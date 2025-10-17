TRENDY V KLIPECH: Lenny se inspirovala filmy Kill Bill nebo Krvavá nevěsta

Zpěvačka Lenny přichází s novým videoklipem Told Ya, pro jehož vizuální stránku se nechala inspirovat svými oblíbenými filmy. V hitparádě Óčko Chart soupeří o hlasy diváků s videoklipy od skupiny Rybičky 48 a zpěváků Dimashe Qudaibergena a Jasona Derula.

„Píseň jsem si složila sama u piana – podobně jako se zrodí většina mých skladeb, a pro její produkci jsem si vybrala muzikanta Filipa Vlčka. Jelikož je srdcem rocker stejně jako já, věděla jsem s jistotou, že oslovuji správného parťáka a že společně dotáhneme skladbu přesně podle mých představ,“ říká Lenny, která se postarala i o vizuální stránku písně.

„Jako art-director celého projektu jsem se nechala inspirovat estetikou, jakou můžeme najít například ve filmech Kill Bill, Carrie nebo Krvavá nevěsta, které patří k mým oblíbeným. Spojuje je mimo jiné také postava ženské filmové hrdinky, často zranitelné, ale silné a odhodlané zároveň. To velmi inspirovalo směr, kterým jsme se na natáčení ubírali. Za kamerou stál jako obvykle Ondřej Kudyn, se kterým jsem již spolupracovala na posledních několika projektech,“ upřesňuje Lenny.

Po dvanácti letech se zpěvačka rozhodla svou muziku vydávat sama – pod vlastní hlavičkou Weird & Wonderful Records. „Myslím, že toto rozhodnutí přineslo novou energii do mé tvorby a dávku svobody, která se jistě odráží i v kreativním zpracování téhle nové věci,“ dodává Lenny. Singl je také předzvěstí chystaného nového alba.

Rybičky 48 - Big/Být
Píseň je ze stejnojmenné desky, která vyšla . „Je to nejtvrdší, nejrychlejší a nejvtipnější deska, jaká kdy byla vydána,“ tvrdí sama kapela. Rybičky 48 s ní 1. listopadu vyrazí na turné, které zahájí v Brně, následovat budou Chomutov, Ostrava, Praha, Plzeň a České Budějovice. Na pražském koncertě 29. listopadu ve Foru Karlín proběhne křest desky.

Dimash Qudaibergen - Tau Ishinde
Kazašský zpěvák Dimash Qudaibergen zhudebnil text významného kazašského básníka a spisovatele Sakena Seifullina. V klipu pak spojil folklórní kazašskou píseň s moderním dějem. „Chtěli jsme, aby scénář byl svěží a netradiční – natočit Dimashe v nečekaném žánru a skutečně překvapit diváky. Už jsme ho ukázali v hororu, akci, dokonce i ve vesmírné sci-fi… Tentokrát jsme se rozhodli zkusit komedii,“ řekl ke klipu režisér Galym Asylov.

Ve videu se objevuje herečka a blogerka Aiym Seitmetovová po boku svých skutečných rodičů – známých kazašských herců Azata Seitmetova a Danagul Temirssultanovové.

Jason Derulo - Who Hurt You
Od vydání svého pátého studiového alba Nu King z roku 2024 strávil zpěvák a skladatel Jason Derulo většinu loňského i letošního roku turné po světě na jeho podporu. Své fanoušky nazývané Deruleans v průběhu roku 2025 zásoboval samostatnými singly. Nejnovějším je Who Hurt You. Oficiální videoklip k písni inspirovaný Halloweenem natočil režisér Jeremy Strong.

