TRENDY V KLIPECH: Mišík se inspiroval Falcem, Lady Gaga točila s Timem Burtonem

Adam Mišík a Ben Cristovao mají na kontě už jeden společný hit. Teď přicházejí s dalším, k němuž je inspiroval poslech osmdesátkové hvězdy Falca. V Óčko Chart budou soupeřit s klipy, které vydali Lady Gaga, Arpi s Madskillem nebo skupina Elektrïck Mann.

Ben Cristovao a Adam Mišík | foto: Mojmír Ševčík

Adam Mišík & Ben Cristovao - Diamanty
Adam Mišík se opět spojil s Benem Cristovao, s nímž natočil hit Zapomenout. Energický track s názvem Diamanty vznikl za účasti několika českých hitmakerů. Kromě Adama a Bena na něm mají svůj rukopis producent Enthic a Jáchym Krohe - člen projektu Dukla a klávesák Adamovy kapely.

„První nástřel tracku vznikl cestou přes Rakousko, kde jsme s Enthicem a Jáchymem poslouchali největší průřez tvorbou Falca. Při pozdější writing session jsem se tím nechali volně inspirovat a vznikly Diamanty. Ben se do tracku zamiloval na první dobrou a bylo vymalováno,“ prozradil Adam Mišík.

Po úspěšné únorové show ve Foru Karlín se Adam Mišík rozhodl dát repete. Vystoupí tam 27. března 2026. „Letos mi fanoušci splnili sen, ze kterého se nechci nikdy probudit. Forum Karlín byl nezapomenutelný zážitek, ale také nepředatelný. Proto jsme si s kapelou řekli, že vás chceme vidět znovu a show zopakovat, ještě větší,“ slibuje Adam Mišík.

Velkolepému zakončení turné budou předcházet dvě zastávky - 7. listopadu 2025 v S-klubu v Olomouci a 13. listopadu na brněnské Flédě.

Lady Gaga - The Dead Dance
Text je inspirován romantickým rozchodem, odrážející přechod od zoufalství k radosti a odolnosti prostřednictvím tance,“ popisuje zpěvačka.

Videoklip přirovnávaný k Jacksonově Thrilleru, režíroval slavný režisér Tim Burton. Natáčelo se na Ostrově panenek v Mexiku. Burton se potom nechal slyšet, že Lady Gaga je podle něj velice „inspirativní“ a rád by s ní v budoucnu znovu spolupracoval.

Píseň se objevila v druhé řadě seriálu Wednesday. Lady Gaga ji upravila speciálně pro seriál, v němž pak sama dostala roli.

„Když jsme slyšeli text, bylo to, jako by tu píseň napsala přímo pro seriál. Vždy jsme plánovali velký moment v sedmé epizodě a tato neuvěřitelná skladba se stala třešničkou na dortu, která z ní udělala oslavu přátelství a obnovy pro Enid a Agnes,“ popsali tvůrci seriálu Alfred Gough a Miles Millar.

Elektrïck Mann - Myč Okenen
Elektrïck Mann je hudební skupina z Valašského Meziříčí, která svůj styl označuje za „alkorap“. Nyní přichází s klipem Myč Okenen. Spojuje syrový rap s oldschoolovou hiphopovou energií a typickým elektrïckmannovským humorem.

Song evokuje zlatou éru Hip hopu ve stylu Run DMC, ale převádí ji do prostředí valašské dědiny, kde traktory, Tatry a kombajny hrají hlavní roli. MC Mukas v roli venkovského „bouráka“ servíruje nadsázkou nabitý text o mytí techniky, leštění náklaďáků a snech o uklízečce.

Singl vznikl v produkci Martina Rainera, který do něj vnesl čerstvý zvuk a taneční groove. Myč Okenen je součástí alba Vážení přátelé, které vyšlo v červnu. Zatímco některé skladby alba reflektují vážná společenská témata (Český Honza, Král bláznů), Myč Okenen připomíná, že Elektrïck Mann nikdy neztratili schopnost bavit a provokovat zároveň.

Arpi feat. MadSkill – Může se stát
Arpi je rapper, který se dostal do povědomí širokého publika zvlášť díky spolupráci s Michalem Davidem nebo Monikou Bagárovou. Nyní se spojil s MadSkillem, což je německý producent, režisér, DJ, grafik a fotograf s rumunskými kořeny, který žije a tvoří v Praze. Vznikl song Může se stát. Klip k němu natočili v Dubaji.

„V Dubaji jsem před rokem točil i můj klip k singlu Familia a už tehdy jsem většině scény uletěl. Byl to vlastně můj první videoklip a pod mojí režií. Tohle ale bude úplně jiný level“ napsal k tomu Arpi.

„Natáčeli jsme 10 dní v Dubaj a byl to úlet. Dubajčany mám už zmáklý a mám tam vytvořenou nějakou základnu ale i přesto se nám snažili házet klacky pod nohy. Museli jsme ujíždět a schovávat se před dubajskou policií, ale největší nůž do zad nám dal někdo z blízkého okolí. No co, nebrečíme. Jedem dál a oni se teď dusí popcornem,“ dodal.

