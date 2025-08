TRENDY V KLIPECH: Blackpink se vrací ve velkém stylu, Sam Smith sází na intimitu

Blackpink – Jump

K-popové hvězdy Blackpink se na dva roky odmlčely, aby se věnovalý svým sólovým hudebním nebo televizním projektům. Nyní se daly znovu dohromady a vznikl song Jump, který na YouTube rychle získal 100 milionů zhlédnutí.

Hlasujte v Óčko Chart Pro všechny čtyři klipy můžete hlasovat v hitparádě Óčko Chart, kterou televize Óčko vysílá vždy ve čtvrtek od 15:00 nebo v nedělní repríze od 10:00 a pak tři dny zpětně, a to přes červené tlačítko na HbbTV.

Blackpink se v něm odklání od svých klasických popových skladeb a míří k EDM.

S písní přišel americký DJ a producent Diplo, který ji nabízel spoustě lidí a přemýšlel dokonce, že ji vydá sám v rámci dancehallového projektu Major Lazer. Nakonec ji pustil producentovi skupiny Blackpink Teddymu Parkovi a ten byl nadšený.

„Kdybych někomu jako Adele řekl: ‚Hele, mám tuhle trance/Jersey Club skladbu, to by už bylo tabu.‘ Ale Blackpink na to: ‚Chceme lidi šokovat. Je nám jedno, jestli je to jiné,‘“ popsal Diplo jednání s korejskou skupinou.

Ve výsledku je pod skladbou podepsána celá řádka jmen z různých koutů světa. Kromě Dipla a Teddyho Parka jsou to americký DJ Ape Drums, argentinský producent Zecca, korejský producent 24, švédská popová zpěvačka Zikai, britská zpěvačka Claudia Valentina, německý producent Jumpy, americký rapper Malachiii a americký skladatel Jesse Bluu.

Sam Smith – To Be Free

Sam Smith se v novém singlu vrací ke svým kořenům a po teatrálních stadionových písních přichází s intimní baladou, kterou natočil se sborem Two City Chorus, složeným ze zpěváků z Filadelfie.

„Nikdy jsem neměl takovou zkušenost s nahráváním, jako při natáčení této písně,“ svěřil se Smith.

„Je to jeden záběr zpěvu a kytary od začátku do konce – jedno živé vystoupení mě a mého přítele Simona Aldreda v čistém stavu hudby a výrazu,“ dodal.

Osobní skladba zaměřená na osvobození a sebepřijetí vznikla už před pěti lety pro album Gloria, ale Smith tehdy tušil, že ještě nepřišel její čas a nechal ji v šuplíku.

Tereza Kerndlová – Věř mně

Novou píseň Věř mně natočila Tereza Kerndlová ve španělské Esteponě. „Celý klip jsme točili tam, kde půlku roku žiju. Teď už teda o dost míň, není čas,“ napsala Kerndlová a představila v klipu „nekonečnou pláž“ Playa de la Rada. Kerndlová si ve Španělsku koupila dům a plánuje střídat život u moře s životem v Česku.

Věř mně je už šestý klip, který zpěvačka vydala z alba Diamanty, jež vyšlo v únoru. Zřejmě ale také poslední z této desky.

D.K.O. feat. Henrietta – Len ty a ja

Vítěz talentové soutěže DJ No. 1 Daniel Kováčik, známý jako D.K.O. se spojil se slovenskou účastnicí Superstar Henriettou a vznikl song Len ty a ja, který navozuje letní, prázdninovou náladu.

„Jednou jsme si jen tak dali session, kde jsem dělal nějaký afrobeat pro Henriettu, protože tímto směrem se chtěla ubírat. Já jsem však věděl, co chybí na slovenském trhu, a tak jsem jí pustil starší afro house track, který jsem měl hotový s jiným vokálem. Ten jsem okamžitě vymazal a Hena doslova na koleně složila novou melodii i text. Hned jsme věděli, že to musíme dokončit,“ popsal D.K.O.