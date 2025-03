Poetika - Speedrun

„Speedrun je song o životní etapě, která se odehrává převážně po nocích, není moc času na spánek a místo toho, aby člověk začal brzdit a zpomalovat, tak si k sobě najde člověka, který mu nohu na plynu přišlápne ještě víc. Občas unavení, občas nesmrtelní, ale oba šťastní prolétáte společně životem,“ říká o významu nového singlu zpěvák a autor textu Ondřej Brejška.

Hlasujte v Óčko Chart Pro všechny čtyři klipy můžete hlasovat v hitparádě Óčko Chart, kterou televize Óčko vysílá vždy ve čtvrtek od 15:00 nebo v nedělní repríze od 10:00 a pak tři dny zpětně, a to přes červené tlačítko na HbbTV.

„Klip se tentokrát odehrává na gauči v jedné místnosti. Jenže ta místnost cestuje po celé Praze,“ naznačuje zpěvák. Ve snímku tak můžeme sledovat kapelu uvnitř skříňové dodávky předělané na mobilní obývací pokoj, za nímž ubíhají pouliční lampy, tunely a pražské ulice.

„Z určité náhody nebo masochistické rozmanitosti si vybíráme na natáčení převážně nejmrazivější období, nejspořejší outfity a jdeme zimním elementům naproti. Naposledy to bylo u Mám pocit, že tě ztrácím, kde se válím v košili postřelený ve sněhu. Tentokrát jsme od osmi večer do šesti ráno doslova vláli v únorovém průvanu rozvalené dodávky. To je pak to intimní přibližování a mačkání se na sebe autentické a není potřeba nic hrát,“ uzavírá frontman.

Skupina Poetika v dubnu vyrazí na turné k desce Slunce v barvách antracitu.

Brixtn - BG

Brixtn byli loni nominováni na Objev roku v Českém slavíkovi, kde také živě zahráli píseň Karma, v létě mimo jiné vystoupili na všech zastávkách putovního festivalu Hrady CZ či na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech a na podzim vydali svou druhou desku Konec snů, z níž je i novinka BG.

„Je to na nás trochu odlehčený song,“ říká frontman skupiny Brixtn Matěj Jelen. „Videoklip jsme natáčeli v lednu Portugalsku a vůbec poprvé jsme si sami dělali střih. Je tam trochu crazy postprodukce, většinu času jsme vystřiženi ze záběru, abychom mohli mít jiné barvy než pozadí,“ prozradil.

Příští týden skupina Brixtn vystoupí v pražském Cross Clubu a nabídne nejen písně z nového alba Konec snů, ale také průřez skladeb z celé jejich diskografie.

Jennie, Dua Lipa - Handlebars

Dua Lipa se spojila s hvězdou k-popu - Jennie ze skupiny Blackpink a natočily společně klip plný sexy scén. Během prvních deseti hodin dosáhl téměř čtyř milionů zhlédnutí.

Není to první spolupráce těchto dvou zpěvaček. Natočily spolu už v roce 2018 song Kiss and Make Up. Jejich nový duet se objeví na debutové sólové desce Jennie, která se jmenuje Ruby.

„Práce s Duou je vždy potěšením. Znám ji nejdéle a pracovat s ní mi ani nepřipadá jako práce, je to spíš jako poflakování se s kámoškou,“ řekla Jennie pro Capital FM.

Alan Walker, Robin Packalen - Dust

Britsko-norský hudební producent a DJ Alan Walker se pro novinku Dust spojil s finským zpěvákem Robinem Packalenem, který začínal už jako teenager a stal se jedním z nejprodávanějších umělců všech dob ve Finsku.

„Před čtyřmi lety jsme se s Robinem poprvé setkali a vystoupili ve finské televizní show a rychle se z nás stali blízcí přátelé. Od konce roku 2023 jsme strávili více než rok na cestách s Walkerworld Tour a naše píseň Dust je výsledkem této tvůrčí cesty. Tato píseň dokonale vystihuje energii našich živých vystoupení a spojení, které sdílíme s fanoušky po celém světě,“ uvedl k písni Alan Walker.