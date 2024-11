TRENDY V KLIPECH: Jakub Děkan je poprvé upřímný, Viktor Sheen vede v prodejnosti

Jakub Děkan - Karavan

„Píseň Karavan vznikla jako jedna zpověď obyčejného kluka při práci na novém albu. Prvním albu, které bude odrážet skutečného Jakuba Děkana,“ říká k desce Děkan. Řeč je o desce, která by měla vyjít v roce 2025.

„Mám za sebou dvě desky, ale abych řekl pravdu, tak necítím, že by ty desky byly opravdové,“ prozradil Děkan v KitKat Óčko Chart. „Třetí album by mohlo být nejvíc upřímné a autentické v tom, jaké pocity jsem měl ze života, čím jsem si procházel a procházím. Bude doopravdy upřímná. Ta první deska se musela udělat, protože jméno Děkan fungovalo. Druhá deska znamenala asi nejhorší období v mém životě, kdy jsem se soustředil na cokoli jiného než muziku a jen jsem to nechtěl nechat vyhasnout,“ přiznal Děkan.

Text písně Karavan reflektuje důležité životní změny, které se v posledních letech odehrály v jeho životě, a přináší posluchačům upřímnou výpověď o lásce a naději. V klipu dal Děkan zdánlivě nahlédnout do svého soukromí, ale natáčelo se v bytě kameramana.

Viktor Sheen - Syndrom

Viktor Sheen nedávno nečekaně vydal nové album Impostor Syndrome, které je podle fanoušků temné a hodně osobní. Nepředcházela tomu žádná reklama, mediální kampaň, dokonce to ani neavizoval předem na sociálních sítích.

O jeho vydání fanoušky informoval doslova pár hodin před jeho vydáním. A ovládl s ním hitparádu prodejnosti. Videoklip ke skladbě Syndrom má na Youtube už přes 450 tisíc zhlédnutí a je v první desítkce trendů. Viktor Sheen má teď před sebou koncert v O2 areně, který se uskuteční 7. prosince a je beznadějně vyprodaný.

OneRepublic feat. Jelly Roll - Hurt

Jelly Roll je americký rapper, zpěvák a skladatel, vlastním jménem Jason Bradley DeFord. Má za sebou pestrou minulost. Několikrát byl zatčen za různá provinění a skončil ve vězení za distribuci drog. Letos vystoupil před americkým Kongresem, aby podpořil legislativu během fentanylové krize. „Byl jsem součástí problému a teď chci být součástí řešení,“ řekl k tomu. Loni získal tři ceny country music a byl nominován na Grammy pro nejlepšího nového umělce.

Nyní ho ke spolupráci přizvala skupina OneRepublic k nové verzi písně Hurt, která původně vyšla na desce Artificial Paradise.

OneRepublic oznámili turné Escape to Europe 2025 a Českou republiku nevynechají. Vystoupí 5. října v pražské O2 aréně.

Jason Derulo & Jawsh 685 - Make Me Happy

Čtyři roky poté, co získal svůj první (a doposud jediný) hit č. 1 v tomto desetiletí s písní Savage Love ve spolupráci s Jawsh 685, se popový hitmaker Jason Derulo znovu spojil s novozélandským hudebním producentem a pokouší se tento úspěch zopakovat.

„Uprostřed všech těch nepokojů, které se dějí po celém světě, jsem chtěl vytvořit píseň, která by lidem rozjasnila dny,“ řekl k songu Jason Derulo. „Je opravdu skvělé opět spolupracovat se známým zpěvákem, jako je Jason. Je to pro mě všechno ještě nové a cítím se požehnaný,“ dodává Jawsh 685.