TRENDY V KLIPECH: Ed Sheeran natočil vánoční píseň pro animovaný film

Ed Sheeran v klipu Under the Tree | foto: Profimedia.cz

Ed Sheeran - Under the Tree

Píseň Under the Tree vznikla pro animovaný film Tenkrát na Vánoce (That Christmas), který režíroval Simon Otto a na scénáři se podílel Richard Curtis, který je Sheeranovým dlouholetým spolupracovníkem.

Hlasujte v KitKat Óčko Chart Pro všechny čtyři klipy můžete hlasovat v hitparádě KitKat Óčko Chart, kterou televize Óčko vysílá vždy ve čtvrtek od 15:00 nebo v nedělní repríze od 10:00 a pak tři dny zpětně, a to přes červené tlačítko na HbbTV.

„Dělali jsme spolu spoustu charitativních akcí a oba jsme pracovali na filmu Yesterday. Asi před dvěma lety mi ukázal hrubé náčrty k filmu That Christmas – jen hlasy a kresby, ale naprosto mě to ohromilo. Pak mě požádal, abych pro něj napsal píseň. Jak jsem mohl odmítnout?“ vysvětlil Sheeran.

Film natočený podle Curtisovy trilogie dětských knih se odehrává ve fiktivním přímořském městečku Wellington-on-Sea a splétá dohromady propojené příběhy vánoční radosti a smutku. „Píseň je napsána o postavě ve filmu, která chce strávit Vánoce se svým otcem, ale nedostane se k tomu. Je to srdcervoucí scéna a něco, co každý rok prožívá tolik lidí, kteří jsou o Vánocích sami,“ popsal zpěvák.

Chinaski - Slyším tvoje kroky

Klip režírovali Václav Marhoul a Jitka Čvančarová. Z kapely udělali neandrtálce. Natáčelo se v polovině října ve skalní jeskyni na Kokořínsku. „Dva dny v celkem náročném exteriéru, podzim a tak díky tomu trochu zima. A na to, že kluci z Chinaski úplně nevěděli, jak jsme to s Jitkou celé napsali a jak to nakonec bude celé vypadat, přistoupili k práci s důvěrou,“ řekl režisér Václav Marhoul, pro něhož to byl první a zřejmě jediný videoklip, který natočil.

Píseň je na narozeninové desce 30, kterou si fanoušci budou moci poprvé pořídit na prosincových koncertech v pražské O2 areně, které se uskuteční 11. a 12. prosince.

Jin - Running Wild

Jin je další člen k-popové senzace BTS, který rozjel sólovou kariéru. Píseň Running Wild je z jeho debutového alba Happy, které vyšlo v listopadu a umístilo se na třetím místě jihokorejské hitparády a na čtvrtém místě americké hitparády Billboard.

První sólový singl vydal Jin už v roce 2022, pak ale musel nastoupit povinnou vojenskou službu, kterou ukončil letos v červenci. Po propuštění z armády uspořádal velkou akci pro fanoušky na počest jedenáctého výročí založení skupiny BTS a na olympijských hrách v Paříži nesl pochodeň jihokorejské výpravy.

Elizabeth Kopecká - Kolikrát

Po anglické verzi písně Baby Girl, která byla vytvořena speciálně pro film Poklad, přichází Elizabeth Kopecká s její českou podobou nazvanou Kolikrát. Intimní skladba otevírá téma ženských emocí a vztahových dilemat.

Na tvorbě Kolikrát se s Elizabeth Kopeckou autorsky podílel Mark Prendergast, kytarista renomované irské skupiny Kodaline. Píseň má mezinárodní přesah i díky způsobu, jakým byla nahrána. Část vznikla v Irsku v Markově domácím studiu, kde byly nahrány kytary a klávesy, zatímco finální produkce se konala v Praze.