Mikolas věnoval song všem samoživitelkám, které často žijí na hranici chudoby.

Na letošní rok chystá Mikolas vydat druhé album s názvem 2 a velký koncert, který se uskuteční 14. listopadu v pražské Lucerně. Lístky na něj vyprodal během sedmi minut.

David Guetta & Willy William & Nicky Jam - Cuentale

Do letní sezony vstupuje francouzský house DJ David Guetta latinskoamerickými rytmy. Spojil se s francouzským DJ a zpěvákem Willym Williamem a portorickým zpěvákem Nickym Jamem.

David Guetta ovládne v létě kluby na Ibize. V klubu Ushuaïa bude opět vystupovat s každoroční show F*** Me I’m Famous a vystoupí i v novém klubu UNVRS se setem nazvaným Galactic Circus.

Dolls In The Factory - Break Those Chains

Dolls in the Factory je frýdecko-místecká kapela, s níž začínal Mirai Navrátil, než založil vlastní skupinu Mirai. Na pozici zpěváka ho v kapele vystřídal Vojtěch Václav Švanda a skupina pak zabodovala s několika klipy i v hitparádě Óčko Chart. Teď do ní posílá píseň Break Those Chains.

Do videoklipu obsadili herečku Annu Dvořákovou. Z natáčení, které se uskutečnilo v lednu, si pamatují hlavně zimu. „Na konci na mě má jít voda a oni na mě pustili vodu z lednice a já neměl věci na převlečení, takže jsem jezdil pak po Praze mokrý,“ řekl zpěvák.

Skupina vydá 9. května novou desku We, kterou produkoval bubeník skupiny Mirai Šimon Bílý.

Yungblud - Lovesick Lullaby

„Tvorba téhle písničky byla ku***ská párty, jak můžete slyšet,“ napsal Yungblud na Instagram.

V písni je znát vliv britpopu, k němuž se Yungblud hrdě hlásí. „Klip jsem natáčel v Londýně s nejlepšími kamarády v mé oblíbené hospodě v Camdenu. Miluju britskou hudbu, britské umění a britskou kulturu a tahle písnička je reprezentací místa, odkud pocházím,“ napsal k videoklipu.

„Mám pocit, že jsem byl na cestě, na které jsem se snažil přijít na smysl života na různých místech po celém světě a jsem neskonale vděčný, že jsem měl možnost to prozkoumat. Ale opravdu jsem měl pocit, že moje nohy až příliš opustily zem a musel jsem se vrátit zpátky. Miluji být Britem,“ dodal Yungblud.