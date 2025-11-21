Calin, Ewa Farna - Ať je klid
Ewa Farna s Calinem spojili svět popu a rapu v novince Ať je klid. Videoklip ke společné písni natočili ve španělské Malaze. Režíroval ho Tomáš Fiala.
Ewa Farna už vyprodala dva červnové koncerty v Edenu a přidává třetí. Bude vůbec první českou zpěvačkou, která na stadionu vystoupí. Na akci hodlá oslavit svých dvacet let na scéně.
Nejprve ohlásila jeden koncert na 13. června 2026. 36 tisíc lístků se ale okamžitě vyprodalo. Farna proto přidala druhý koncert na 14. června a i na něj už lístky zmizely. Třetí koncert je plánován na 16. června. Na ten jsou lístky ještě k mání.
Pavel Callta - Žijeme na hraně
Píseň přináší poselství o odvaze, odhodlání a víře v sebe sama. Novinka, kterou Pavel tradičně napsal i složil sám, je osobní výpovědí i reflexí životních zkušeností. Pavel Callta do textu promítl hluboký odkaz svého otce, který pro něj byl v životě velkou inspirací. „Jde o motivační song, který reflektuje moje pocity, je v textu i odkaz na mého tátu, který mě taky často motivoval a celkově bych řekl, že mě tahle skladba vždycky nakopne,“ říká Pavel Callta.
Novinka přináší nejen silné emoce, ale i hudební osvěžení, a fanoušci se tak mohou těšit na netradiční bridge v odlišném stylu, než na jaký jsou u Pavla Callty zvyklí. „Bridge jsem napsal v trochu jiném stylu než mě lidi znají, a tahle poloha mě moc baví,“ dodává zpěvák.
Shakira - Zoo
Shakira nazpívala oficiální píseň filmu Zootropolis: Město zvířat 2, kterou napsala spolu s Edem Sheeranem a Blakem Slatkinem. Ve filmu si znovu střihla roli zpěvačky Gazelle.
Ve druhém díle populárního animovaného filmu se Judy a Nick ocitnou na stopě velké záhady, když do Zootropolisu dorazí Gary De’Snake a obrátí zvířecí metropoli vzhůru nohama. Aby případ rozlouskli, musí se v utajení vydat do nečekaných nových částí města, kde je jejich sílící partnerství prověřeno jako nikdy předtím. Film bude mít premiéru v českých kinech 26. listopadu.
Lewis Capaldi - The Day That I Die
Lewis Capaldi se vrátil po dvou letech od chvíle, kdy se zhroutil na festivalu Glastonbury a rozhodl se věnovat nějaký čas, aby se dostal zpět do psychické pohody.
Vrací se opatrně, vydáním EP Survive, které obsahuje jen čtyři skladby. Jednou z nich The Day That I Die. Tu napsal v době, kdy vysazoval lék na úzkost a depresi a prožíval při tom ty nejtěžší chvíle. „Nikdy předtím jsem doopravdy nepomyslel na konec života, ale když jsem vysadil sertralin, zjistil jsem, že mám opravdu, opravdu temné dny. A mnohem později, když jsem přemýšlel o tom období, jsem si řekl: Co bych řekl – asi v dopise na rozloučenou – co bych řekl lidem, kdybych, nedej bože, podlehl všem temným okamžikům, které jsem prožíval?“
Teď je podle Capaldiho „vše v pořádku“ a těší se na to, co přijde dál. Fanouškům slibuje, že jim ukáže i víc své vtipné stránky a posune se dál od tklivých balad.