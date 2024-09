TRENDY V KLIPECH: A$AP Rocky naštval swifties a vydal bizarní klip z Ukrajiny

A$AP Rocky – Tailor Swif

A$AP Rocky přímo nevysvětlil, proč název jeho novinky nápadně připomíná jméno nejúspěšnější zpěvačky současnosti. Nechal fanoušky spekulovat, jestli se jen snaží svézt na vlně její světové popularity, nebo se jí vysmát. Fanouškům Taylor Swift, kteří si říkají swifties, se tento počin nelíbí a obviňují ho, že by kvůli zviditelnění udělal cokoli. Fanoušci Rockyho kontrují, že k tomu Taylor Swift rozhodně nepotřebuje.

Hlasujte v KitKat Óčko Chart Pro všechny čtyři klipy můžete hlasovat v hitparádě KitKat Óčko Chart, kterou televize Óčko vysílá vždy ve čtvrtek od 15:00 nebo v nedělní repríze od 10:00 a pak tři dny zpětně, a to přes červené tlačítko na HbbTV.

A$AP Rocky song poprvé předvedl na festivalu v Portugalsku v roce 2022 pod názvem Wetty a s jeho vydáním váhal. Když ale unikl na internet, rozhodl se ho pustit do světa a nakonec i zařadit na své připravované album Don’t Be Dumb.

K písni připojil bizarní videoklip, který natočil v ukrajinském Kyjevě v prosinci 2021, tedy krátce před ruskou invazí. Králík koupající se v umyvadle na veřejných záchodcích, telefonující pes v kravatě nebo mužské vlasy jako ptačí hnízdo s vejci, to je jen střípek bizarností, které jsou v klipu k vidění. Režíroval ho izraelský umělec Vania Heymann, který má už dvě ceny Grammy za nejlepší hudební video.

Pokáč – Solitaire

Pokáč ve své novince nabádá, aby si lidé vážili maličkostí, protože život občas není fér. S tím souvisí i jeho nový projekt. Pokáč založil nadační fond Hudba je pro všechny, který podporuje sociálně znevýhodněné děti, aby mohly rozvíjet svůj hudební talent. Děti rodičů samoživitelů, neformálních pečujících, děti a dorost bez rodičů, ti všichni mohou nadaci žádat o příspěvek na lekce hudby nebo školné v základní umělecké škole.

Kromě toho se Pokáč angažuje i pro nadaci Můj nový život, která pomáhá dětem s rakovinou a taky projektu Běh pro útulky, který se zaměřuje na pomoc zvířatům.

Sofian Medjmedj x STEIN27 – OK

Sofian Medjmedj je český popový zpěvák s přesahem do R&B. Svou hudební kariéru odstartoval ve studiích Abbey Road v Londýně, kde natočil singl TV Shows s Benem Cristovao. V říjnu 2018 vydal svůj samostatný debut, singl Čekám na zázrak a od té doby zásobuje fanoušky novými songy a klipy, které často bodují v hitparádě KitKat Óčko Chart. Tentokrát se spojil brněnským rapperem Petrem Adámkem, který vystupuje pod jménem Stein27 a společně vytvořili banger s názvem OK.

Tate McRae – It’s ok I’m ok

Mladá kanadská zpěvačka a tanečnice Tate McRae byla coby sedmnáctiletá v roce 2020 nejmladším hudebníkem v seznamu 30 pod 30 časopisu Forbes. Od té doby vydala dvě desky. Ta poslední s názvem Think Later vyšla loni a píseň It’s ok I’m ok je první novinkou od té doby.

Spolupracovala na ní se zpěvákem skupiny OneRepublic Ryanem Tedderem. „Tato píseň je vedlejším produktem reflexe mých minulých vztahů a toho, jak jsem se z nich poučila. Je to hravý pohled na to, jak jsem poznala svou hodnotu a pocit, že už nechci někoho zpět,“ řekla k písni zpěvačka.