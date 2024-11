TRENDY V KLIPECH: Bendig přibral po kebabu, Farna se spojila s Annet X

Jan Bendig – Kebab

Song Kebab pro Jana Bendiga napsal Jiří Burian alias Kapitán Demo. Příběh vesnice, kterou ovládají mimozemšťané pomocí kebabu, vymyslel a zrežíroval Lukáš Rejmon. Sám si v něm i zahrál, stejně jako bratr Jana Bendiga Marsell.

Hlasujte v KitKat Óčko Chart Pro všechny čtyři klipy můžete hlasovat v hitparádě KitKat Óčko Chart, kterou televize Óčko vysílá vždy ve čtvrtek od 15:00 nebo v nedělní repríze od 10:00 a pak tři dny zpětně, a to přes červené tlačítko na HbbTV.

Zpěvák v klipu představuje mladíka, který po kebabu pořádně přibere. Masky do klipu dělal Jakub Gründler, který spolupracuje i s hollywoodskými produkcemi. Namaskovat Jana Bendiga trvalo tři hodiny. Matku Jana Bendiga si zahrála Aneta Christovová, která je známá ze seriálu Zoo. Točilo se ve vesnici u Žatce.

Jan Bendig klip vydal i jako pozvánku na svůj velký koncert v O2 universum, který se koná už 6. prosince. Jako hudební hosté vystoupí například Monika Bagárová, Markéta Konvičková, Vanesa Horáková, Marsell nebo Refew.

Ewa Farna & Annet X - To je moje holka

Ewa Farna poznala Annet X na předávání Cen Anděl, kde byla nominována za desku Umami na několik cen včetně videoklipu roku za song Tělo. Cenu pro nejlepší klip si ale místo ní odnesla Annet X za píseň Bylo nebylo.

„Její klip a hlavně cítění hudby, vedení melodií, rap, ale i schopnost zpívat, mi daly pocit, že na českou scénu přináší současný zvuk, svěží náhled a ve všem má vkus a styl. Od té doby jsem měla pár jejich písní na playlistu a přibývaly další a další. Měla jsem radost, že jsme vycítily obě, že by nás bavilo spolu něco udělat,“ řekla Ewa Farna.

Sima - Pod vodou

Sima je slovenská zpěvačka a rapperka, která se objevila v soutěži Hlas Česko Slovenska, ale pomohl jí až projekt Podzemgang, který rozjel rapper Ego na podporu začínajících interpretů. V roce 2017 vydala debutové album Femina, které se stalo druhou nejprodávanější deskou na Slovensku. Letos vydala Sima EP Lonely a právě na něm je i píseň Pod vodou.

Alok & Anitta – Looking For Love

Hvězdy brazilské hudební scény Alok a Anitta se spojily pro nový singl. Oba byli nominováni na několik cen Latin Grammy 2024. Alok získal ocenění v kategorii Best Latin Electronic Music Performance, čímž si upevnil pozici předního inovátora v tomto žánru. Svým albem The Future Is Ancestral inspirovaným původními obyvateli Brazílie navíc získal uznání od UNESCO a OSN. Anitta zase trhá rekordy svými hity jako Envolver.

Dohromady mají Alok a Anitta přes 200 milionů sledujících a rivalita mezi jejich fanouškovskými skupinami se stala i námětem společného videoklipu, který se natáčel v Sao Paulu.