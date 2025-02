TRENDY V KLIPECH: Oláh přezpíval Karla Kryla, Calin se spojil s Medjmedjem

Jaroslav Oláh - Salome

Romský zpěvák, známý díky účasti v pěvecké soutěži Česko Slovenská SuperStar Jaroslav Oláh přezpíval známou píseň Karla Kryla z roku 1969 Salome.

„Mám tu píseň hrozně rád a nedalo mi to ji nepřezpívat. Moje máma mi vždy pouštěla jeho písně. Mám rád všechny jeho písně, ale tuhle jsem si vybral, protože jsem ji znal jako první. Má to být spíš vzpomínka na něj,“ vysvětlil Oláh.

„Líbí se mi, že to má odkaz. Nemám rád, když lidé jen něco nazpívají a nic to nepředá. Teď je podle mě správný čas si připomenout, že někdo takový tu byl, protože mladí lidé už ho neznají. Klip měl exkluzivní premiéru v Óčko Chart a na Youtube by se měl objevit v neděli na výročí úmrtí Karla Kryla.

Alok & Kylie Minogue - Last Night i Dreamt i Fell In Love

Alok v roce 2021 úspěšně zremixoval hit Kylie Minogue Can’t Get You Out Of My Head a zpěvačka ho pak pozvala k další spolupráci. K Valentýnu nadělili fanouškům zamilovanou píseň.

Dostal jsem možnost udělat něco skutečně jedinečného po boku Kylie – pulzující a elektrizující popovou baladu. Zachycuje taneční atmosféru, která je pro Kylie typická, a zároveň odráží mé zkoumání zvuků, v nichž se mísí různé žánry,“ řekl k písni Alok.

„Jednoho rána jsem se probudila s názvem a nápadem na tuto píseň. Je úžasné, že se s vámi všemi mohu podělit o své sny. Ve studiu jsem si s kolegy autory užila zábavný den a teď Alok zapracoval na svém kouzlu a já jsem moc ráda, že s ním tuhle skladbu vydávám,“ řela Kylie Minogue.

Tate McRae - Revolving

Kanadská popová hvězda vydala 21. února své třetí studiové album So Close To What spolu s videoklipem k nové písni Revolving Door. Natáčení klipu trvalo 11 hodin. „Do toho videa jsem dala krev, pot a slzy,“ řekla Tate McRae s tím, že 15 dveří v klipu představuje patnáct písní na albu.

Na podporu alba se zpěvačka vydala na turné Miss Possessive Tour, které zahrnuje 56 koncertů po celé Severní Americe, Jižní Americe i Evropě a nevynechá ani Českou republiku. Vystoupí 10. června v pražské O2 areně.

Calin feat. Sofian Medjmedj - Pistácie

Český zpěvák a raper s moldavskými kořeny Călin Panfili, známý jako Calin, přizval k novince popového zpěváka Sofiana Medjmedje. Ten patří v Česku k nejstreamovanějším zpěvákům a v současné době se snaží dobýt i Slovensko. V příštím týdnu vyrazí na slovenské turné, během nějž navštíví Trenčín, Banskou Bystricu, Košice, Poprad a Bratislavu.

Song Pistácie, který aktuálně kraluje YouTube trendům, vyšel na Calinově albu Bieber Fever Tour Life spolu s dalšími písněmi, které dal dohromady během svého turné k desce Bieber Fever a všechny skladby jsou spoluprací se známými i méně známými umělci.