TRENDY V KLIPECH: Drobná láká na novou desku, Nickleback využili sílu TikToku

Emma Drobná - Vo vlnách

Vítězka čtvrté řady Česko Slovenské Superstar Emma Drobná chystá novou desku a prvním singlem z ní je skladba Vo vlnách. Drobná na ní spolupracovala s českým skladatelem Jendou Vávrou a producentem Ronym Janečkem.

„Samotný nápad vznikl velmi organicky a v podstatě jsme ji měli hotovou už během jednoho dne. Následně jsme už jen řešili zvuk samotných nástrojů, které přidávají do skladby krásné momenty,“ popsala Drobná.

Videoklip ke skladbě se natáčel na ostrově Lanzarote na Kanárských ostrovech. O vizuál se postaral fotograf Jakub Gulyás.

Své třetí album plánuje Drobná vydat v polovině roku. Má na něm být víc skladeb v češtině.

Nickelback - She Keeps Me Up

Píseň vyšla už v roce 2015 a sklidila vesměs negativní reakce. O sedm let později ale vstala z mrtvých díky TikTokerům, kteří ji hojně začali používat pro svá videa. Vznikly tisíce videí s tímto hudebním podkresem a některá měla přes milion zhlédnutí.

„Děkujeme všem, kteří ve svých videích na TikToku použili píseň She Keeps Me Up a udělali z nás lidi, kteří vědí, co dělají,“ vzkázala skupina.

Na základě takového úspěchu skupina po deseti letech dopřála písni nový videoklip.

„Všichni si myslí, že je to sexu na celou noc, ale je to o kokainu,“ řekl kdysi basista Mike Kroeger pro The Vancouver Sun s tím, že nikdo z nich neměl s kokainem zkušenosti. „Chad nikdy neužíval kokain, ani já jsem ho nikdy neměl. Nikdy jsem to ani neviděl. Upřímně nic o tom nevím. Chad volal lidem, kteří o těch věcech vědí a ptal se jich: Dává tahle věta smysl, nebo budu znít jako idiot?“ popsal Kroeger tvůrčí proces.

Bobby Blaze - Nikdo ( stop šikaně )

Bobby Blaze aka Bobby Blakka je český rapper, který žije a tvoří v anglickém Manchesteru a spolupracuje s českými umělci jako je DJ Wich nebo se slovenským rapperem Rytmusem. Zatím míří hlavně na české publikum, ale chce se prosadit i v Anglii.

V únoru plánuje vydat desku Černá vrána, na níž bude i novinka Nikdo (stop šikaně). Skladba vznikla k filmu Brácha a pojednává o události z roku 2018, kdy se kvůli šikaně zastřelil teprve čtrnáctiletý kluk.

Spolu s filmem, který bude promítán na základních školách, má sloužit jako pomůcka v prevenci proti šikaně.

Ben Cristovao - Kartáček

Píseň je z desky Spektrum, kterou Ben Cristovao vydal loni v září a hostují na ní David Koller, Richard Müller, Mirai Navrátil, Annabelle, Anna Vaverková a další. Mezi producenty jsou Jan P. Muchow a Fiedlerski. Album vznikalo v Berlíně, Praze a Bratislavě.

„Nechci být skromný. Věřím, že jsem na cestě ukázat, že jednou budu ten nejvšestrannější umělec v Čechách. Je tam tolik žánrů, že je nemá smysl jmenovat. Není tam nic z trendové hudby, kterou by lidé mohli očekávat,“ napsal Cristovao po vydání desky na Instagram.

Na 7. června plánuje Ben Cristovao svůj dosud největší koncert kariéry do Fortuna Areny.