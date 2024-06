TRENDY V KLIPECH: Ariana Grande jako Catwoman, Farna se vrací do 60. let

Ariana Grande – The Boy Is Mine

V roce 2023 unikla nezveřejněná nahrávka písně Fantasize, kterou Ariana Grande natočila v roce 2021 jako demo pro komediální scénku o dívčí skupině. Ačkoli zpěvačka žádala fanoušky, aby nahrávku nešířili, píseň měla velice pozitivní ohlas a Ariana Grande nakonec zařadila její části do novinky The Boy Is Mine, která vyšla na jejím sedmém studiovém albu Eternal Sunshine.

„Je to taková svůdnější a zlobivější verze Fantasize a myslím, že je provokativnější, ale není o tom, o čem si myslíte,“ řekla Ariana Grande. Narážela tím na spekulace fanoušků, že Fantasize a potažmo The Boy Is Mine je o zpěvaččině vztahu s kolegou z muzikálu Wicked Ethanem Slaterem, který byl v době začátku jejich vztahu ženatý a požádal o rozvod. V klipu, který režíroval Christian Breslauer, si Ariana Grande zahrála Catwoman.

Ewa Farna – Vlny

Na ústřední písni k filmu Vlny režiséra a scenáristy Jiřího Mádla se Ewa Farna podílela i autorsky. Film, který se odehrává v Redakci mezinárodního života Československého rozhlasu v 60. letech minulého století, chtěla ale nejprve vidět.

„S Lukášem Chromkem, Janem Vávrou a Matějem Turcerem jsme tedy pod vlivem toho krásného filmu sedli a skládali písničku inspirovanou odvahou a hodnotami redakce, která neuhnula před hrozbami a strachem a postavila se za to, v co věřila. Jistou nekonvenčnost a rebelii jsme chtěli zachytit i v písni. Chtěla jsem, ať písnička dokáže fungovat samostatně v mém repertoáru, zároveň ať je tam patrná inspirace tou dobou a ať je v ní cítit vzdor i naděje,“ popsala zpěvačka.

Videoklip měl premiéru na festivalu Rock For People. „Film a videoklip mají mnoho společných tvůrčích linek. Ve filmu Vlny pracujeme s historickým archivem, který pro něj vybíral Prokop Jelínek. Podobný princip jsme použili i u klipu, jen Prokop, který ho režíroval, tentokrát místo archivu pracoval s vybranými scénami z filmu. Těmi poté se střihačem Filipem Maláskem prostříhali záběry natočené s Ewou. Výsledek tak působí, jako by Ewa ve filmu hrála,“ vysvětlila Monika Kristl, producentka snímku i videoklipu.

Poetika – Měsíc

„Měsíc je ideálním romantickým pojítkem, historicky lidi fascinoval – a u mě to není jinak,“ vysvětluje námět písně frontman kapely Ondřej Brejška. Záměrem bylo také metaforicky přiblížit vztahy na dálku, se kterými má zpěvák vlastní zkušenost. „Právě tu naivitu, kdy oba přemýšlíte, jestli jste na Měsíci přistáli očima sami, nebo i ten druhý, jsme chtěli přenést i do našeho songu.“

„Zároveň je to první klip, kde jsem jen já bez kapely, tak jsem se cítil v oslabení bez kluků kolem sebe,“ doplňuje. Klip se natáčel na ostrově Tenerife. Společně s režisérem vymysleli postavu vesmírného pilota a rozhodli se pro natáčení v místě, které připomíná měsíční krajinu. „Když jsme si vytipovávali místa, projezdili jsme snad celej ostrov křížem krážem. Nakonec jsme jich měli nejvíc u vrcholu Pico del Teide, což je vulkán a zároveň nejvyšší vrchol Španělského království,“ vzpomíná Brejška.