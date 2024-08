TRENDY V KLIPECH: Ben Cristovao a rakouský DJ Toby Romeo natočili taneční hit

Ben Cristovao feat. Toby Romeo - Fire

Toby Romeo je rakouský DJ a hudební producent. K letní novince s názvem Fire ho přizval Ben Cristovao a natočili spolu i klip.

Hlasujte v KitKat Óčko Chart Pro všechny čtyři klipy můžete hlasovat v hitparádě KitKat Óčko Chart, kterou televize Óčko vysílá vždy ve čtvrtek od 15:00 nebo v nedělní repríze od 10:00 a pak tři dny zpětně, a to přes červené tlačítko na HbbTV.

„FIRE je track, který mám v šuplíku jako koncept už delší dobu a konečně si našel správný beat a to s Tobym. Když jsme se v berlínském studiu poznali, hned jsme věděli, že chceme udělat afro-house a budeme chtít propojit to nejlepší z obou světů. Toby Romeo má neskutečný talent na to vyslechnout vaši vizi a zároveň do toho zapracovat svůj rukopis. Věřím, že jsme v songu našli unikátní průsečík a těším se co na to lidé řeknou,“ přibližuje spolupráci na novince Ben Cristovao.

Letním hitem Ben Cristovao láká na svůj největší koncert v pražském Edenu, kam se svou kapelou přiveze 7. června 2025 světovou show.

Dom - Vlny

Dominik Musil, který vystupuje pod jménem Dom, je český rapper a moderátor rádia Spin. Vlny jsou jeho debutovým videoklipem. Natočil ho na pláži v Polsku.

„Na to jak je tam studená voda, tak mě překvapilo, kolik je tam lidí. Měli jsme točit u jednoho města, ale to nešlo, kolik jich tam bylo. Takže jsme museli změnit lokaci a improvizovat,“ řekl Dom v pořadu KitKat Óčko Chart.

Jimin - Who

Jimin je člen jihokorejské chlapecké skupiny BTS. V současné době si od skupiny dává pauzu, protože si musí odsloužit povinnou vojenskou službu. Před odchodem do armád stihl vydat sólovou desku Muse, z jejíhož úspěchu nyní čerpá. Píseň Who se dostala do čela prestižní amerického hitparády Billboard, stala se jedničkou na iTunes a s 10 miliony stažení je i v čele hitparády Spotify Global.

Tiesto feat. Alana Springsteen - Hot Honey

Držitel ceny Grammy DJ Tiesto se spojil s vycházející country hvězdou Alanou Sprinsteen a pokusili se spojením žánrů vytvořir „taneční country hymnu.“ „Jak často máte šanci spolupracovat s jedním z nejikoničtějších dýdžejů všech dob? Vždy jsem ráda objevovala nový zvuk a moci tvořit s taneční hudbou a přitom zůstat věrný svým country kořenům, to je to, co mě na tom, vzrušuje,“ řekla Alana Sprinsteen.

„Vždy mě přitahovala ta zábavná, párty stránka a autenticita country hudby. Spojit se s Alanou Springsteen a vytvořit country taneční píseň bylo vzrušující. Alana má neuvěřitelný hlas,“ řekl Tiesto.