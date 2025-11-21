TRENDY V KLIPECH: Farna spojila síly s Calinem, Callta natočil motivační song

Ewa Farna a Calin patří k největším hvězdám současné české hudební scény, ovšem každý v jiném žánru. Nyní spojili síly v songu Ať je klid a vstoupili s ním do Óčko Chart. O hlasy diváků se uchází i Pavel Callta a ze zahraničních hvězd Shakira nebo Lewis Capaldi.

Calin, Ewa Farna | foto: Ocko.tv

Calin, Ewa Farna - Ať je klid
Ewa Farna s Calinem spojili svět popu a rapu v novince Ať je klid. Videoklip ke společné písni natočili ve španělské Malaze. Režíroval ho Tomáš Fiala.

Ewa Farna už vyprodala dva červnové koncerty v Edenu a přidává třetí. Bude vůbec první českou zpěvačkou, která na stadionu vystoupí. Na akci hodlá oslavit svých dvacet let na scéně.

Nejprve ohlásila jeden koncert na 13. června 2026. 36 tisíc lístků se ale okamžitě vyprodalo. Farna proto přidala druhý koncert na 14. června a i na něj už lístky zmizely. Třetí koncert je plánován na 16. června. Na ten jsou lístky ještě k mání.

Pavel Callta - Žijeme na hraně
Píseň přináší poselství o odvaze, odhodlání a víře v sebe sama. Novinka, kterou Pavel tradičně napsal i složil sám, je osobní výpovědí i reflexí životních zkušeností. Pavel Callta do textu promítl hluboký odkaz svého otce, který pro něj byl v životě velkou inspirací. „Jde o motivační song, který reflektuje moje pocity, je v textu i odkaz na mého tátu, který mě taky často motivoval a celkově bych řekl, že mě tahle skladba vždycky nakopne,“ říká Pavel Callta.

Novinka přináší nejen silné emoce, ale i hudební osvěžení, a fanoušci se tak mohou těšit na netradiční bridge v odlišném stylu, než na jaký jsou u Pavla Callty zvyklí. „Bridge jsem napsal v trochu jiném stylu než mě lidi znají, a tahle poloha mě moc baví,“ dodává zpěvák.

Shakira - Zoo
Shakira nazpívala oficiální píseň filmu Zootropolis: Město zvířat 2, kterou napsala spolu s Edem Sheeranem a Blakem Slatkinem. Ve filmu si znovu střihla roli zpěvačky Gazelle.

Ve druhém díle populárního animovaného filmu se Judy a Nick ocitnou na stopě velké záhady, když do Zootropolisu dorazí Gary De’Snake a obrátí zvířecí metropoli vzhůru nohama. Aby případ rozlouskli, musí se v utajení vydat do nečekaných nových částí města, kde je jejich sílící partnerství prověřeno jako nikdy předtím. Film bude mít premiéru v českých kinech 26. listopadu.

Lewis Capaldi - The Day That I Die
Lewis Capaldi se vrátil po dvou letech od chvíle, kdy se zhroutil na festivalu Glastonbury a rozhodl se věnovat nějaký čas, aby se dostal zpět do psychické pohody.

Vrací se opatrně, vydáním EP Survive, které obsahuje jen čtyři skladby. Jednou z nich The Day That I Die. Tu napsal v době, kdy vysazoval lék na úzkost a depresi a prožíval při tom ty nejtěžší chvíle. „Nikdy předtím jsem doopravdy nepomyslel na konec života, ale když jsem vysadil sertralin, zjistil jsem, že mám opravdu, opravdu temné dny. A mnohem později, když jsem přemýšlel o tom období, jsem si řekl: Co bych řekl – asi v dopise na rozloučenou – co bych řekl lidem, kdybych, nedej bože, podlehl všem temným okamžikům, které jsem prožíval?“

Teď je podle Capaldiho „vše v pořádku“ a těší se na to, co přijde dál. Fanouškům slibuje, že jim ukáže i víc své vtipné stránky a posune se dál od tklivých balad.

Můj syn mě má zakázaného. TMBK o tom, proč by ho nepustili do USA i nové výstavě

Zamakal jsem na tom. Jakub Prachař pro roli sňatkového podvodníka přibral 15 kilo

Jakub Prachař v novém seriálu na Oneplay

Oneplay oznámilo natáčení nového seriálu s Jakubem Prachařem. Bude se jednat o šestidílnou sérii Spřízněná duše. Jakub Prachař se zde změní ve sňatkového podvodníka. Po jeho hereckém boku bude stát i...

J.A.R. se loučili v pražské Lucerně. Bez Klempíře, ale s řadou speciálních hostů

Koncert kapely J.A.R.v pražské Lucerně před ohlášenou pauzou na neurčito (17....

Jako každoročně odehrála 17. listopadu v pražské Lucerně kapela J.A.R. speciální narozeninový koncert. Letos bylo ale jejich vystoupení výjimečné i z jiných důvodů. Na pódiu chyběl klíčový člen Oto...

Návrat po dvaceti letech. Film Ďábel nosí Pradu 2 představuje první ukázku

Meryl Streepová ve fimu Ďábel nosí Pradu 2

Dvacet let si museli milovníci jízlivé komedie z prostředí módního časopisu Ďábel nosí Pradu z roku 2006 počkat na pokračování. Ďábel nosí Pradu 2 bude mít premiéru 30. dubna příštího roku opět s...

Kdo je ve finále show Zrádci 2 a kolik zrádců je mezi nimi

Moderátor Zrádců Vojta Kotek

Posledních šest soutěžících se dostalo do finále reality show Zrádci 2. Kolik zrádců je mezi nimi? Pokud sledujete show v televizi, která se vysílá o týden později než na streamovací platformě...

V seriálu Simpsonovi zemřela další dlouholetá postava. Fanoušci jsou zmatení

V seriálu Simpsonovi zemřela dlouholetá postava Alice Glicková. (19. listopadu...

V seriálu Simpsonovi zemřela dlouholetá postava Alice Glicková, varhanice ve springfieldském kostele. Zkolabovala u klavíru během bohoslužby. V seriálu se objevovala 34 let. Fanoušci jsou z její...

Vladimír Mišík: Dvě manželství, tři děti a devět sourozenců, které našel v Americe

Vladimír Mišík

Hudebník Vladimír Mišík patří k nejvýraznějším osobnostem české hudební scény. Po Jiřím Suchém, Václavu Neckářovi a Martě Kubišové se stane čtvrtým interpretem, který vstoupí do slavičí Síně slávy....

21. listopadu 2025  10:24

Zemřel Gary Mani Mounfield, baskytarista vlivných The Stone Roses. Bylo mu 63 let

Baskytarista Gary Mani Mounfield

Ve věku 63 let zemřel 20. listopadu britský baskytarista Gary Mounfield, přezdívaný Mani. Byl členem britské kytarové kapely The Stone Roses, s níž nahrál dvě alba a významnou měrou se podílel za...

21. listopadu 2025  8:45

Hudba praskajících ker a ohňů. Jubileum nezařaditelné Björk leckoho překvapí

Kromě podivných šatů má Björk ráda i všelijaké masky.

Zpěvačka, producentka, skladatelka a herečka Björk oslaví 21. listopadu šedesáté narozeniny. Jde o jednu z nejvýraznějších osobností alternativní hudební scény. Na svých albech kombinuje rock, folk,...

21. listopadu 2025  8:34

Autoportrét Fridy Kahlo se stal nejdražším ženským výtvarným dílem v historii

Autoportrét Fridy Kahlo se vydražil za 54 milionu dolarů (1,15 miliardy korun).

Autoportrét mexické malířky Fridy Kahlo se stal nejdražším v aukci prodaným výtvarným dílem, jehož autorkou je žena. V newyorské aukční síni Sotheby’s jej ve čtvrtek večer tamního času vydražili za...

21. listopadu 2025  7:35

Vladimír Mišík v Síni slávy i noví vítězové. Vyhlášení Českého slavíka se blíží

Galavečer Českého slavíka 2025 odvysílá TV Nova 21. listopadu ve 20:20.

Za několik hodin budou známé výsledky letošního ročníku hudební ankety Český slavík. Přímým přenosem, který odstartuje ve 20:20 na TV Nova, provede moderátorské duo Aleš Háma a Ondřej Sokol, živě...

21. listopadu 2025  6:19

RECENZE: U Báry Polákové v obýváku. Její písničková Sršeň nebodá, hladí a konejší

Premium
Štěpán Urban a Barbora Poláková

Herečka a zpěvačka Barbora Poláková společně se zpěvákem, hudebníkem a skladatelem Štěpánem Urbanem natočila intimní, křehké a komorní album Sršeň, plné klidného porozumění a tichého souznění dvou...

20. listopadu 2025

V seriálu Simpsonovi zemřela další dlouholetá postava. Fanoušci jsou zmatení

V seriálu Simpsonovi zemřela dlouholetá postava Alice Glicková. (19. listopadu...

V seriálu Simpsonovi zemřela dlouholetá postava Alice Glicková, varhanice ve springfieldském kostele. Zkolabovala u klavíru během bohoslužby. V seriálu se objevovala 34 let. Fanoušci jsou z její...

20. listopadu 2025  14:46

GLOSA: Těžko z Řepkova filmu vymáčknout víc. Ocení jej fanoušci fotbalu i bulváru

Premium
Tomáš Řepka (2025)

Po čistě pozitivním filmu o Janu Kollerovi jsem mohl vzít jakéhokoliv jiného fotbalistu, který dal spoustu gólů. Protože na to, jaké bylo, když dal hattrick, se ptá lehce, vysvětluje režisér Petr...

20. listopadu 2025

Hvězdná brána se vrátí. Pokračování oblíbené sci-fi série zaštítil Amazon

Snímek ze seriálu Hvězdná brána: Atlantida

Streamovací platforma Amazon Prime Video připravuje novou sérii seriálu Hvězdná brána. Tvůrčím dohledem nad ní byl pověřen scenárista a producent Martin Gero, který se podílel na původní sérii...

20. listopadu 2025  12:40

O2 arena se omluvila ženám, kterým na koncertě zabavila palestinské dresy

Novozélandská zpěvačka Lorde v New Yorku (26. ledna 2018)

Dvě návštěvnice londýnského koncertu zpěvačky Lorde se u vstupu musely potýkat s problémy kvůli oděvu. Členové ochranky po nich totiž požadovali, aby si sundaly dresy od módní značky FC Palestina,...

20. listopadu 2025  11:51

Marta Kubišová byla uvedena do Síně slávy Českého slavíka, 29. listopadu 2024.

Kdo se stane novým Českým slavíkem v kategoriích Zpěvák, Zpěvačka, Hudební skupina a Hip Hop & Rap, uvidí diváci v pátek 21. listopadu na TV Nova. Do slavičí Síně slávy bude uveden Vladimír Mišík.

20. listopadu 2025  10:26

