TRENDY V KLIPECH: Písničkář Horák a Kato z Prago Union hledají stará přátelství

Michal Horák feat. Kato - Kde vlastně jsou

„Kato byl pro mě odjakživa symbol vrcholu práce s češtinou a Prago Union je dlouhodobě moje nejoblíbenější hudební těleso v tuzemsku. Nemluvě o tom, že na každé párty si vydupeme u DJe Vodopády od Chaozzu. Takže ano, mít s Adamem společný song byl můj sen už dlouho. Věděl jsem ale, že ta věc musí uzrát a že to musí stát za to,“ říká Michal Horák.

Hlasujte v Óčko Chart Pro všechny čtyři klipy můžete hlasovat v hitparádě Óčko Chart, kterou televize Óčko vysílá vždy ve čtvrtek od 15:00 nebo v nedělní repríze od 10:00 a pak tři dny zpětně, a to přes červené tlačítko na HbbTV.

„Až nedávno mě napadlo téma, které máme bezesporu oba hluboko zakořeněné – stará přátelství, o která je dobré se starat, i navzdory tomu, že jsme ve svých životech každý už jinde než dřív. Pak už stačilo jen pár dobře naplánovaných i neplánovaných mejdanů u Kata ve studiu ve Strašnicích a píseň byla na světě. Kato se dokonce sám dobrovolně ujal produkce skladby a nechal na ní fakt kus práce. Koukat mu pod ruce v pracovním procesu bylo neskutečně inspirativní. Tenhle song je pro mě důkazem, že když se sejde společná myšlenka a zájem o věc, odlišnost hudebních žánrů obou umělců je úplně podružná,“ dodává.

Naživo by ho fanoušci měli slyšet už 26. 2. v pražském Lucerna Music Baru.

Lady Gaga - Abracadabra

„Když slyšíte Abrakadabru poprvé, možná si říkáte: ‚O čem to je? Je to zábavné poslouchat, ale co to znamená?‘ Pro mě je to při sledování klipu jasné - je to o posunu vpřed,“ řekla Lady Gaga pro časopis Elle. „Je to o připravenosti čelit výzvám života a najít v tom všem kouzlo,“ dodala zpěvačka.

„Dáma v červeném je celé vaše já, které vás vystavuje zkoušce. Váš vnitřní monolog. ‚Dokážeš to? Dokážeš to? Dokážeš to? Jsi dost dobrý? Zvládneš to?‘ Chtěla jsem prozkoumat, jaké to je, když se vám daří a ne že jen neustále přežíváte,“ říká zpěvačka.

Píseň se objeví na desce Mayhem, kterou by Lady Gaga měla vydat 7. března.

The Weeknd - Open Hearts

The Weeknd v klipu, který režíroval Eddie Alcazar, zpívá ze zadní části sanitky, což má vizuálně představovat turbulence lásky a zlomeného srdce. Jak se cesta vyvíjí, nakonec vystoupí a ocitne se na koncertním pódiu.

Na videoklipu, který obsahuje high-tech filmové prvky, spolupracoval kanadský zpěvák se společností Apple a zdůraznil, že kdo nemá soupravu Apple Vision, nezíská nejoptimálnější a pohlcující zážitek.

Calin feat. STEIN27 - Vítej mezi náma

Původem moldavský raper Calin, občanským jménem Călin Panfili, vydal loni desku Bieber Fever nazvanou podle fanklubu kanadského zpěváka Justina Biebera. Na ni pak navázal albem Bieber Fever Tour Life, které natočil během turné, jež probíhalo od října do prosince.

Album je kratší, ale plné hostů. Mezi nimi jsou Ektor, Yzomandias, Similivinlife, Sofian Medjmedj, Shimmi, Cédric a Danz Hun a taky Stein27, s nímž natočil song Vítej mezi náma, který nyní bojuje o hlasy diváků v Óčko Chart.