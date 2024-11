TRENDY V KLIPECH: Mišík hledá bezpečné místo, Pam Rabbit se vypsala z rozchodu

Adam Mišík - Safe Place

Adam Mišík s velmi vyhledávaným mladým producentem Ronym Janečkem spolupracoval vůbec poprvé. Janeček dodal původní Mišíkově akustické formě písně Safe Place bohatý zvuk a produkci. Vznikl tak silný, energický singl s emotivním textem, který ještě umocňuje videoklip pod taktovkou Ondřeje Kudyna.

Hlasujte v KitKat Óčko Chart Pro všechny čtyři klipy můžete hlasovat v hitparádě KitKat Óčko Chart, kterou televize Óčko vysílá vždy ve čtvrtek od 15:00 nebo v nedělní repríze od 10:00 a pak tři dny zpětně, a to přes červené tlačítko na HbbTV.

„Dlouho jsem přemýšlel, o čem teď vlastně psát. Můj život se hodně uklidnil. Život na hraně byl zároveň zdroj inspirace, ale za jakou cenu? Safe Place je o uvědomění, že věci, co mi dřív dělaly dobře, už mi nikdy stejně dobře dělat nebudou a je na čase hledat něco hlubšího a nového,“ řekl o novém singlu Adam Mišík.

Safe Place a další novinky, které zpěvák pro své fanoušky připravuje, budou součástí setlistu na největším koncertu Mišíkovy kariéry, který se uskuteční 6. února 2025 v pražském Foru Karlín.

Pam Rabbit - bude To hard

„Singl bude To hard vznikl při jamování s mým kytaristou Michalem Havlíčkem u mě doma. Občas spolu produkujeme a tohle byl jeden z večerů těsně po mém rozchodu s teď už bývalým přítelem,“ přibližuje význam písně Pam Rabbit.

„Byla jsem ve fázi truchlení a naštvání a potřebovala jsem to ze sebe dostat. Vyšlo to z nás tak přirozeně, že si ani nepamatuju proces psaní, nějak se to napsalo samo,“ dodává zpěvačka.

Výslednou podobu dal tracku producent Rony Janeček. Úpravy ale byly minimální. „Nechtěla jsem ho přeprodukovat. Chtěla jsem, aby zněl jako v ten večer, co jsme ho napsali, aby tam zůstala ta emoce, i když při následné produkci jsme už byli s bývalým přítelem usmíření, ve fázi kamarádství a moje pocity se změnily,“ uzavírá zpěvačka.

David Guetta, Alphaville, Ava Max - Forever Young

V září oslavil hit německé synthpopové kapely Alphaville čtyřicáté výročí. Text písně není jen o touze být neustále mladý, ale pojednává zároveň o obavách tehdejší mládeže ze studené války, která by mohla skončit jaderným útokem. Za čtyřicet let se píseň dočkala mnoha verzí od různých zpěváků světa.

Natočily ji zpěvačky Laura Braniganová či Sara Burnettová, skupina One Direction nebo Gregorian. V roce 2008 ji pod názvem Für immer jung nazpíval německý rapper Bushido se zpěvákem Karlem Gottem. Ten nazpíval i českou verzi Být stále mlád. Sám autor Marian Gold prozradil pro Óčko STAR, že kromě Gottovy verze se mu nejvíc líbí ta od Beyoncé.

Nyní si hit, který má na streamovací platformě Spotify přes 614 milionů přehrání a patří i k hitům na sociální síti TikTok, vzal na paškál David Guetta. Společně s Avou Max se mu rozhodli dodat svěží zvuk pro novou generaci fanoušků.

Lady Gaga - Disease

Pod písní je kromě zpěvačky nečekaně podepsán i její snoubenec Michael Polansky, který dřív neměl s muzikou moc společného. Je výkonným ředitelem nadace Parker Foundation, kterou založil spoluzakladatel Facebooku Sean Parker s manželkou. Věnuje se systémovým změnám ve vědě, řeší zdraví, občanskou angažovanost a umění. Polansky spoluzaložil také nadaci, která dotuje a řídí výzkum imunologické léčby rakoviny.

Na poslední desce zpěvačky je ale uveden pod čtyřmi písněmi coby spoluautor a je rovněž koproducentem alba. V rozhovoru pro časopis Vogue Lady Gaga prozradila, že Polansky určil hudební směr desky tím, že jí řekl: „Babe. Miluju tě. Musíš dělat popovou hudbu.“