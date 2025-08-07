TRENDY V KLIPECH: Jan Bendig udělal mix slaďáků a přizval k němu Bohdalovou

Jan Bendig feat. Jiřina Bohdalová - Slaďáky
Jan Bendig ke klipu Slaďáky přizval herečku Jiřinu Bohdalovou, která mu natočila úvodní a závěrečné slovo.
Hlasujte v Óčko Chart
Pro všechny čtyři klipy můžete hlasovat v hitparádě Óčko Chart, kterou televize Óčko vysílá vždy ve čtvrtek od 15:00 nebo v nedělní repríze od 10:00 a pak tři dny zpětně, a to přes červené tlačítko na HbbTV.
„Tomu Calinovi jsem ten feat nedala. Nebo říkám to správně fít? Tomu já nerozumím. Ale tobě Honzíku, ten, jak říkáte fít samozřejmě dám. Ačkoliv mám takový pocit, že dřív se tomu říkalo česky duet, že?“ říká Bohdalová na závěr klipu.
„Děkuji Jiřině Bohdalové za nádhernou a nezapomenutelnou spolupráci a chuť vzkázat nejenom mladé generaci, že je důležité vážit si života, přátel, lásky a hlavně své rodiny,“ napsal Bendig k písni, v níž spojil ty nejlepší romské „slaďáky“ a střídá romštinu se slovenštinou a češtinou.
Pod scénářem a režií videoklipu, který je dlouhý skoro devět minut, je opět podepsán přítel a manažer Jana Bendiga Lukáš Rejmon. Zahráli si v něm i věrní zpěvákovi fanoušci.
Marcell, fiedlerski, Mirai - Jinej hotel
Marcell a fiedlerski přichází s druhou deskou Pizza, pivo, dolce vita, která vznikla v malebných horách severní Itálie, čiší nadějí, lehkostí a novou energií. Vyjde v září a pokřtí ji 27. listopadu v pražském klubu Roxy. Bude na ní i song Jinej hotel, na němž spolupracovali se skupinou Mirai. Ondřej Fiedler (fiedlerski) se skupinou Mirai dlouhodobě spolupracuje jako producent a spoluautor.
Videoklip natočili ve Fiedlerově rodném Liberci. „Natáčeli jsme na několika mých oblíbených místech, které znám už od dětství. Myslím, že Liberecko je něčím ikonické a podmínky při západu slunce u Hotelu Ještěd nám na natáčení nemohly dopadnout líp,“ dodává fiedlerski.
Demi Lovato - Fast
Demi Lovato se po letech, kdy bojovala s psychickými problémy, bulimií, alkoholismem, drogami a sebeurčením, uklidnila, provdala a vrátila k popové muzice.
„V poslední době je to úžasné - píšu jen milostné a sexy písničky, protože jsem na tom opravdu dobře. Je to dobrý pocit, že můžu tvořit z tohoto místa,“ řekla Demi Lovato.
„Během posledních několika let Demi našla lásku, radost a nově nabyté sebevědomí a rozhodla se přistupovat k životu s mnohem větší lehkostí a zábavou,“ řekl zdroj časopisu Rolling Stone s tím, že se vše projeví na její nové muzice.
Fast je prvním singlem s připravovaného dance-popového alba zpěvačky, které by mělo vyjít koncem roku.
David Kushner - Heavens Sirens
Americký zpěvák David Kushner vydal v únoru svou druhou desku 20 Years from Now. Vyrazil s ní na turné po Evropě, ale během březnového koncertu v Newcastlu se na pódiu rozplakal a koncert nedokončil. Zbytek turné pak zrušil kvůli problémům s duševním zdravím a na Instagramu napsal, že „se potřebuje vzdálit a soustředit se na to, aby se uzdravil“.
Vrátil se s novým videoklipem k písni Heavens Sirens. „Dostal jsem pomoc. Zpomalil jsem. Sedl jsem si k věcem, kterým jsem se dlouho vyhýbal. A někde v tom všem začala vznikat tahle píseň. Jmenuje se Heavens Sirens a už je venku. Chyběla mi tvorba, ale upřímně. Víc než to jste mi chyběli vy a spojení s vámi všemi prostřednictvím hudby. Děkuju, že jste se mnou měli trpělivost. Děkuju, že jste pořád tady,“ vzkázal zpěvák fanouškům přes síť X.