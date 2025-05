TRENDY V KLIPECH: Slze pomohli Pokáč a Mišík, Vladimir 518 se spojil se 7krát3

Slza - Mai Tai

Mai Tai začal vznikat při session s Adamem Mišíkem. „Měl jsem už vymyšlené téma a nástřel textu, ale chyběl mi hlavní hook. V pracovní verzi se zpívalo high tide, tedy příliv, a já jsem se několik týdnů snažil vymyslet českou frázi, která by tomu foneticky odpovídala, ať se zachová původní vibe. Adam pak ze srandy hodil do placu Mai Tai, a i když jsme ani pořádně nevěděli, co to je za koktejl, a museli si to googlit, nějak se nám to zažralo pod kůži a společně jsme dopsali celý refrén,“ říká s úsměvem Petr Lexa.

Celý text potom do finální podoby dotáhl Lexa s Pokáčem a produkce se ujal uznávaný producent Arthur Besna z Los Angeles.

O videoklip se postarali Butterfly Kids. „Šli jsme cestou ateliérové stylizace a kulis. Většina klipu se natáčela uvnitř ateliéru, kde se postavilo několik různých scén a setupů evokujících léto, svobodu, lásku a bezstarostnost stejně jako samotný song,“ dodává zpěvák.

Vladimir 518 a 7krát3 - Domov

Ikona českého rapu Vladimir 518 se spojil s muzikantem Štěpánem Hebíkem neboli 7krát3 a vydali společné album White Boy. „Album White Boy má 11 tracků a je to zatím nejnáročnější hudební projekt, na kterým jsem kdy pracoval. Možná i proto, že jsem velkou část hudby sám mixoval, což bylo pro mě ještě před rokem nemyslitelný. Zároveň proto, že jsme se snažili s Vladimirem udělat komplexní barevný album, kde naše hlasy budou kombinovány vždycky pokaždý trochu jinak. Je v něm spousta barev, témat i podtextů, které budou zrát několik let,“ napsal k desce 7krát3.

„Název alba odkazuje k pocitu sídlištního kluka z východního bloku, kterej vyrůstá na černošský hudbě a kultuře všeobecně. Tenhle periferní urban pocit je tim všim docela prolnutej, stejně tak ale i určitá hravost, dětství, mutagen a power sliz,“ uvedl Vladimir 518.

Na albu je i píseň Domov, která vyšla v době, kdy se Štěpánovi Hebíkovi narodila dcera. „Je to úlet. Zrovna teď držím v náruči svou novorozenou dceru a k tomu vypouštim track, který se dotýká přesně takového momentu, který zrovna teď prožívám. Přísahám, že jsem nic takového neplánoval a prostě se to děje,“ napsal.

The Weeknd - Hurry Up Tomorrow

Píseň je ze stejnojmenné desky a stejnojmenného celovečerního filmu, v němž si hlavní role hrají Jenna Ortega a Barry Keoghan. Hudebně laděný psychologický thriller má být posledním projektem Abela Tesfaye pod jménem The Weeknd. Ve filmu hraje fiktivní verzi sebe sama, hudebníka na pokraji psychického zhroucení, kterého tajemný cizinec vtáhne do existenciální odysey.

Snímek měl premiéru v USA minulý týden, ale velký úspěch nezaznamenal ani v tržbách ani u kritiky. Deska naopak získává obecně příznivé recenze.

Avril Lavigne, Simple Plan - Young and Dumb

Kanadská zpěvačka Avril Lavigne se spojila se skupinou Simple Plan, která s ní jede jako předskokan na turné. Společně odjeli už turné v roce 2003, takže k nové spolupráci zpěvačka napsala: „Kruh se uzavřel.“

Píseň Young and Dumb napsali společně jako nostalgickou ódu na přátelství a dospívání určenou pro fanoušky, kteří s nimi vyrůstali a poslouchají je už víc než dvě desetiletí.